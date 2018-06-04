Вехи недели. Донбасс как зеркало

События вокруг Донецкого аэропорта и попытка наступления боевиков по всей линии соприкосновения с украинскими силами свидетельствуют: у Украины появилась армия, способная защищать свою территорию. Регулярные подразделения и добровольческие батальоны дают отпор агрессорам. Еще год назад Вооруженных Сил, способных выполнять свои конституционные функции, в Украине практически не было, а в августе 2014-го под Иловайском украинским военным было нанесено жестокое поражение. Некоторые горячие головы готовы гнать наших защитников в атаку на воинства ДНР и ЛНР, за которыми спрятаны вооруженные до зубов российские военные, но в нынешней ситуации такой шаг выглядит недальновидным. Триумф и трагедия обороны Донецкого аэропорта – не столько повод для кадровых выводов в армейской иерархии (к тому же, это прерогатива президента), сколько повод гордиться теми, кто восемь месяцев держал оборону в неблагоприятных условиях.

Обстрел Мариуполя из «Градов», прицельно упавших на жилой квартал – свидетельство абсолютно марионеточного характера «республик боевиков». Сколько бы не красовались Захарченко и Плотницкий в камуфляже, изображая из себя выдающихся полководцев современности, любому здравомыслящему человеку понятно, что это марионетки Кремля. А там не стесняются и раз за разом стараются повязать их кровью, подсовывая листочки с громкими, но ничего не значащими словами. Ничего удивительного в этом нет, ведь Москва использует сепаратистов как расходный материал, стремясь усилить свои позиции на возможных переговорах с Западом. Действие санкций ЕС и США на экономику России оказалось сильнее, и Путин опасается, что собственные граждане в ближайшее время могут открыть против него своеобразный второй фронт социального недовольства.

Развитие ситуации на Донбассе становится испытанием на прочность для украинской власти. Как новая волна мобилизации, призванная увеличить численность Вооруженных Сил, так и комплекс мероприятий по усилению бдительности и подготовки к переходу экономики на военные рельсы кажутся легкими только на словах. Украина не располагает опытом противодействия противнику, стремящемуся посадить нас на короткую цепь всей 43-миллионной страной. Проблем в реализации громадья планов страны, почти 23 года гордившейся своим мирным развитием, хватает. Неудивительно, что кремлевские пропагандисты стремятся расшатать ситуацию изнутри украинского общества. Практически сразу после огневых налетов боевиков происходят всплески информационной войны в соцсетях, где среди украинцев пытаются посеять неверие и панику. Иногда успешно, и нашим согражданам стоит обратить внимание на меры необходимой обороны от информационной агрессии.

Россия продемонстрировала, что делает ставку на принуждение Украины к выполнению своих условий «урегулирования», среди которых отчетливо просматриваются стремление закрепить расширение территорий самопровозглашенных республик и вынудить Киев начать конституционную реформу по кремлевскому рецепту. Кровавый обстрел Мариуполя с высокой долей вероятности вызовет жесткую реакцию международного сообщества, о чем позволяют предположить заявления Барака Обамы и Ангелы Меркель, сделанные после обстрела приморского украинского города.

И, пожалуй, последний урок минувшей недели. Хотя проблема Донбасса не имеет военного решения, поражение Украины никак не будет способствовать ее решению. Наша страна на самом деле оказалась на переднем крае борьбы с империализмом и на себе ощущает все «прелести» гибридной войны. Но именно в этих непростых условиях происходит становление нации и крушение мифа о стране в центре Европы, постоянно упускающей свой шанс на лучшую жизнь.

Евгений Магда