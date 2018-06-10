Надежда Савченко: воля или смерть

«Кремль вернет меня на мою Родину. Даже если сделает это грузом 200, в гробу, перевязанной лентой с бантиком на мой день рождения 11 мая», - написала украинская летчица Надежда Савченко в письме, которое недавно опубликовали ее адвокаты в Twitter.

По словам Савченко, она приостановила голодовку на 10 дней из-за многочисленных обращений к ней «добрых людей». Однако в дальнейшем украинка не считает возможным идти на компромиссы со своей совестью: «больше не могу, потому что иначе не буду уважать себя».

В своем письме Надежда отметила, что будет голодать до возвращения в Украину или до «последнего дня жизни». И напомнила, что ее незаконно похитили, вывезли из Украины и бросили в тюрьму. Сестра украинской летчицы Вера Савченко считает, что Надя быстро себя добьет, если опять откажется принимать пищу. «Там уже органы настолько стерты, что если человек опять перестанет сейчас есть, то быстро добьет себя. Этого нельзя делать», - сказала она, комментируя решение сестры возобновить голодовку.

В свою очередь украинские медики, которые обследовали Савченко, также предупредили, что возобновление голодания может обернуться для нее непоправимыми последствиями. Но, несмотря на заявление адвоката Надежды Марка Фейгина, что врачи дали достаточное обоснование для перевода узницы в медучреждение, дабы там, под профессиональным контролем, вывести ее из тяжелого и длительного голодания, украинку до сих пор содержат в СИЗО.

Савченко vs Путин: последний удар

У президента Российской Федерации Владимира Путина было сколько угодно возможностей освободить Надежду Савченко, не доводя ситуацию до крайности, считают эксперты. Сейчас же, отказываясь отпустить ее хотя бы для лечения, Кремль, фактически, выбрасывает себя из международного правового поля, что абсолютно не играет на руку лично Путину. В этой связи, упрямое нежелание пойти навстречу любым просьбам, связанным с делом Савченко, выглядит полным безумием.

Так, по словам военного эксперта, директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, «играть мышцами в вопросах межнационального конфликта, при этом задействуя конкретных людей и их здоровье, мягко говоря, не оправдано с моральной точки зрения». В результате, любое событие, связанное с состоянием здоровья украинской летчицы, будет больно бить по России, в целом, и Путину, в частности. «А смерть Савченко может сыграть такую же роль, как уничтожение малазийского «Боинга», как потери в восточной Украине… Ко всему этому, тут добавляется и наплевательское отношение к международному праву», - считает он.

«Смерть Савченко не просто отрицательно повлияет на международный имидж Путина, а может нанести ему окончательный удар», - считает он.

По мнению эксперта, каким образом упрямство российских властей в решении вопроса украинской летчицы отразится на европейской политике по отношению к России, пока не ясно. Но отношение Запада к теме Савченко – это «вопрос тех реальных ценностей, которые сейчас присутствуют в Европе». «Вот недавно в комментарии к одной из зарубежных статей был такой вопрос: а если бы на месте Савченко оказался бы кто-то из представителей сексуальных меньшинств, то каким бы образом реагировала бы Европа?», - отметил он.

Впрочем, по словам Сунгуровского, сегодня «здоровые силы там (в Европе – УНИАН) начинают преобладать».

Взывать к мерзавцу бесполезно?

В свою очередь, российский политолог, публицист, ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН Андрей Пионтковский отмечает, что взывать Путина к разуму в вопросе освобождения Надежды Савченко бесполезно. «Вы должны понимать, с кем имеете дело. Путин не просто законченный мерзавец и убийца, он человек с совершенно неадекватной психикой. И если он кого-то возненавидит, то это уже до конца, он не отступает», - убежден он.

Эксперт напомнил, что все крупнейшие мировые лидеры непосредственно пытались вмешаться в дело украинской летчицы, но «ее жизнь – в руках одного человека, который не хочет ее спасти».

Российский политолог согласен с мнением Николая Сунгуровского в том, что если Надежда Савченко скончается, для Кремля это будет иметь колоссальные последствия. Причем не только в украинском обществе, но и в глазах Запада. «Ведь, говоря о Савченко, мы, как правило, напоминаем, что есть и украинский режиссер Олег Сенцов, и другие похищенные на территории Украины, по существу, заложники», - отмечает он.

«Но то, что Путин сознательно идет на такой имидж палача в глазах всего мира, еще раз подтверждает мысль, что это чудовищно порочный человек», - заявил Пионтковский.

«Он еще и психически неадекватный, что делает его самым страшным человеком в мировой истории, - считает политолог. - Потому что злодеев было много, но ни у одного злодея еще не было в руках атомного оружия».

Фактор командира

В то же время, Пионтковский допускает, что спасти Надежду Савченко может президент Украины Петр Порошенко. «Ведь Савченко военнослужащая, а верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины президент Петр Порошенко может приказать ей прекратить голодовку. Мне кажется, это единственный способ, который может ее спасти», - отмечает он.

Допускает такую вероятность и социальный психолог Олег Покальчук. По его мнению, такая схема вполне возможна, но необходимо учесть некоторые нюансы. «Игра, при которой Порошенко как верховный главнокомандующий мог бы отдать приказ военнослужащей Савченко прекратить голодовку, возможна. Но нужно юридически уточнить ее статус в Вооруженных силах на похищения и во время плена. Это же не просто лицо на билборде и имя в избирательном списке», - говорит он.

Второй нюанс, по его мнению, заключается в том, послушает ли Савченко приказ не непосредственного начальника: «Здесь существует вопрос личного доверия бойцов к главнокомандующему, и он не прост. Порошенко может отдать такой приказ, и он может не быть выполнен, как неприемлемый», - отмечает эксперт.

«Например, лейтенант японской армии, разведчик Хиро Онода (с двумя подчиненными, потом - самостоятельно) во время Второй мировой войны (с 1944 года и в течение еще трех десятков лет) продолжал войну в джунглях Филиппин, пока не нашелся престарелый его непосредственный начальник, отдававший предыдущий приказ 40-х, который прибыл на место и отменил приказ лично по всей форме», - напомнил Покальчук и добавил, что радиосообщения о том, что император признал капитуляцию, японца вовсе не убеждали.

Нужно создавать «список Савченко»

Впрочем, по его мнению, еще не все рычаги для освобождения Надежды Савченко использовал и Запад. «Это не вопрос возможностей, - считает Покальчук, - меняли ведь когда-то знакомого мне «хулигана», диссидента Владимира Буковского на чилийского главного коммуниста Луиса Корвалана, и ничего».

Помимо этого, он напомнил, что «история спецслужб знает и не такие диковинные обмены при не менее диковинных обстоятельствах, вроде обмена советского разведчика Рудольфа Абеля на пилота U-2 Фрэнсиса Пауэрса, подробности которых до сих пор скрыты от посторонних глаз».

Другое дело, считает эксперт, что мировая общественность требует сделать освобождение украинки публичным односторонним актом, что для Кремля является неприемлемым, символом капитуляции. «И здесь есть неприятный момент: если нужно вытащить хорошего человека из зарубежной тюрьмы, то это не так уж сложно, как кажется. Это вопрос цены вопроса. Причем далеко не денежный и вполне решаемый», - убежден социальный психолог.

Собственно, тот факт, что мировое сообщество упорно продолжает требовать от Кремля публичной капитуляции, наталкивает психолога на мысль, что мировой геополитике выгодна смерть украинской узницы. «Да, для торжества правого дела. Да, это такое ужасное негуманное оружие возмездия (словно бывает гуманное). Надо же понимать, что для Кремля тщеславие, завышенная самооценка, параноидальность - не патология, а норма», - отмечает Покальчук.

При этом, по его словам, следует понимать, хотя бы приблизительно, и психологическое состояние самой Надежды: «На нее смотрит весь мир. Для нее тоже сдаться - а любой шаг в сторону сотрудничества с Кремлем это сдача - неприемлемо. Надо понимать невероятные запасы прочности женской психики».

С мнением социального психолога соглашается политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко: «Даже в самые страшные времена Советского Союза, международные организации выдергивали узников совести из концлагерей, и это получалось».

«Мне не понятно, почему ни Красный Крест, ни ОБСЕ, ни знаменитые «Врачи без границ», которые так активничали в Украине в 2004-2006 годах, почему тот же Европарламент, не делают следующих шагов для того, чтобы освободить Савченко», - возмущается Небоженко.

По мнению политолога, у них есть возможность «надавить на российскую элиту». «Это вполне реально. И об этом свидетельствует тот факт, что список Магнитского носит чуть ли не международный репрессивный характер. В то же время, в Украине у международной общественности еще не сформировался список Савченко. И это говорит о том, что Запад довольно равнодушно относится к судьбе нашей патриотки», - считает он.

В этой ситуации хочется надеться, что «список Савченко» все же появится. А сама Надежда сможет лично наблюдать за санкциями против своих мучителей. Наблюдать, находясь на Родине, а не в тюремных застенках.

Константин Гончаров