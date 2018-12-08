Дружбе конец

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был подписан 31 мая 1997 года и ратифицирован украинским парламентом 14 января 1998 года. Документ был рассчитан на 10 лет, и его действие автоматически продлевалось на следующее десятилетие каждый раз, если ни одна из сторон не уведомляла другую о его прекращении. Причем сделать это нужно было не позднее, чем за полгода до истечения очередного десятилетнего периода.

После оккупации Россией Крыма и начала конфликта на Донбассе в 2014 году в Украине неоднократно призывали расторгнуть этот договор из-за нарушения Кремлем территориальной целостности Украины. И только спустя четыре с лишним года после начала российской агрессии, 6 сентября 2018 года, Совет национальной безопасности и обороны утвердил решение о непродлении действия Договора. Ведь формально его действие в теперешней десятилетке истекает 31 марта 2019 года.

17 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение СНБО, а 21 сентября Министерство иностранных дел Украины направило России соответствующую ноту.

3 декабря представитель президента в Раде Ирина Луценко сообщила, что президент внес в парламент законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

Наконец, в четверг, 6 декабря, за закон о прекращении дружбы с РФ проголосовало 277 народных депутатов. И хоть голосов «за» оказалось более, чем достаточно, его рассмотрение было напряженным. В частности, у депутатов возникал резонный вопрос – почему о прекращении договора о дружбе стали говорить только сейчас, на пятом году войны. Что мешало прекратить «дружбу» с началом российской агрессии против Украины в 2014 году?

По словам замминистра иностранных дел Сергея Кислицы, который представлял документ в парламенте, ранее законопроект не вносили, потому что он не исчерпал своей законной силы. «Нам требовалось время для того, чтобы использовать этот договор для рассмотрения некоторых судебных дел. В частности, тех, которые касаются 3 миллиардов долга президента-беглеца (Виктора Януковича, - УНИАН), а также для некоторых представлений, касающихся использования международного морского права», - сказал он.

Теперь же, согласно принятому закону, прекращение действия Договора освобождает Украину от любого обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение нашей страны.

Позиция несогласных

Впрочем, пока одни народные депутаты искренне радовались голосованию за прекращение действия Договора, другие убеждены, что голосование за соответствующий закон было лишено смысла.

«Непродление договора с Россией, как и его существование – не имеет никакого юридического значения. Это чисто декларативный документ... Последствий никаких нет и быть не может, поскольку этот договор изначально был декларативным», - отметил, к примеру, депутат «Оппоблока» Сергей Кивалов (фракция «Оппоблок» в полном составе проигнорировала голосование за прекращение Договора о дружбе).

По его словам, прекращение договора ни на что не влияет, в том числе, на признание Россией государственности Украины, ее неприкосновенности и целостности территории. Мол, это зафиксировано в другом документе от 1991 года – Акте признания Россией Украины как суверенного государства, и его не отменял. С другой стороны, Сергей Кивалов почему-то не сказал, что и этот документ, учитывая аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса, РФ уже давно нарушила.

Коллега Кивалова по фракции Александр Долженков, в свою очередь, отметил, что нынешнее решение о прекращении Договора о дружбе всего лишь предвыборный пиар: «Сейчас мы вступаем в период активной предвыборной агитации. Сейчас Верховная Рада пропиарит президента и мы будем делать вид, что прекращаем взаимоотношения с Россией, при этом пытаясь сохранить транзит российского газа…».

К слову, такие заявления - всего лишь повторяют заявления россиян. Ведь о том, что любые решения украинских политиков нынче связаны всего лишь с грядущими «украинскими выборами в марте следующего года», за поребриком не говорит только ленивый.

Договор исчерпал сам себя

Несмотря на отсутствие четкого перечня интересов двух стран в тексте Договора о дружбе, этот документ охватывал широкую сферу, включая наличие обоюдных торговых преференций, индивидуальную деятельность граждан Украины в России и наоборот. По словам директора информационно-политического центра «Перспектива», эксперта по международным вопросам Павла Рудякова, когда решение Рады вступит в силу, возникнет необходимость регулировать отношения между странами на период кризиса. И вот здесь, по его мнению, могут появиться риски, прежде всего, для граждан Украины в РФ.

«Сейчас между странами есть действующие договоры о взаимном признании государственных дипломов, зачислении трудового стажа и получения пенсии в РФ, исходя из украинского стажа. После вступления в силу решения парламента, граждане Украины в РФ смогут подавать иски против Украины в международные суды о нарушении своих прав», - считает Рудяков.

В свою очередь, руководитель Центра исследования России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что, поскольку договор уже нарушен Россией, то его прекращение ни на что серьезно не повлияет. Для Украины это – очередное публичное осуждение действий России. Для России – дипломатический удар. «Для них это, несомненно, политическая потеря, но для нас дополнительных угроз нет», - говорит он.

«В Договоре значатся декларативные позиции, и нет его прямой связи с другими договорами», - добавляет и политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно-Белковская.

Сейчас или никогда?

Однако стоит отметить, что еще два года назад, о прекращении договора с РФ в украинских ведомствах говорили совсем в другой тональности. В частности, в

2016 году в МИД Украины отмечали, что расторгать соглашение не следует, поскольку этот документ позволяет Украине подать на Россию в суд за нарушение статьи о территориальной целостности. Однако, когда в начале 2017 года Украина все же дошла до Международного суда ООН в Гааге, оказалось, что претензии, выдвигаемые Украиной к РФ, касались совсем других вопросов. Вместо обвинения РФ в притязании на украинские территории, речь шла о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации…

Впрочем, стоит отметить, что, с точки зрения международных судов, нет разницы в том, разорван договор о дружбе или не продлен.

«Правовые последствия в обоих случаях одинаковы. Для суда имеет значение только то, что на момент нарушения Россией международного права, этот документ был действующим», - говорит дипломат, руководитель фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко.

Еще один фактор, который сдерживал украинские власти от прекращения Договора о дружбе с РФ в 2014-2015 годах, - реакция на это Запада. Ведь, по сути, тогда западные партнеры Украины опасались дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе. И Украина, поспешив с разрывом Договора, и спровоцировав РФ на такие действия, в результате могла оказаться в некоей политической изоляции. А это означало бы отсутствие и финансовой, и военной поддержки.

С другой стороны, сейчас, учитывая, что десятилетие, по истечению которого срок Договора продлевается автоматически, как раз истекает, не воспользоваться этим моментом и не прекратить «дружбу» было бы глупо. В этой связи, прекращение Договора в данный момент стоит воспринимать не более, чем выполнением юридической процедуры о прекращении его действия в одностороннем порядке.

Кроме того, в текущем году Верховная Рада приняла закон о реинтеграции и деоккупации Донбасса, в котором Россия значится агрессором. Поэтому, прекращая Договор о дружбе, происходит еще и гармонизация внутреннего законодательства с международными шагами, предпринимаемыми Украиной.

По словам руководителя центра «Эйдос», политолога Виктора Тарана, в любом случае, нынешнее решение дает задел для последующего расторжения дипломатических связей с Россией. «После прекращения этого Договора, можно говорить и о прекращении действия других. По сути, мы легитимным способом разрываем социально-экономическую связь между странами. Следующим шагом может стать разрыв дипломатических отношений и поднятие вопроса о введении визового режима между странами», - утверждает он.

Тем временем, в МИД Украины, юристы которого как раз и занимаются прекращением межгосударственных договоров, отметили, что на данный момент между Украиной и Россией продолжают действовать 314 соглашений, причем ведомство рассматривает денонсацию более четырех десятков из них. Кроме того, только с момента российской агрессии в 2014 году, по словам спикера МИДа Екатерины Зеленко, были подписаны еще 453 договора. Правда, о каких именно соглашениях идет речь, в МИД уточнять не стали.

Анастасия Заремба