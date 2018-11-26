Полиция перейдет на усиленный вариант несения службы – Князев

Князев заявил, что «массовых беспорядков нет и обеспечим, чтобы их не было в Украине на весь период данной ситуации».

Национальная полиция Украина переходит на усиленный вариант несения службы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Национальной полиции Сергей Князев сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве.

В частности, президент Украины Петр Порошенко заявил, что «ни в коем случае мы сейчас не можем позволить никаких провокаций, нарушения порядка, стабильности внутри страны».

При этом президент обратился к председателю Нацполиции по подготовке соответствующего плана мероприятий, которые бы обеспечили порядок на улицах «в этих особых условиях».

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В свою очередь Князев заявил, что такой план мероприятий же подготовлен.

«Полиция переходит на усиленный вариант несения службы. На сейчас обеспечиваем охрану совместно с Национальной гвардией консульских учреждений и посольств. Массовых беспорядков нет и обеспечим, чтобы их не было в Украине на весь период данной ситуации», - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил о вынесении на заседание Совета национальной безопасности и обороны решения о введении военного положения в Украине и обращении в Верховную Раду относительно рассмотрения этого решения на внеочередном заседании.

Речь идет о введении военного положения на срок 60 суток. Решение будет принимать Верховная Рада на внеочередном заседании 26 ноября, которое назначено на 16:00.

25 ноября утром российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.