The Hill: Посольство США заставило ГПУ закрыть расследование против «Центра противодействия коррупции»

Украинская организация получала финансирование от администрации Обамы и миллиардера Сороса, который в 2016 году поддерживал на выборах Клинтон.

В разгар президентской гонки в США в 2016 году украинские прокуроры столкнулись с неожиданным сопротивлением в ходе расследования деятельности неправительственной организации под названием «Центр противодействия коррупции» (ЦПК). Внимание к организации, чьи молодые уличные активисты носили футболки с надписью «Ukraine F*&k Corruption», было частью более широкого производства Генпрокуратуры относительно вероятного ненадлежащего использования 4,4 миллиона долларов, которые США выделили на борьбу с коррупцией в Украине.

Как пишет The Hill, прокуроры скоро узнали, что сопротивление, с которым они столкнулись, происходит из американского посольства в Киеве. Администрация Барака Обамы пошла на нехарактерный для нее шаг, пытаясь надавить на украинское правительство и остановить расследование как относительно американских денег, так и по ЦПК.

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«Расследование в отношении Центра противодействия коррупции, основанное на помощи, которую он получает от нас, просто неуместно», - говорилось в письме тогдашнего поверенного посольства США Джорджа Кента, адресованного прокуратуре. В письме, которое было отправлено в апреле 2016 года, утверждалось, что американские чиновники не имеют никаких беспокойств относительно того, как американские деньги тратятся.

Как раз в то время под давлением США был уволен Генеральный прокурор Виктор Шокин. А его постоянную замену еще не назначили. Через несколько месяцев после того Юрий Луценко с определенной положительной репутацией на Западе был назначен на эту должность. Его пригласили на встречу с новым послом США Мари Йованович.

По словам Луценко, он был шокирован, когда посол «вручила список людей, которых мне нельзя преследовать». Список включал имена основателя ЦПК и еще двух депутатов, которые открыто поддерживали антикоррупционную повестку дня неправительственной организации. Об этом The Hill рассказал источник, напрямую знаком с деталями встречи. Как оказалось, ЦПК, против которого украинские правоохранители вели расследование, был частично профинансирован администрацией Обамы и либеральным донором Джорджом Соросом. Центр сотрудничал с агентами ФБР, которые вели расследование против главы республиканского избирательного штаба Пола Манафорта. Американских агентов интересовали его дела с пророссийскими фигурами в Украине.

Косвенное сообщение украинским прокурорам было четкое: «Не трогайте ЦПК в разгар американских президентских выборов, в которых Сорос поддерживает Хиллари Клинтон, чтобы она заменила другого любимца Сороса – Барака Обаму». Об этом изданию сказал неназванный украинский чиновник.

Луценко допустил, что посольство применило давление, потому что не хотело, чтобы американцы увидели, кого финансируют их налогами.

«В те времена госпожа посол думала, что наши допросы украинских граждан и украинских госслужащих, которые часто посещали посольство США, могут бросить нежелательную тень на антикоррупционную политику», - сказал он.

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Американские чиновники пояснили изданию в частной беседе, что считали расследования против ЦПК своеобразной расплатой за усилия организации в антикоррупционных реформах в Украине. И некоторые из этих усилий подрывали престиж Генпрокуратуры. Но, как признал один из американских чиновников, это было необычное вмешательство.

«Мы обычно не говорим полицейским силам стран, кого они могут и не могут преследовать. Разве что это касается американских граждан, которых ложно обвинили», - пояснил собеседник издания.

В конце концов, никаких действий против ЦПК не было. Организация процветает и до сих пор. Вместе с тем, эпизод приобретает новую важность. Во-первых, история конфликтует с официальными заявлениями Госдепартамента за последнюю неделю, которые прозвучали после того, как Луценко впервые упомянул о «списке неприкасаемых». Посольство США назвало эти его слова фабрикацией и признаком того, что коррупция хорошо себя чувствует в Украине. Но письмо Кента однозначно демонстрирует, что посольство действительно давило на украинских прокуроров, заставляя их отступить от расследования, которое обычно считается внутренним делом суверенной страны.

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The Hill пишет, что более десятка источников в Украине и США подтвердили, что случай с ЦПК был не единственным, когда американские чиновники оказывали давление на украинских следователей в 2016 году. На просьбу объяснить значение письма Кента, а также включение в список имен, связанных с Соросом, Госдепартамент дал размытый ответ.

«Согласно правилам, мы не следим за частными дипломатическими встречами. Посол Йованович представляет президента США в Украине. И Америка стоит на ее стороне, а также на стороне ее заявлений», - пояснили в ведомстве.

Во-вторых, история с ЦПК разоблачает малоизвестный факт, что преследование иностранной коррупции привело к странному союзу между правительством США и политическим донором. После того, как Департамент юстиции Обамы запустил «Инициативу возвращения активов клептократии» десять лет назад, чтобы преследовать коррупцию в других странах, Госдепартамент, Департамент юстиции и ФБР передали часть своей работы в Украине группам, которые финансировал Сорос, у которого большие бизнес-интересы в Украине. Одним из ключевых партнеров США был ЦПК, который получил 59% (1 миллион долларов) от правительственных ведомств США, а еще 290 тысяч долларов – от «Центра Возрождение» Джорджа Сороса.

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Сотрудничество между американским правительством и Соросом было очень заметным в Киеве. Несколько высокопоставленных чиновников в Департаменте юстиции, а также агенты ФБР появлялись на фото с приемов и конференций, которые организовывал Сорос. Среди гостей таких событий была Карен Гринавей, которая на то время была супервайзером ФБР по делам о международное мошенничество. Она же играла ключевую роль в расследовании против Манафорта в Украине. Много раз ее видели на событиях Сороса. А исполнительный директор ЦПК восхвалял ее в социальных сетях. В одной из встреч в 2016 году Гринавей и посол Йованович принимали участие вместе с директором ЦПК Дарьей Каленюк. Луценко тоже там присутствовал. Сигнал был четким: посольство США поддерживает ЦПК.

ФБР подтвердило контакты Гринавей с группой Сороса, объяснив, что это было частью ее следственной работы.

«Продвигая миссию ФБР и в рамках своих служебных обязанностей, сотрудники ФБР постоянно путешествуют и принимают участие в публичных форумах в рамках официальных возможностей. Как минимум такие путешествия и разговоры авторизованы прямым руководством сотрудников», - пояснили в бюро.

Недавно Гринавей ушла в отставку. А в ЦПК вскоре после этого сообщили, что она теперь входит в наблюдательный совет организации.