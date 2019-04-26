Закон о государственном языке: в ожидании встряски на рынке печатной прессы

25 апреля Верховная Рада наконец-то приняла важный закон о государственном языке, который, помимо прочего, регулирует рынок печатной прессы. Так, согласно закону, все печатные СМИ в Украине издаются на государственном языке. В каждом месте распространения печатных СМИ украиноязычных газет и журналов должно быть не менее 50%. Также можно издавать газету или журнал в двух или более языковых версиях, одна из которых должна быть на государственном языке.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко подчеркивает, что, безусловно, журналистская среда выступает за меры, направленные на поддержку украинского языка. Вместе с тем, по его мнению, нормы нового закона, касающиеся печатных СМИ, требуют дальнейших широких дискуссий в издательских кругах.

УНИАН связался с редакторами нескольких русскоязычных изданий разного уровня из разных регионов страны, чтобы узнать их мнение о законе и готовность к нововведениям.

К примеру, в редакции журнала «Фокус» пока изучают детали документа, ведь к нему было много правок. Однако, по мнению главного редактора Евгения Гордейчика, в целом, переходной период дает возможность подготовиться к переходу на украиноязычную версию издания, как основную. «Хотя выпуск двуязычной версии потребует существенного увеличения затрат на редакцию и услуги типографии. Сейчас как раз это все просчитываем», – говорит он.

По словам редактора, лично он поддерживает усиление роли украинского языка в Украине. Но для этого необходимо стимулировать медиа к его использованию, а не применять запретительные методы: «Думаю, если бы прессе предложили какие-то стимулирующими условия, хотя бы снижение НДС для украиноязычного продукта, про которое говорил Зеленский, это было бы куда правильнее обязаловки».

В редакции запорожской газеты «Суббота плюс» к нововведениям отнеслись спокойно. Главный редактор Олег Локтев отметил, что издание, в принципе, задекларировано как двуязычное. Поэтому материалы уже сегодня выходят как на русском, так и на украинском языках. «Но, конечно, переход на украинский может повлиять на тираж и покупательную способность в отрицательную сторону, ведь регион у нас, в основном, все-таки русскоязычный», – рассуждает Локтев.

Похожего мнения придерживается главный редактор херсонской газеты «Новый день» Анатолий Жупина. Он отмечает, что издание давно публикует материалы на двух языках – украинском и русском. И даже переход полностью на украинский язык не должен стать проблемным. «Да, на юге Украины больше русскоязычное население, но не думаю, что начнется отток аудитории, если мы будем публиковаться полностью на украинском языке. Все-таки население понимает оба языка», – говорит он.

А вот главред «Днепра вечернего» Ирина Авраменко рисует перед своим изданием куда менее радужные перспективы. По ее словам, «Днепр вечерний» – это и сайт, и газета.

Сайт – развивающийся проект с довольно молодой аудиторией, которая, по мнению Авраменко, рано или поздно перестроится украинский язык. Впрочем, как и журналисты. Стоит отметить, что, согласно закону, сайты по умолчанию сначала загружаются на украинском, но могут иметь и другие версии. При этом украинская версия должна быть по объему не меньше версии на другом языке.

«То есть с сайтом глобальной проблемы нет даже в таком русскоязычном регионе, как Днепр. А вот с газетой гораздо сложнее, и здесь я вижу большие трудности», – говорит Авраменко.

По ее словам, аудитория газеты – это люди после 70-ти. И с каждым годом возраст этой аудитории только увеличивается. Причем, такая ситуация во всей Украине, а не только на Днепропетровщине. «И эта аудитория не готова перестраиваться. Ей дискомфортно. Это не значит, что они не патриоты, нет. Они помогают армии, приносят в редакции передачки и открыточки, деньги на фронт присылают. Но им сложно перестроиться ввиду того, что они уже немолоды», – объясняет главный редактор издания.

В разговоре с УНИАН Ирина рассказала, как три года назад решила сделать «подарок» своим читателям. В день украинской письменности и языка - 9 ноября - выпустила номер полностью на украинском языке. После этого у газеты случился отток тиража в двадцать процентов.

«Знаете, если после одного номера был такой отток, то перейди мы на украинский полностью, на газете можно ставить крест», - сетует она.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко подчеркивает: если государство ограничится только требованиями к издателям и не будет стимулировать спрос граждан на украиноязычную прессу, то получим лишь общее сокращение тиражей и банкротство редакций.

«Ведь читатель голосует собственной гривной, а издательский процесс - это самостоятельный рыночный бизнес. Недостаточный спрос на издание, неготовность рынка оплатить расходы за изготовление тиражей двух языках, приведет к вымиранию прессы как таковой, а не к результатам, на которые надеются авторы закона», – объясняет он.

«Я также обращаю внимание, что предложения профильного комитета по вопросам свободы слова совершенно не учтены. А издатели через этот комитет предлагали ввести модель поэтапного квотирования объемов русскоязычного контента в прессе», – резюмирует Томиленко.

Стоит напомнить, что осенью прошлого года председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар отмечала, что введение квот для печатных СМИ должно быть постепенным, чтобы «отрасль имела возможность выжить, и журналисты, верстальщики и редакторы не потеряли работу». «Как вариант, можно выделить два-три года, в течение которых издание заставят перейти на украинский язык. Или же предложат поэтапное внедрение — в течение первого года 25 процентов украинского, второго — 35, далее — 50», – предлагала тогда депутат.

В свою очередь, член правления Международного союза «Институт национальной политики» Марина Багрова считает, что реализация упомянутых законодательных норм в средствах массовой информации вряд ли повлияет на экономику изданий. «Сейчас печатные средства массовой информации фактически вытеснил Интернет. Благодаря чему, в основном, печатные средства массовой информации, и без закона о государственном языке влачат жалкое существование», – говорит она и добавляет, что вопрос только во времени.

Сводить проблему внедрения некоторых норм нового закона для печатных СМИ только к вопросу большей загруженности редакторов, которым придется тратить больше времени на перевод текстов с русского языка на украинский, не стоит. Проблема все-таки шире. Как минимум, сегодня актуализируется вопрос – а останутся ли, в принципе, на плаву печатные медиа (в частности, региональные), или будут вынуждены кануть в Лету.

Ирина Шевченко