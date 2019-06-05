В Верховной Раде начали собирать подписи за отставку Авакова

Народный депутат считает, что полиция "не расследует преступления, а прикрывает преступников".

В Верховной Раде Украины начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщил народный депутат Остап Еднак на своей странице в Facebook.

"Собираем с Анной Гопко подписи под проектом постановления об отставке Авакова. Интересно, сколько коллег решатся. Граждане чувствуют опасность от МВД, а должно быть наоборот! Полиция не защищает, а убивает граждан. Полиция не расследует преступления, а прикрывает преступников", - написал Еднак и добавил фото соответствующего постановления.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что не собирается писать заявление об отставке из-за убийства полицейскими в Переяслав-Хмельницком 5-летнего Кирилла Тлявова.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое патрульных Иван Приходько и Владимир Петровец в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

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Они попали в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.

Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Сегодня, 4 июня, суд избрал меры пресечения обоим подозреваемым в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залогов.