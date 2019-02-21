От сотни гривен за «молча постоять» до двухсот баксов за захват здания: как устроена индустрия заказных митингов и пикетов

Чтобы разобраться в природе проплаченных митингов, УНИАН обратился к тому, кто их организовывает. Киевлянин Евгений (фамилию просит не называть) занимается этим уже четырнадцать лет. Говорит, что всегда сможет определить заказной митинг, даже в другом городе. Может «на глаз» посчитать количество человек в колонне, какого количества и где людей не хватает.

Мужчина считает, что формулировка «проплаченные митинги» не вполне отображает суть этих мероприятий. По его мнению, речь идет, скорее, о материальной компенсации людям. «Они ведь не просто приехали, им нужно куда-то сходить покушать, водички купить, воспользоваться общественным туалетом (а все платно). Опять-таки - транспорт, добраться до мероприятия и назад», – рассуждает он.

Евгений говорит, что в Киеве только два человека занимаются организациями массовых заказных мероприятий. А лично он может организовать митинг в любом другом украинском городе, хотя для этого везде существуют свои люди.

Организаторы массовых мероприятий из разных областей и городов, по его словам, общаются между собой. Конкурентной эта сфера становится только в случае, когда речь заходит о политике.

Кто участвует в заказных мероприятиях и сколько за это платят

По словам Евгения, в Киеве на заказной митинг можно без проблем собрать около пяти тысяч человек. Мужчина говорит, что примерно три тысячи человек он может вывести, сделав всего два звонка. Причем, много времени для сбора не нужно. «Можно собрать и за три часа, если будет необходимость, вопрос только в финансировании», – добавляет он.

Существует отработанная система сбора людей на заказное мероприятие, действующая не первый год. Во-первых, есть координатор. За ним – человек, который называется «тысячником», после «тысячника» идет «сотник», после «сотника» идут «десятники».

«Построена своя пирамида, свой определенный «МММ»», – поясняет Евгений.

Контингент участников проплаченных митингов за годы его работы поменялся. Отмечает, что раньше больше ходили студенты, а сегодня молодежь собрать тяжелее. «Во-первых, она стала дорого оплачиваемой. Участие студентов – это 150-200 гривен/час. А ценовая политика заказчиков часто не соответствует таким запросам. Во-вторых, для тех же студентов сейчас есть другая работа - массовки, съемки. Это теплее, чем стоять на улице в мороз на митинге. А «пик» для заказных мероприятий – это осень и зима», – рассказывает он.

В этой связи, зачастую, на заказных мероприятиях больше людей среднего и старшего возраста. Кстати, по словам Евгения, активных пенсионеров, готовых участвовать в массовых мероприятиях, в Киеве сегодня не больше полутора тысяч. И причиной тому, по его мнению, высокая смертность людей в возрасте. «На данный момент на акции выходят от тысячи триста до тысячи пятьсот бабушек с дедушками пенсионного возраста. Больше их в Киеве попросту нет, будем так говорить», – говорит организатор.

Готовность украинцев поучаствовать в заказном мероприятии напрямую зависит от продолжительности акции. На митинги, которые проходят на длительной основе, люди любого возраста собирается активнее (в качестве иллюстративного примера Евгений вспоминает о продолжительном пикетировании Нацбанка в прошлом году, организованного одним из лидеров оппозиции). Разовое мероприятие, по его словам, провести всегда труднее.

Напрямую участникам заказчики не платят, поскольку на этом рынке существует своя иерархия, о которой уже упоминалось выше.

Евгений говорит, что все проходит официально либо через общественную организацию, либо через благотворительные фонды, с которых еще платятся налоги. «Политики проводят митинги просто, чтобы отбивать деньги», – считает он.

Ценовая политика на рынке заказных мероприятий зависит от того, что заказчик хочет увидеть в итоге. Одно дело – просто нагнать побольше массовки, а совсем другое – активное пикетирование, выступление спикеров и т.д. Так, по словам Евгения, на сегодняшний день в столице простая массовка (пехота или «петрушка», как еще говорят в этой сфере) получает 100 гривен/час на человека. «Петрушку» собирают просто для количества, «картинки». И здесь нет особой разницы, будут это пенсионеры или люди среднего возраста.

Если же речь идет об активном пикетировании или договорено, что участник акции даст комментарий прессе, будет готов общаться «на камеру», то цена возрастает. Заработок отдельных людей, которые сразу появляются там, где видят камеры, и специально общаются со СМИ, это, в среднем, от двух тысяч гривен за мероприятие.

А вот спикер, который делает «картинку», заводит толпу, стоит сегодня от пяти тысяч гривен. Евгений говорит, что роль спикера может выполнять, как отдельный общественный активист, так и какая-нибудь общественная организация, в целом.

Организатор массовых заказных мероприятий обращает внимание на занятный, необъяснимый для него факт: в Киеве собрать людей и вывести их на улицы дешевле, чем в других городах. К примеру, во Львове, Одессе и Харькове ценовая политика стартует от 200 гривен/час для любого человека. «А вот в Ивано-Франковске они вообще просто не идут на мероприятия. Только если суммы начинаются от 500 гривен/час, 800 гривен/час. Тогда еще можно что-то придумать», – рассказывает Евгений.

Расценки для коммерческих митингов также зависят от целей заказчика. Но, в принципе, все готовы экономить – приглашать местных, поскольку привозить на митинг людей, к примеру, в Киев из Одессы, действительно затратнее. Грубо говоря, если под Кабмином проходит пикет шахтеров, совсем не факт, что все люди, участвующие в акции, те самые шахтеры, приехавшие в столицу из своих городков…

Контингент на коммерческих пикетах также зависит от поставленной задачи: «К примеру, если говорим об участии в захвате здания, то есть и «боевые ребята». А цены совсем другие – стартуют от двухсот долларов на человека».

Как делают заказ на проплаченный протест?

По словам Евгения, заказать митинг проще-простого. Необходимо позвонить организатору, он подъедет, на встрече обсуждаются все моменты, вносится предоплата и все – мероприятие готовится «под ключ». За оговоренную цену даже с сегодня на завтра организаторы успеют написать плакаты, сделать всю необходимую полиграфию и прочее.

Формируется сумма заказа тоже просто. «К примеру, вот вы заказываете митинг на сто человек на два часа. Расчет такой: сто человек по двести гривен/час. Плюс, спикер – пять тысяч гривен. Плюс, колонки, флаги, баннеры, мегафоны – это тысяч восемь гривен. Работа человека, который будет координировать данный проект – это еще сто-двести долларов», – объясняет Евгений.

Кроме того, по его словам, приблизительно сто долларов нужны для получения разрешения на протест у городской администрации.

На уточнение УНИАН, мол, есть же право на свободу мирных собраний, зачем платить? – Отвечает: «Да, у нас есть свобода слова и демократия, но официально все происходит через администрацию».

При этом мужчина добавляет, что на своем опыте многолетней координации заказных мероприятий неоднократно сталкивался с попытками запретить их проведение. Даже приходилось обращаться в суд, чтобы обжаловать запреты…

Евгений убежден, что этот «бизнес» будет процветать еще лет двести. И бросать свое дело не собирается. «У нас в стране всегда можно митинговать», – считает он.

Политтехнолог Тарас Загородний напоминает, что никакой ответственности за организацию или участие в проплаченных митингах у нас в стране не существует. По его словам, по сути, эти мероприятия ничем не отличается от обычной маркетинговой коммуникации BTL (термин рекламной индустрии below-the-line – под чертой, - УНИАН): «Условно, когда набирают студентов раздать флаеры. Так вот, это то же самое, просто другие «флаеры» и другие требования». Кроме того, какую-то борьбу с такого рода мероприятиями можно было бы считать нарушением Конституции (ст.39) – то самое право на свободу мирных собраний.

К сожалению, в Украине этим правом довольно часто злоупотребляют. Только за последние несколько недель это происходило в весьма абсурдных форматах. Сначала тысячи одесситов вышли на митинг в поддержку фейкового кандидата в президенты – некоего Сергея Филатова. Митингующим обещали заплатить по тысяче гривен, и еще по 70 гривен бонусом за каждого приведенного человека. Организаторы не явились, и вскоре начали писать в вайбере собравшимся, что кандидат в президенты «провалился в люк и умер». «Желающих помитинговать за деньги не смутило то, что такого кандидата в президенты Украины не существует», - отмечало одно из местных изданий. К слову, несколько десятков человек на этот же розыгрыш повелось и в Киеве.

Буквально через несколько дней после факапа одесситов «прославились» и жители Харькова, где на фейковом митинге бездумно скандировали имя одного из самых кровавых маньяков прошлого века Анатолия Оноприенко. Как вскоре стало известно, данное мероприятие было организовано харьковскими журналистами для намеренной проверки, поведутся ли горожане на легкий заработок. Увы, повелись.

А еще через несколько дней народ собрался на проплаченный митинг в Киеве. Причем, протестовали как раз против… проплаченных митингов! Неизвестные организаторы пообещали людям по 130-150 гривен за два часа, но, в итоге, не заплатили.

Привычная, но неуспешная технология

Загородний убежден, что заказные протесты – это уже многолетняя привычка, с которой ничего не поделаешь. Политтехнолог обращает внимание, что, согласно украинскому законодательству, все волонтеры и агитаторы должны работать на безоплатной основе. Но такого в нашей стране, по его словам, не было никогда. Вполне логично, что тенденция перетекла в проплаченные заказные митинги, пикеты и демонстрации. «Это положение дел сохраняется уже лет пятнадцать, люди воспринимают это, как работу. Мол, хотите политической поддержки – платите деньги. Циничное поколение политиков вырастило циничное поколение избирателей. Тем более, население живет небогато и ищет способы подзаработать», – рассуждает эксперт.

Вместе с тем, при всей циничности отечественной политической элиты и наличия более четырех десятков кандидатов в президенты, громкой агитации через митинги и пикеты как-то не наблюдается. В столице не пестрят флаги заказных демонстраций лояльного тому или иному кандидату электората. А на Крещатике не наблюдается засилья палаток с флагами конкурирующих политсил и толп волонтеров с раздаточными материалами.

Эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко считает, что, скорее всего, это холодный расчет кандидатов. Они понимают, что подобная игра «не стоит свеч». Мол, проплаченные митинги ни на что особо не влияют, поэтому лучше эти деньги направить на прямой подкуп избирателей или дискредитацию оппонентов. «Тем более, что митинги – это еще и удобное место для провокаций. Так что можно получить больше негатива, нежели позитива», – подчеркивает он.

«Также, мы видим, как легко заказные мероприятия рассекречиваются. Всегда найдется человек, который где-то стоит и деньги раздает. От этого кандидат, опять-таки, получает больше негатива», – рассуждает Петренко.

Кроме того, по его словам, все прекрасно понимают, что реальную борьбу в ходе нынешней президентской избирательной кампании ведут всего несколько кандидатов. Остальные – массовка и те, кто ориентируется на парламентские выборы. Для последних участие в президентской гонке, в большей степени, реклама своей политсилы для продвижения ее в Верховную Раду.

Глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко также считает, что демонстрация лояльного электората и общение с избирателями – это уже не очень эффективный способ агитации, как думали раньше. И, судя по нынешней кампании, большинство кандидатов это поняли. А вот политические палатки, по мнению политолога, мы вскоре увидим: «Они уже есть, и, думаю, что их станет больше. Просто те палатки используются чаще для партийной агитации, это нужно понимать».

Фесенко добавляет, что, вопреки распространенному мнению, в действительности у большинства кандидатов нет огромных средств на кампанию. А те, у кого средства есть, отдают преимущество наиболее эффективной на сегодняшний день агитации – телеэфирам и рекламе с голубых экранов.

Ирина Шевченко