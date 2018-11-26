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Полиция перейдет на усиленный вариант несения службы – Князев

02:11, 26 ноября 2018
Политика
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Порошенко подчеркнул, что полиции надо будет обеспечить порядок / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Национальной полиции Сергей Князев сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве.

В частности, президент Украины Петр Порошенко заявил, что «ни в коем случае мы сейчас не можем позволить никаких провокаций, нарушения порядка, стабильности внутри страны».

При этом президент обратился к председателю Нацполиции по подготовке соответствующего плана мероприятий, которые бы обеспечили порядок на улицах «в этих особых условиях».

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В свою очередь Князев заявил, что такой план мероприятий же подготовлен.

«Полиция переходит на усиленный вариант несения службы. На сейчас обеспечиваем охрану совместно с Национальной гвардией консульских учреждений и посольств. Массовых беспорядков нет и обеспечим, чтобы их не было в Украине на весь период данной ситуации», - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил о вынесении на заседание Совета национальной безопасности и обороны решения о введении военного положения в Украине и обращении в Верховную Раду относительно рассмотрения этого решения на внеочередном заседании.

Речь идет о введении военного положения на срок 60 суток. Решение будет принимать Верховная Рада на внеочередном заседании 26 ноября, которое назначено на 16:00.

25 ноября утром российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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Новость в сюжете: Введение военного положения в Украине
Теги: #полиция#военное положение#Сергей Князев