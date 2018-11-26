Полиция перейдет на усиленный вариант несения службы – Князев
Национальная полиция Украина переходит на усиленный вариант несения службы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Национальной полиции Сергей Князев сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве.
В частности, президент Украины Петр Порошенко заявил, что «ни в коем случае мы сейчас не можем позволить никаких провокаций, нарушения порядка, стабильности внутри страны».
При этом президент обратился к председателю Нацполиции по подготовке соответствующего плана мероприятий, которые бы обеспечили порядок на улицах «в этих особых условиях».
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В свою очередь Князев заявил, что такой план мероприятий же подготовлен.
«Полиция переходит на усиленный вариант несения службы. На сейчас обеспечиваем охрану совместно с Национальной гвардией консульских учреждений и посольств. Массовых беспорядков нет и обеспечим, чтобы их не было в Украине на весь период данной ситуации», - рассказал он.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил о вынесении на заседание Совета национальной безопасности и обороны решения о введении военного положения в Украине и обращении в Верховную Раду относительно рассмотрения этого решения на внеочередном заседании.
Речь идет о введении военного положения на срок 60 суток. Решение будет принимать Верховная Рада на внеочередном заседании 26 ноября, которое назначено на 16:00.
25 ноября утром российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.