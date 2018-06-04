Украинский интерес. Удивление в Давосе, крокодильи слезы Путина и обмен газовыми любезностями

Ежегодно в Давосе на всемирный экономический форум собираются сливки истеблишмента планеты, чтобы обсудить проблемы и тенденции развития мира. На этот раз одним из хедлайнеров этой VIP-тусовки оказался Петр Порошенко, которому пришлось сократить продолжительность своего визита из-за обострения ситуации на востоке Украины. Это не помешало украинскому президенту продемонстрировать во время выступления фрагмент борта украинской маршрутки, расстрелянной на минувшей неделе «Градом» с подконтрольной ДНР территории. Порошенко напомнил, что Украина заинтересована в мире и призвал поверить в нее. Судя по переговорам с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, эта вера должна в ближайшее время обрести конкретные материальные формы.

Европейский Союз протянул Украине женскую руку помощи. Ангела Меркель отметила, что аннексия Крыма разрушила общеевропейские принципы мирного сосуществования, и заявила, что санкции против России будут отменены только после исчезновения предпосылок для них. При этом бундесканцлерин не исключила создания зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока после нормализации ситуации, использовав давнишнюю идею Владимира Путина. Фрау Ангела убедительно доказала, что у нее не девичья память. Даля Грибаускайте без обиняков обвинила Россию во вранье по поводу ситуации в Украине. Такой руководящий дуплет в значительной мере нивелировал пророссийские настроения шефа общеевропейской внешней политики Федерики Могерини, которые, хотя и не были озвучены после заседания совета министров иностранных дел стран ЕС, но стали достоянием пронырливой прессы Старого Света.

Россия, тем временем, пошла ва-банк на Донбассе, используя для этого не только внушительные военные ресурсы, но и, в полной мере, информационное и дипломатическое оружие. Например, пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова на этой неделе во многом была посвящена ситуации в Украине, и он не забыл публично помечтать о проведении конституционной реформы в нашей стране. Естественно, по написанным в России планам и разнарядкам. Шеф российской дипломатии так старательно упирал на необходимость прекращения огня, что в Вашингтоне его не без оснований заподозрили в стремлении легализовать захваченные боевиками территории. Любопытно, что заверения Лаврова в том, что «лидеры» самопровозглашенных ДНР и ЛНР согласны с «мирным планом» Путина, перечеркнул лично обер-боевик Захарченко, заявивший, что никаких перемирий с украинскими властями он придерживаться не собирается.

Чтобы доказать серьезность своих намерений, кремлевские кукловоды разыграли кровавую провокацию в Донецке, подвергнув минометному обстрелу троллейбусную обстановку. Судя по тому, как быстро примчались на место трагедии шакалы пера с российской пропиской, сценарий был продуман заранее. Если называть вещи своими именами – в Донецке был разыгран вариант «Кривое зеркало» по отношению к обстрелу маршрутки в Волновахе, усугубленный (видимо, для пущей достоверности) натравливанием толпы на пленного украинского офицера, и «маршем позора» захваченных боевиками защитников Донецкого аэропорта. Несмотря на это, организаторов чудовищной провокации выдает поспешность и склонность к стандартным решениям. И не спасает даже внушительная массовка, изображающая возмущенных жителей Донецка.

Правда, шитая белыми нитками провокация, не помешала Владимиру Путину публично скорбеть о ее жертвах и обвинить в убийстве мирных граждан «киевские власти». Неужели всемогущему Владимиру Владимировичу не докладывают о нескольких тысячах российских военных на Донбассе? Увы, дело в другом: санкции Запада против России оказались слишком разрушительными, и ее руководству приходится снова делать ставку на эскалацию насилия в приграничной территории. Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке убедительно показало, что союзников Кремлю вскоре придется собирать по сусекам третьего мира.

Поскольку энергетический аспект для российского руководства остается ключевым, дуэт Дмитрий Медведев – Алексей Миллер решил напомнить Украине о том, что с 1 апреля льготная цена газа перестанет быть актуальной для нашей страны. Это правда. Как правда и то, что падение цены на нефть стабильно делает «голубое золото» все дешевле. Видимо, Украина не торопится закупать ожидаемые объемы, что нервирует российских газовиков-затейников. В ответ на их заявление ультимативной тональности, сначала Арсений Яценюк, а следом и Петр Порошенко выразили уверенность, что через пару лет Украина сможет вообще обойтись без российского газа. А вот обойдется ли «Газпром» без украинской ГТС – большой вопрос.