Порошенко может дать команду на отвод вооружений на Донбассе уже сегодня – СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военный источник.

"Мы ожидаем заявление президента сегодня позже", - сообщил источник.

Сообщают, что боевики заявили, что уже начали отвод тяжелого вооружения в соответствии с соглашениями. Украина заявила, что отвод вооружений начнется после того, как на Донбассе прекратятся обстрелы со стороны боевиков.

Как сообщал УНИАН, в Минске 12 февраля состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

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По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отвод всех тяжелых вооружений с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.