Убытки от коррупции на предприятиях "Укроборонпрома" составляют 1 миллиард гривень - НАБУ

В целом Национальное антикоррупционное бюро расследует деятельность более 10 государственных предприятий, входящих в концерн «Укроборонпром».

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что НАБУ расследует 25 уголовных производств о фактах коррупции на предприятиях государственного концерна «Укроборонпром», общая сумма ущерба составляет около 1 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сообщил на брифинге в Киеве.

«С самого начала мы говорили, что (расследование коррупционных преступлений в оборонной сфере - УНИАН) является приоритетом в работе детективов», - отметил он.

По словам Сытника, в целом НАБУ расследует деятельность более 10 государственных предприятий, входящих в «Укроборонпрома».

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«Большинство преступлений, которые расследуются, совершены с 2014 по 2017 годы», - добавил Сытник.

По его словам, эти факты коррупции детективы бюро расследуют в рамках 25 уголовных производств.

Сытник отметил, что, по предварительным данным, и частично они подтверждены материалами экспертиз, убытки в результате совершения этих преступлений составляют около 1 млрд грн.

Напомним, ранее Артем Сытник заявил, что НАБУ допросит журналистов проекта "Наши гроши с Денисом Бигусом" по делу о хищениях в государственном концерне "Укроборонпром".