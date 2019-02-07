​​​​​​​Курс на ЕС и НАТО: точка невозврата

Более пяти лет назад, 21 ноября 2013 года Кабинет Министров Украины при экс-президенте Викторе Януковиче приостановил подготовку к подписанию Соглашения об Ассоциации с ЕС – основному инструменту для более тесного сближения Украины и Евросоюза, которое способствует углублению политических отношений, более сильным экономическим связям и взаимному уважению общих ценностей. Также, согласно тексту документа, экономическая часть соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах украинской экономики.

Свое решение в тогдашнем правительстве объясняли якобы давлением со стороны России, которую Янукович, будучи у руля, неоднократно называл ключевым партнером Украины. Спустя несколько месяцев после побега «легитимного» из страны в 2014 году, Европейский Союз и Украина все же подписали Соглашение об ассоциации, после чего стартовал процесс его ратификации.

Почти два года назад, 8 мая 2017 года, Верховная Рада, приняв специальный законопроект, также определила вступление в НАТО основной целью внешней политики Украины, обозначив в нем, что основными принципами внешней политики является углубление сотрудничества с Североатлантическим альянсом с целью приобретения членства в этой организации.

Причиной такого рвения на уровне государства стала российская агрессия на Донбассе и аннексия Крыма, так как получив членство в НАТО, Украина в будущем сможет рассчитывать на военную поддержку в сопротивлении России.

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Продолжая постепенное закрепление стремления в ЕС и НАТО, 3 сентября прошлого года президент внес законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины, который предлагал добавить в Основной закон несколько поправок. Так, в статье 85 должно было быть предусмотрено, что к полномочиям Верховной Рады относится определение принципов внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. Далее статья 102 – в новой, проектной редакции – закрепляла за президентом, который, как известно, является гарантом Конституции – обязанность реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Аналогично выписаны и обновленные обязанности Кабинета Министров - статья 116 определяет, что правительство обеспечивает реализацию стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора. Кроме того, в преамбуле Конституции предлагалось установить, что Верховная Рада, «заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса страны, принимает эту Конституцию».

Эта правка, хоть и декларативная, но – крайне важна – ведь она в будущем фактически не оставляет высшему руководству страны ни единого шанса на смену курса в противоположную сторону и, тем самым, предупреждает возможный «российский реванш». Но и это еще не все. Чтобы ни у кого из будущих руководителей Украины не осталось соблазна переметнуться на сторону России, из текста Конституции предлагается исключить пункт 14 раздела XV «Переходные положения», в котором говорится, что использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных воинских формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой. Иными словами, отмена этого пункта, по сути, подразумевает полный запрет любой возможности располагаться российским кораблям у наших берегов.

Поскольку процедура внесения изменений в Конституцию предусматривает вынесение Конституционным судом Украины заключения о соответствии предлагаемых поправок нормам Основного закона, в ноябре прошлого года законопроект сначала был проголосован затем – отправлен в КС, и после этого – внесен в сессионный зал для окончательного голосования.

Учитывая тот факт, что украинскую Конституцию переписывают с завидной регулярностью чуть ли не в каждую президентскую каденцию, заработают ли и станут «вечными» эти изменения сейчас?

Декларация о намерениях

После принятия парламентом законопроекта, в пресс-службе Представительства Евросоюза в Украине напомнили, что теперь на очереди – полная имплементация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. А для этого – убеждены эксперты – закрепления намерений о Евроинтеграции в Конституции недостаточно.

По словам эксперта Центра структурной политологии «Выбор» Лилии Брудницкой, на данный момент поправки в Конституцию, скорее, напоминают некую декларацию о намерениях.

«У нас все чаще поднимают вопрос о выполнении Конституции Украины, о трактовке тех или иных положений Основного закона. Некоторые позиции Конституции, по сути, перестали гарантировать то, что в них зафиксировано - например, источником власти в Украине является народ, но до сих пор Верховная Рада не приняла столь необходимый инструмент народовластия, как референдум по народной инициативе. У нас парламентско-президентская республика, но отсутствует закон об импичменте президента. Та же судьба может ждать и поправки о курсе в НАТО и ЕС, которые также запросто могут стать декларативными. В Украине курс на ЕС и НАТО закреплен в законе о внешне- и внутриполитических приоритетах и в ряде других нормативных актов и, потому, в комплексе эти позиции сработают. Но мы определили курс на ЕС и НАТО так, будто эти образования являются константами, хотя даже последние 5 лет показали, что ни ЕС, ни НАТО – не вечны, что они могут трансформироваться, перестраиваться, распадаться, расширяться и сжиматься. А потому, в Украине, прежде всего, должны быть государственные интересы, а направление на ЕС или НАТО – это лишь инструменты для достижения цели», - убеждена эксперт.

Управляющий партнер юридической фирмы Pravovest Глеб Сегида, поддерживая поправки к Конституции, объясняет, что на практике внесенные изменения в Конституцию дадут то, что любой закон или подзаконный акт (постановление Кабмина, указ Президента, распоряжения других органов власти) могут быть обжалованы в Конституционном суде или заблокированы еще на уровне парламентских комитетов или правительства в случае, если нормы закона будут идти в разрез с нормами Конституции (например, если вдруг снова захотят принять закон об отказе от интеграции с ЕС, или вступление в какую-то из организаций, исключающие членство в ЕС или НАТО, принятие новых стандартов Минобороны, противоречащие стандартам Альянса и т.д.).

Кроме того, по его мнению, изменить закрепленный в Конституции проевропейский вектор будет гораздо труднее, так как для этого нужно будет проходить снова процедуру изменений в Конституцию.

А потому, чтобы подтвердить свою целеустремленность не только многочисленными заявлениями с различных трибун, но и делами, у руководства страны впереди – еще много важных шагов.

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«В качестве домашней работы у нас еще остается продолжение приближения отечественного законодательства к европейскому уровню и, кроме Соглашения об ассоциации с ЕС, собственно результативное завершение институциональных реформ: прежде всего, конституционной, так как без этого с Украиной в Евросоюзе серьезно даже говорить не станут, и продолжат ограничиваться декларативными резолюциями о поддержке территориальной целостности Украины. Кроме того, Украине также предстоит завершить антикоррупционную, судебную и реформу органов местного самоуправления», - объясняет политический аналитик Дмитрий Гаврилюк.

И если работа реформы местного самоуправления и конституционной реформ в Украине еще худо-бедно наблюдается, то к проблеме коррупции и работе судов вопросов очень много. В частности, Антикоррупционный суд в Украине, на появлении у нас которого всячески настаивают в Евросоюзе, фактически существует только на бумаге (хотя и этого удалось достичь с большим скандалом).

Реванш не исключен, но усложнен

В Украине все еще возможен реванш пророссийских сил, которого как раз и опасаются нынешние власти. При наличии принятых в Конституцию Украины поправок де-факто развернуть курс Украины на РФ и Таможенный союз сложно. Но заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко считает, что гипотетическая смена власти может привести к тому, что эти же изменения в Основной закон Конституционным Судом могут быть признаны неконституционными. Тем более, что парламентское голосование, особенно, в условиях внешнего давления на Верховную Раду и кнопкодавства внутри, всегда можно поставить под сомнение.

Тем более, что практика признания неконституционными проголосованных законов у нас есть – например, не соответствующими Основному закону были признаны спорные законы о всеукраинском референдуме и так называемый языковой закон Кивалова-Колесниченко.

«Этот процесс станет необратимым после выполнения правительством Соглашения об ассоциации, принятием парламентом всего необходимого законодательства и представления Украиной заявки для вхождения в ЕС, а также аналогичных шагов по НАТО. Во всех других случаях, условный "реванш" может провести такие же конституционные изменения и вернуть ситуацию в нулевое состояние, или просто пренебрегать этими положениями Конституции», - считает эксперт по вопросам конституционного права Богдан Бондаренко.

В любом случае, разворот в сторону России в текущем положении нашей страны, хоть и возможен, но усложнен. Хотя бы потому, что, чтобы этого добиться, необходимо более 300 голосов народных депутатов, ведь именно такой минимум необходим для голосования за конституционные поправки.

Анастасия Заремба