Ситуативная коалиция Зе

Коалиции парламентских фракций в Верховной Раде нынешнего созыва не существует как де-юре, так и де-факто, это ни для кого не секрет. И споры вокруг некоего списка с поименным составом парламентского большинства, который некоторые депутаты требуют предъявить от спикера Андрея Парубия, по большому счету, сегодня уже не имеют смысла. После избрания нового президента и официального вступления его в должность у Верховной Рады есть только один путь – выборы. Другой вопрос, что они могут быть досрочными.

В этой связи, не удивительно, что парламент сегодня всячески пытается оттянуть дату инаугурации новоизбранного главы государства, чтобы не дать ему законной возможности распустить Раду. С другой стороны, некоторые депутатские группы и отдельные парламентарии настраиваются на совместную работу с Владимиром Зеленским. Но достаточно ли этого, чтобы получить в Верховной Раде «большинство Зе» и не скатиться в глубокий политический кризис на полгода?

В ожидании политического кризиса

Главная проблема нынешнего состава Верховной Рады – неприятие новоизбранного главы государства Владимира Зеленского теми, кто пока еще считается коалицией. Об этом свидетельствует хотя бы недавняя встреча шестого президента с лидерами парламентских фракций и руководством Рады. Как известно, хотя на встрече были представлены практически все фракции нынешнего парламентского созыва, это представительство выглядело достаточно формальным: только «Самопомощь» и «Оппозиционный блок» в лице лидеров фракций.

«По сути, пришли не руководители фракций. Это говорит о том, что, к сожалению, все инициативы, которые Зеленский и его команда озвучивали в ходе президентской избирательной кампании, даже при условии проведения переговоров с представителями фракций, так и не будут поддержаны народными депутатами. Это вызывает беспокойство, потому что у нового президента отсутствуют средства воздействия на текущий парламент и принятие им законодательных инициатив», - отмечает адвокат Павел Богомазов.

Такое положение дел – не самое лучшее для воюющей страны. Однако все политические игроки могут попытаться использовать это в свою пользу. К примеру, Зеленскому и его команде, в случае саботажа со стороны Верховной Рады кадровых вопросов, лежащих в плоскости ответственности президента, можно будет до очередных парламентских выборов рассказывать возмущенному электорату про «отсутствие полномочий» в тех или иных вопросах. Возможно (кто знает?), это позволит ему сохранить высокий процент доверия и трансформировать это в неплохой результат на выборах Рады осенью.

С другой стороны, оппонентам Зеленского это также может добавить электоральных баллов, поскольку им никто не мешает окучивать электорат темой несостоятельности нового президента в проведении реформ.

Впрочем, глобально от такой диспозиции проигрывают все.

По словам эксперта программы международной и внутренней политики Украинского института будущего Игара Тышкевича, учитывая, что украинская политика строится не на убеждениях, а зависит от того, какая олигархическая группа выкупила «контрольный пакет акций» той или иной партии или депутатской группы, у Владимира Зеленского есть два варианта работы с Радой.

«Вариант первый – он может пойти по пути «договорняка»: встретиться отдельно с каждым олигархом и наработать некую систему взаимодействия. В этом случае коалиция может сформироваться, но она не будет «коалицией Зеленского». Это будет коалиция нескольких олигархов, при которой президент будет только ширмой», - говорит он.

«Вариант второй – Зеленский не будет договариваться с олигархами. Но в нынешнем парламенте, по моим подсчетам, примерно от 230 до 270 депутатов так или иначе связаны с олигархическими группами, а потому мы получим ситуацию, в которой новый президент будет конфликтовать с политиками, которые связаны с олигархами. И тогда это означает, что у Зеленского не будет большинства в Раде», - отмечает эксперт.

В таком случае новоизбранный президент может играть в ситуативное большинство – вносить свои предложения в парламент в надежде, что какие-то из них будут приняты. Однако следует понимать, что часть предложений, в любом случае, будет блокироваться депутатами.

«Таким образом, ту часть законопроектов, которые будут приниматься, будут выдавать за личную победу Зеленского, а другая половина станет частью пиар-войны против Верховной Рады», - подчеркнул Тышкевич.

С большой долей вероятности в ближайшие недели в Верховную Раду будут подаваться законопроекты, которые потенциально не имеют поддержки в парламенте – это и возвращение нормы о незаконном обогащении, и вопрос депутатской неприкосновенности и тому подобные инициативы. Заодно, во время такой «разведки боем» можно будет подсчитать, сколько парламентариев потенциально готовы к сотрудничеству.

Временная дружба

Несмотря на то, что Зеленский не обещал нынешнему созыву Верховной Рады крепкой дружбы, некоторые депутаты уже объявили о поддержке новоизбранного президента или намекнули, что таковая возможна.

Политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев отмечает, что в качестве готовности к сотрудничеству можно оценивать, например, заявления главы фракции «Оппозиционный блок» Вадима Новинского о поддержке Зеленского в случае отказа нового президента от продолжения политики Порошенко. Кроме того, договороспособность могут продемонстрировать и в «Самопомощи».

Впрочем, по словам внефракционного народного депутата Борислава Розенблата, ходят слухи, что, когда речь идет о потенциальных сателлитах нового президента, речь идет о депутатской группе «Видродження». «Я слышал, что, если роспуск парламента не состоится, будет формироваться большинство во главе с несколькими группами, в том числе «Видродженням», «Волей народа», мажоритарщиками, внефракционными депутатами и частями провластных партий», - отметил он.

В свою очередь, сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження»» Виталий Хомутынник заявил, что в действующем парламенте «ни о каком большинстве речь идти не может». Однако президентские инициативы –кадровые или законодательные – «могут быть поддержаны парламентскими фракциями вне зависимости от того, в каком статусе они находятся». «Парламент не должен с самого начала быть в оппозиции к только что избранному президенту», - убежден народный депутат.

«Я не слышал, что в парламенте собирается группа в пользу Зеленского, я такого не слышал, со мной никто не общался», - отмечает член депутатской группы «Воля народа» Сергей Шахов.

«Но моя личная позиция – полностью поддержать новоизбранного президента. Если он будет работать в пользу олигархов – я против, в пользу народа – я за. Если будут назначены досрочные выборы, я также не против этого, так как нынешний парламент неэффективен и его нужно было распускать еще в 2016 году», - добавил он.

По словам политолога, председателя правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, такая осторожность в высказываниях со стороны представителей депутатского корпуса объясняется довольно просто: «В депутатских группах не то, что на большинство, на дееспособную оппозицию не хватит депутатов – они могут инициировать все, что угодно, но две депутатские группы, даже если к ним присоединятся часть внефракционных депутатов, не смогут создать большинства».

Фесенко отмечает, что не следует путать создание коалиции с ситуативной поддержкой Зеленского. «Безусловно, ему будет необходима поддержка депутатов по кадровым вопросам – надо будет утвердить двух новых министров, генпрокурора, главу СБУ, а перед этим – уволить нынешних... Но для этого не обязательно создавать большинство, ведь у нас большинство решений парламента принимались ситуативно – те же «Видродження» и «Воля народа» по многим вопросам голосовали вместе с большинством. Точно также могут обстоять дела и при Зеленском», - говорит политолог.

Однако не стоит забывать, что нынешняя лояльность, которую готовы демонстрировать некоторые представители Верховной Рады текущего созыва, будет видимой очень недолго. «Максимум, до конца июня. Дальше, чем ближе к парламентским выборам, критики в адрес президента будет больше», - считает Фесенко.

Коалиция новой Рады

А вот каким может быть парламентское большинство в новой Верховной Раде и будет ли коалиция поддерживать президентские инициативы – большой вопрос. Сегодня никто не берется гадать, пройдут ли выборы по новому избирательному закону. Как известно, в нынешнем созыве парламента еще пять лет назад в коалиционном соглашении записали обещание – принять Избирательный кодекс, прописать в нем четкие правила игры на выборах, и уже следующую Раду выбирать по открытым спискам. Но, к сожалению, после столь радужных обещаний, дело с внедрением реформы застопорилось – Избирательный кодекс застрял в комитетах Рады.

По словам Владимира Фесенко, осенью в парламент могут пройти, максимум, восемь фракций и депутатских групп. И даже если коалиция из них будет создана «под президента» Зеленского, оценивать ее работу можно будет только лишь к концу года.

При этом, Андрей Золотарев добавляет, что в такой коалиции вряд ли можно будет увидеть осколки БПП или депутатов из группы Бойко-Медведчука: «Зеленский уже обозначил, что не готов сотрудничать с Порошенко, а также с платформой Бойко-Медведчука из-за пророссийской радикальности последних».

В свою очередь Игар Тышкевич отмечает, что сейчас ситуация выглядит таким образом, что, учитывая, что в Раде существует ряд «групп, которые «завязаны» на олигархах, олигархи будут работать над тем, чтобы провести в новую Раду своих людей», а также, если останется мажоритарка, «участвовать в избирательной гонке попытаются и региональные кланы, их представителей можно считать отдельной группой».

Собственно, тот факт, что выборы, с большой долей вероятности, пройдут по старым правилам, новый парламент может претендовать на звание худшего за последние годы. «Поскольку в Раду может пройти рекордное количество партий, ни одна из них не будет иметь влияния на создание коалиции из-за отсутствия достаточно большой фракции. А потому коалиция, если она будет создаваться, будет слабой. Надежд на то, что придут новые идеологические партии (хотя они уже создаются), которые быстро стартуют и получат большинство, нет», - говорит Тышкевич.

Эксперт убежден, что работа новой Верховной Рады будет зависеть от результативности президента Зеленского: «Если он на самом деле попытается обновить состав политических элит, то логичным шагом через полтора года после окончания грядущих парламентских выборов будет роспуск парламента при любой возможности». В противном случае Тышкевич пророчит Украине досрочные президентские выборы.

Какие бы сценарии не были реализованы через полгода, сегодня социология выводит партию «Слуга народа» в лидеры парламентских выборов. За политический проект Владимира Зеленского сейчас готовы проголосовать более четверти респондентов. Причем, без привязки к тому, кто именно будут этими «слугами».

Анастасия Заремба, Татьяна Урбанская