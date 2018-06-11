Вехи недели. Майдан памяти, доблесть в Дебальцево и террор в Харькове

Трудно поверить, что после Революции Достоинства прошел всего год. Порой кажется, что за эти 365 дней Украина прожила больше, чем за весь предыдущий период независимости. На улицах Грушевского и Институтской в феврале 2014-го были расстреляны мирный характер развития нашей страны и тяжело ранены ее европейские перспективы. Но Украина сумела выстоять, не развалившись после принудительного отъема Крыма и превращения Донбасса в незаживающую рану. Крайне тяжелая ситуация в стране требует от власти больше реальных действий и спокойной уверенности, которая должна передаваться гражданам. Пока с этим наблюдаются заметные сложности, и высокие ожидания от преобразований сочетаются с хроническим недоверием к действиям власти.

Пока на Майдане от чистого сердца вспоминали героев Небесной сотни, Россия напомнила о себе медиа-впрыскиваниями интервью Виктора Януковича и Николая Азарова в информационное пространство. Виктор Федорович тешит себя надеждами вернуться в Украину (интересно, в каком качестве), Николай Янович впервые в карьере позволил себе покритиковать бывшего шефа и готов создавать правительство в изгнании. Показательно, что герои вчерашних дней сегодня больше напоминают персонажей театра марионеток Владимира Путина.

Тот так старался поведать миру о «дебальцевском котле», что презрел даже нормы дипломатического приличия. Российский президент повторял тезис об окруженных украинских военных как мантру во время визита в Будапешт, но реальность оказалась не в его пользу: подавляющее большинство наших бойцов вышли из Дебальцево с оружием в руках, не дав информационных поводов пропагандистским телеканалам из РФ. Вряд ли это можно назвать победой, но ситуация определенно не похожа на котел под Иловайском. Кстати, отказ подавляющего большинства комбатов поддерживать инициативу Семена Семенченко о создании «Объединенного штаба батальонов» - лакмусовая бумажка того, что ситуация в Вооруженных Силах стабильна. Не удалось раскачать и волну паники в социальных сетях с целью дестабилизировать ситуацию в столице и ключевых областных центрах. Украина к тому же начала дипломатическую игру, согласившись на введение миротворцев ООН на Донбасс, чем поставила в невыгодное положение Россию, представители которой публично выступают против миротворческой миссии. Интересно, что Ангела Меркель и Франсуа Олланд не нашли возможности побывать в Киеве на Марше Достоинства, где компанию украинским политикам составили преимущественно их коллеги из Центральной Европы.

Правительство рассчитывает на получение западных кредитов, способных оказать терапевтический эффект на любителей покупать доллары по заоблачной цене. Однако Запад все более настойчив в требовании провести непопулярные реформы, которые нужно не только осуществлять, но и пояснять. Продержаться до нового транша осталось недолго, и финансовый фронт сегодня не менее важен, чем противостояние боевикам на Донбассе. Арсений Яценюк продолжает лелеять мечту о «Европейском вале» на российско-украинской границе, но с реализацией идеи придется подождать.

К годовщине Революции Достоинства отечественная Фемида бросила заинтересованный взгляд на некогда высокопоставленных «регионалов». Страдания Александра Ефремова по разным уголовным делам продолжаются, Михаила Чечетова поместили в СИЗО, выставив в качестве залога за него сумму в 5 миллионов долларов. Эти действия Генеральной прокуратуры слегка успокоили общественность, но вскоре будут новые требования. Заявление Валентина Наливайченко, утверждающего, что год назад снайперов на Майдане координировал советник Путина Владислав Сурков, выглядит громким и политически правильным, но пока не подтвержденным реальными фактами.

Украина в полной мере ощутила на себе дыхание терроризма. В ходе мирного марша участников харьковского Евромайдана 22 февраля прогремел взрыв, жертвами бомбы стали трое людей. Правоохранители полагают, что этот взрыв – дело рук пророссийских «харьковских партизан», сторонники которых не скрывали злорадства в социальных сетях. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о проведении в первой столице антитеррористической операции, плоды которой желательно предъявить обществу. Всем нам нужно быть готовым к продолжительному противостоянию с многоликим агрессором.