Страсти по Конституции

Тот факт, что Украина нуждается в реформах, в том числе, Конституционной, ни у кого не вызывает сомнений. Условно, стартом нового этапа по усовершенствованию Основного закона, можно считать подписание Соглашения от 21 февраля между бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и представителями оппозиции, которые нынче стали властью. В тот день Верховная Рада приняла законопроект о возвращении к Конституции в редакции 2004 года, и Украина снова стала парламентско-президентской республикой. На следующий день выяснилось, что Янукович сбежал, но процесс конституционных изменений после голосования в парламенте отнюдь не был закончен.

Именно поэтому 4 марта прошлого года Верховная Рада создала временную специальную комиссию (ВСК) по вопросам подготовки законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины. Но к обозначенному сроку – 15 апреля 2014 года – никаких изменений ВСК не наработала. Нулевой результат ВСК продемонстрировала и через месяц, 15 мая. Зато депутаты внесли почти тысячу предложений по усовершенствованию Основного закона страны.

А пока парламентарии «нащупывали компромисс» в этом вопросе, в Украине состоялись досрочные президентские выборы. И одной из первых законодательных инициатив нового главы государства стал проект системных изменений в Конституцию, внесенный в Верховную Раду в июне. Впрочем, до рассмотрения президентского законопроекта у народных депутатов прошлого созыва руки так и не дошли. Но, учитывая качественный состав депутатского корпуса, для этого не было и голосов.

После досрочных парламентских выборов в октябре, народные избранники уже восьмого созыва Рады пообещали приступить к комплексным реформам. Естественно, изменения в Конституцию, без которых практически невозможно проведение отраслевых реформ, входили в их число. Но, к сожалению, первоначальное рвение менять страну, наблюдаемое в рядах депутатов осенью, к 100-дневному юбилею работы Верховной Рады несколько поутихло. Менять какие-то отдельные нестыковки – меняли. Но назвать эти изменения комплексными или системными нельзя.

В результате, с инициативой создать Конституционную комиссию, в которую, помимо представителей парламентских фракций, аппарата Верховной Рады и Администрации президента, вошли бы независимые специалисты в сфере конституционного права, выступила общественная инициатива Реанимационный пакет реформ. И, хотя это решение было озвучено еще в декабре 2014 года, зрело с середины января, а формирование Конституционной комиссии планировалось до 8 февраля текущего года, только 3 марта 2015 года президент Петр Порошенко подписал соответствующий Указ.

Конституция-2015 – изменения по третьему кругу

Впрочем, оно вызвало неоднозначную реакцию общества. Первой причиной недовольства можно назвать тот факт, что действия нынешнего президента относительно необходимости изменения Основного закона, не сильно отличаются от действий двух его предшественников, пытавшихся изменить Конституцию «под себя».

Так, Виктор Ющенко, во времена своего президентства, создал Национальный конституционный совет, сам его возглавил, сам назначил его секретаря – сотрудницу собственного секретариата Марину Ставнийчук... Естественно, парламент и экспертное сообщество восприняли появление «карманного» конституционного совета в штыки. «Совет будет обсуждать заранее заготовленный текст (в Секретариате президента на тот момент разрабатывалось два проекта новой Конституции, которые предполагали две идеологии: жесткого авторитарного режима и «гетьманата»). Это попытка обойти установленную процедуру принятия изменений в Основной закон», - сетовали политологи.

«Это будет Конституция не для Украины, а для президента», - возмущались депутаты Верховной Рады.

И возмущались не зря. Понимая, что в парламенте не найдется 300 голосов для принятия нового Основного закона, Виктор Ющенко заявил о возможном принятии проекта на референдуме. То есть, в обход парламента. Но не сложилось…

В свою очередь, Виктор Янукович, после избрания которого Украина вернулась к президентско-парламентской форме правления по Конституции 1996 года, что значительно расширяло полномочия главы государства, но вызвало острую негативную реакцию Европы, также решил поиграть в демократию и создал Конституционную ассамблею. Она должна была наработать такие изменения Основного закона, которые бы сбалансировали полномочия ветвей власти и усилили бы местное самоуправление. Однако на деле Янукович создал лишь иллюзию народовластия. «Текст Конституции у него был наработан такой как надо и давно. Над ним работали Портнов, Лукаш и компания, - рассказал УНИАН народный депутат нескольких созывов Верховной Рады, политолог Тарас Черновол. – В конечном итоге то, что наработала ассамблея, никого не интересовало».

Собственно, в пользу этого мнения свидетельствует не только то, что Конституционная ассамблея, обсуждая те или иные предлагаемые Администрацией президента Януковича «новации», окончательно разругалась, а и то, Виктор Федорович не забыл инициатив своего предшественника о референдуме. Так, планировалось, что все необходимые изменения Основного закона будут готовы к концу 2013 года. А на случай, если парламент заартачится их принимать, еще в 2012 году был принят закон о референдуме, который давал возможность президенту утвердить новую Конституцию в обход Верховной Рады. Но воплотить этот план в жизнь Януковичу помешал Евромайдан.

Любопытно, что после избрания парламента восьмого созыва, депутаты заговорили об отмене закона о референдуме, который позволяет президенту менять Конституцию в обход Верховной Рады. Однако это до сих пор не сделано. Что позволяет заподозрить и нынешнего президента в нечистых намерениях. Впрочем, по словам Черновола, если у главы государства и есть желание «продавить новую Конституцию для себя», то создание Конституционной комиссии этому только помешает. «Как бы президент не выбирал кандидатов, в комиссии будут скептически относиться к главе государства», - считает он.

Минские уступки?

Второй причиной народного недовольства стали подписанные в середине февраля очередные Минские соглашения. Среди прочих пунктов, в них содержалось требование к Украине провести конституционную реформу, которая должна вступить в силу к концу 2015 года. Более того, речь также шла о том, что ключевым элементом конституционных изменений в стране станет децентрализация, проведенная с учетом «особенностей» Донбасса, а также принятие постоянного законодательства об особом статусе подконтрольных пророссийским террористам районов Донецкой и Луганской областей. И только в этом случае, согласно Минску-2, Кремль (силами подконтрольных ему ДНР и ЛНР) обещал Украине полное восстановление контроля над границей.

В этой связи, естественно, что часть украинцев восприняла решение Петра Порошенко о создании Конституционной комиссии для изменения Основного закона уступкой террористам. Но так ли это?

Во-первых, выполнение этого пункта Минских соглашений напрямую связано с выполнением и всех остальных. Поэтому, пока российско-террористический войска не отведут тяжелое вооружение и не будет создана четкая демаркационная линия, о диалоге по вопросам местных выборов на Донбассе и новой Конституции в Украине и речи быть не может. Об этом, к слову, на днях заявлял спикер Верховной Рады Владимир Гройсман, которому президент предложил возглавить Конституционную комиссию: «К процессу консультаций (по вопросу проведения конституционной реформы, – УНИАН) должна быть приобщена законно избранная власть, даже на временно оккупированных территориях. Это те, кого люди избрали на местных выборах в 2010 году». Грубо говоря, в процессе изменений Основного закона может принимать участие, к примеру, мэр Донецка Александр Лукьянченко, а не самопровозглашенный лидер ДНР Александр Захарченко.

Во-вторых, будучи еще кандидатом в президенты, Петр Порошенко в своей избирательной программе обещал ряд реформ, которые невозможны без изменений Основного закона. К сожалению, те законодательные изменения, например, в части децентрализации (в бюджете-2015 или Бюджетном кодексе), которые уже были приняты Верховной Радой, позволяют кое-как пережить текущий год, но не дают ответов, что будет на местах в 2016-м. Особенно, учитывая грядущие осенью 2015 года местные выборы. По словам народного депутата предыдущих созывов, политолога Тараса Черновола, в нынешних условиях на местных выборах бывшие представители Партии регионов сделают все, чтобы получить реванш. По крайней мере, на Юге и Востоке Украины. «Следует понимать, готовы ли мы им отдать все ресурсы на местах, проведя полноценную децентрализацию до местных выборов? Готовы ли мы сделать их хозяевами и без того нестабильных регионов?», - отметил он.

В ожидании длительного процесса

В-третьих, учитывая вышесказанное, создание специальной комиссии по наработкам изменений в Конституцию может как раз свидетельствовать о намеренном, но правильном, при нынешней ситуации в стране, затягивании принятия нового Основного закона до разрешения конфликта с Россией. «Если это сделано для переговорщиков в «нормандском формате», то я такому решению аплодирую, - отметил Черновол. – Таким образом, Украина говорит всем остальным участникам процесса: «Мы создали Конституционную комиссию, мы работаем над изменениями Основного закона, которые задекларированы в Минске, но это процесс не быстрый».

С другой стороны, по словам эксперта по конституционному праву Центра политико-правовых реформ Юлии Кириченко, качественные изменения Конституции не терпят спешки. «Если идти по полной процедуре, то необходимо две сессии парламента, а между ними – рассмотрение наработанных изменений в Конституционном суде. Кроме того, параллельно, можно отправить наработки и в Венецианскую комиссию. Это только усилит наработанные позиции», - рассказала она УНИАН.

Что же касается собственно работы Конституционной комиссии, которая, на сегодняшний день, пока еще не сформирована, то меньше чем за год изменить Основной закон можно при соблюдении нескольких условий. Первое – если между членами комиссии не возникнет противоречий по уже разработанным ключевым направлениям – вопросам местного самоуправления (децентрализации), судебной реформы и баланса ветвей власти.

И второе – если комиссия будет сформирована не по принципу «над новой Конституцией работает большинство политиков», а по принципу «над новой Конституцией работает большинство профессионалов». «Все будет зависеть от того, кто войдет в состав комиссии и как будет организована ее работа, - отметила Юлия Кириченко. – Если комиссия будет сформирована не большинством политиков, которые, как ни крути, имеют свои интересы, а представителями общественности, экспертами, профессионалами в конституционном праве, тогда будет успех. Но для этого нужна политическая воля».

Пока, судя по заявлению замглавы АП Алексея Филатова, президенту уже поступили предложения по кандидатурам от ряда общественных инициатив, правовых общественных объединений, украинских вузов и нескольких международных организаций. Активно выбирают своих представителей и депутатские фракции. «Надеемся на получение всех предложений в установленный указом срок (до 12 марта – УНИАН), чтобы уже до конца месяца комиссия начала свою работу», - отметил Филатов.

Собственно, с началом этой работы можно будет судить, подтвердится ли популярная в парламенте пословица: если хочешь похоронить идею, создай по ней комиссию.

Автор: Татьяна Урбанская