У Зеленского обвинили Раду в нарушении договоренностей

По словам представителя Зеленского в парламенте, сегодня был продемонстрирован уровень того, насколько есть взаимопонимание и взаимное доверие между президентом и Верховной Радой.

Советник президента Украины Владимира Зеленского - представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук обвиняет Верховную Раду в несоблюдении достигнутых ранее во время встречи главы государства с лидерами фракций и групп компромиссных договоренностей об изменении избирательного законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Стефанчук сообщил журналистам в кулуарах парламента.

Читайте такжеДепутаты Залищук, Корнацкий, Лещенко и Найем вышли из состава фракции "БПП"

«Они (народные депутаты - УНИАН) показали уровень того, насколько есть взаимопонимание и взаимное доверие между президентом и Верховной Радой, но я надеюсь, что еще есть время для того, чтобы мы нашли возможность и попытались все-таки заставить Верховную Раду работать и предложить гражданам Украины новое качество политики, новое качество избрания (народных депутатов - УНИАН)», - заявил он.

По словам Стефанчука, у Зеленского заинтересованы в том, чтобы к власти в следующий парламент пришли те люди, которые «действительно могут представлять Украину».

«Мы сегодня стали свидетелями того, что, к сожалению, пока разговор не удается», - заявил Стефанчук.

По словам представителя президента в ВР, у депутатов «большого желания принимать этот (Избирательный - УНИАН) кодекс, к сожалению, мы не видим», а 21 мая во время встречи президента с руководством ВР и лидерами парламентских фракций и групп было достигнуто компромиссное решение об изменении избирательного законодательства.

«Вчера во время общения был достигнут именно такой компромисс, который был сегодня внесен в зал, этот компромисс не соблюден», - подчеркнул Стефанчук.

Как сообщал УНИАН, 22 мая внеочередное заседание Верховной Рады, созванное по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, закрыто без принятия каких-либо решений.

Верховная Рада не внесла в повестку дня законопроект президента Украины об изменении избирательного законодательства, который предусматривает введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%.

Также в повестку дня сессии не был включен законопроект президента о публичных закупках во время избирательного процесса.

Закрывая заседание, председатель ВР Андрей Парубий выразил сожаление, что в повестку дня не включен ни один законопроект об изменениях в избирательное законодательство.

Парубий также напомнил, что следующее заседание парламента состоится во вторник, 28 мая.