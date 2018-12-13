В шаге от Brexit: чем Украине может грозить развод Великобритании с Евросоюзом

Тема членства Великобритании в ЕС обострилась на фоне экономического кризиса еще в 2011 году. После нескольких лет обсуждений, в 2015 году, вопрос выхода Великобритании из ЕС впервые обсудила Палата общин, после чего, в 2016 году, был проведен всенародный референдум. По его результатам, более половины британцев захотели покинуть еврозону. С тех пор Великобритания вела переговоры с Евросоюзом о минимально болезненном выходе страны и ЕС, которые окончились лишь 14 ноября 2018 года, когда представители Европейского Союза и Великобритании согласовали предварительный текст соглашения о Brexit.

На текущей неделе депутаты Палаты общин британского парламента должны были рассмотреть проект соглашения о Brexit, согласованный с Брюсселем. Однако премьер-министр Объединенного Королевства Тереза Мэй в последний момент отложила голосование до 21 января 2019 года. Причиной такого шага Мэй назвала то, что значительное большинство членов Палаты общин проголосовало бы против соглашения в его нынешнем виде, а потому Мэй намерена снова отправиться в Брюссель, чтобы внести в договор изменения, которые бы точно поддержали британские парламентарии. Главным камнем преткновения стал вопрос сухопутной границы Соединенного Королевства с ЕС, пролегающий между Северной Ирландией и Ирландской Республикой, существующей сегодня только номинально.

В соглашении о «брексите» говорится, что если стороны не достигнут иных договоренностей, то на всей территории Соединенного Королевства будут действовать таможенные правила ЕС, а в Северной Ирландии - и иные европейские нормы, что, по сути, может не только отделить Северную Ирландию от остальной территории страны, но и фактически заставит Лондон выполнять решения европейских институций, не имея на них влияния.

При этом официальный Брюссель не видит смысла в дополнительных консультациях и настаивает на том, что их позиция окончательная и не подлежит обсуждению.

«Соглашение, которого мы достигли, является лучшим и единственно возможным. Так или иначе, для повторных переговоров уже не остается возможностей», - заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Президент Европейского совета Дональд Туск сообщил о созыве экстренного саммита ЕС, где снова планируют обсудить возможность выхода Великобритании из союза без соглашения. «Мы не будем пересматривать соглашение, в том числе и защитное (о границе с Ирландией, - УНИАН), но мы готовы обсудить, как облегчить его ратификацию в Великобритании. Время идет, поэтому мы также обсудим нашу готовность к сценарию без соглашения», - отметил Туск в своем Twitter-аккаунте.

В среду, 12 декабря, 48 депутатов от Консервативной партии, которую возглавляет Мэй, подали руководству партии официальные письма, в которых заявили о недоверии премьеру из-за переноса ею даты голосования. В итоге, ситуация внутри партии накалилась настолько, что Тереза Мэй едва не поплатилась за свое решение премьерским креслом, но смогла заручиться поддержкой «тори» еще на один год.

Назад, в прошлое?

Даже в случае положительного голосования в январе, окончательный выход Британии из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года, после чего наступит переходный период, который продлится до конца 2020 года. Кроме того, Британия должна будет выплатить ЕС 39 млрд фунтов стерлингов. И именно это, считают эксперты, главным образом и заставляет Великобританию искать пути для отсрочки своего решения.

«Brexit может причинить долгосрочный ущерб финансовому сектору Великобритании и британские политики это понимают. Выход Великобритании из Европейского союза, запланированный на 29 марта 2019 года, может состояться ровно по той же причине, что и сам Brexit - по экономическим соображениям. Однако если Brexit все же состоится, то существует большая вероятность отставки британского правительства», - отмечает член правления международного союза «Институт национальной политики» Марина Багрова.

Такое развитие событий, кстати, не отрицает и сама Мэй. И именно поэтому она предусмотрительно заявила на закрытом собрании своей партии о том, что планирует уйти с поста ее главы, при этом всячески отрицая даже перспективу досрочных выборов. Однако в этом случае поддержка ею Украины может пошатнуться. «Если же досрочные выборы все же состоятся и к власти придут лейбористы, поддержка Украины в этом случае несколько ослабится, так как они более приязненно смотрят на сотрудничество с РФ. Хотя, прежде всего, лейбористы также будут учитывать мнение электората, который явно не назовешь пророссийским», - поясняет эксперт по международной политике аналитического центра «Украинский институт будущего» Илия Куса.

Ближайшие очередные выборы должны состояться в Великобритании лишь через четыре года, в 2022 году. При этом, по словам Кусы, у Британии, чтобы избежать досрочных выборов, также есть возможность вместо нынешнего правительства сформировать так называемое «правительство национального единства», в которое могут войти представители различных партий, а не только консерваторы. Но и в этом случае его позиция по Украине существенно не изменится. «В этом случае Британия, разве что, может попытаться нормализировать отношения с РФ до той отметки, на которой они были до отравления Скрипалей - усилить торговлю или убрать отдельных российских олигархов из своих «черных списков». Но отношения РФ и Великобритании всегда были прохладными, поэтому в целом Украина это мало почувствует. Единственное, что может измениться, так это публичная поддержка Великобританией постройки «Северного потока-2», ведь если сейчас лейбористы молчат об этом, то, придя к власти, могут сделать какие-то заявления по этому поводу. Но реальной поддержки даже после этого вряд ли стоит ожидать», – убежден Куса.

Выход из ЕС как публичная порка

В долгосрочной же перспективе, считает Марина Багрова, выход Великобритании из ЕС положительно отразится на Украине. «Европейскому Союзу нужно будет компенсировать свои геополитические потери. И этими компенсаторами станут Украина и другие страны-кандидаты в члены ЕС», - говорит эксперт.

А вот по словам дипломата, руководителя Фонда «Майдан иностранных дел» Богдана Яременко, на реальные перспективы членства Украины в ЕС это мало повлияет. «Выход Великобритании абсолютно очевидно используется Европейским Союзом, как пример для публичной порки. Его результат, наоборот, направлен на консолидацию европейских стран. С одной стороны, это не облегчает нам вступление в ЕС, а с другой - улучшает перспективы Евросоюза в целом. И на тот момент, когда мы сможем стать его членом, то, соответственно, и наши», - считает дипломат.

По его словам, существует также вариант выхода Великобритании из ЕС без какого-либо соглашения. Но против такого сценария выступает Тереза Мэй, так как это грозит тяжелыми экономическими последствиями для страны.

Принимая во внимание, что Украина уже торгует с Европейским Союзом и Великобританией (на сегодня Великобритания является 11-м крупнейшим торговым партнером Украины), возможное изменение регулирования внутри Британии вряд ли будет препятствовать ее текущей торговле с Украиной. «До принятия решения о выходе, Великобритания продолжает оставаться полноправным членом ЕС и, следовательно, полноценной стороной всех международных соглашений Европейского Союза с третьими странами, в том числе, Соглашения об ассоциации с Украиной. Поэтому положения Соглашения в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли будет и дальше применяться к британско-украинской торговле», - говорит политический аналитик Дмитрий Франчук.

В конечном счете, если Великобритания так и не найдет разумного и приемлемого варианта выхода из сложившейся ситуации, у нее есть еще один вариант – в одностороннем порядке отказаться от разрыва отношений с Евросоюзом, что ей не так давно разрешил сделать суд ЕС.

Анастасия Заремба