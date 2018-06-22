Операция «эскалация»: чего добивается Путин

На днях президент Украины Петр Порошенко на встрече с премьер-министром Польши Эвой Копач заявил, что количество обстрелов со стороны боевиков на востоке Украины возросло с 10 до 90-100 в сутки. Боевики штурмуют украинские позиции в Донецком аэропорту, ожесточенные бои в новом терминале перешли в круглосуточный режим, сепаратисты подорвали перекрытия второго этажа, в результате чего много «киборгов», как минимум, получили ранения.

Согласно сводкам штаба АТО, незаконные вооруженные формирования продолжают вести огонь и атаковать передовые позиции украинских войск в окрестностях Донецка. На Луганском направлении российско-террористические войска также не собираются отсиживаться. По сообщениям бойцов батальона «Донбасс», регулярные российские войска уничтожили 31-й блокпост на Бахмутской трассе, которая имеет стратегическое значение.

Вдобавок ко всему, боевики заявили о создании собственных военно-воздушных сил в составе двух самолетов - штурмовика СУ-25 и учебно-тренировочного Л-29. В штабе АТО это расценивают как начало информационной кампании по прикрытию возможного использования российской военной авиации.

Навязать свою игру

По мнению главы правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко, новый виток эскалации военных действий на Донбассе свидетельствует, что президент РФ Владимир Путин, посредством боевиков, хочет захватить Донецкий аэропорт и отбросить украинские войска подальше от Донецка, и от Луганска, где наблюдается активизация боев. «Тактическая цель заключается в том, чтобы как можно дальше отбросить на стратегических участках силы АТО и, соответственно, навязать новую линию разграничения войск и отвод тяжелого оружия», - считает он.

В то же время, по его словам, более серьезная стратегическая цель нового витка войны на востоке Украины заключается в том, чтобы посредством активизации войны в Донбассе принудить Украину и ЕС к миру на российских условиях. Прежде всего, речь идет о признании двух сепаратистских республик в качестве субъекта переговоров и самостоятельных государственных образований. Также в повестке дня - пересмотр Минских договоренностей на российских условиях.

Впрочем, переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе возможны лишь в случае прекращения огня. «Есть инициативы о проведении переговоров, но для того, чтобы они состоялись, нужно чтобы был прекращен огонь. Если этого не произойдет, я очень сомневаюсь, что переговоры состоятся. Действительно, нужно продемонстрировать готовность к поиску компромисса. Но пока со стороны России ничего подобного не было», - отметил он.

Кроме того, сесть за стол переговоров можно будет, если Украина сможет отстоять свои позиции на востоке. «Демонстрация обороноспособности, способность дать отпор российскому агрессору и сепаратистам - это главный фактор возобновления переговоров. Тогда России не удастся реализовать свою стратегию – принудить нас к переговорам на собственных условиях», - подчеркивает эксперт.

Что же касается заявлений боевиков о создании собственных военно-воздушных сил, Фесенко отмечает, что авиация сепаратистам необходима, дабы преодолеть оборону украинских войск в зоне конфликта. Но появиться такой вид вооружения может только со стороны России. И это окончательно расставит точки над «і» для европейцев в вопросе участия или не участия РФ в военных действиях на территории Украины. «Надо понимать, что если в боевых действиях с другой стороны примет участие авиация - это будет означать прямое участие России в боевых действиях. Не участие в формате «гибридной войны», не участие отдельных российских военнослужащих, как отпускников, которые «отдыхают» на Донбассе, это будет прямое участие России в вооруженном конфликте, и будет означать неизбежное новую волну санкций против России», - отмечает политолог.

Примечательно, что сейчас европейцы обсуждают возможность применения новых ограничительных мер, но существует и много противников следующей волны санкций. «Их позиция такова: если не будет эскалации агрессии со стороны России, тогда не стоит вводить новые санкции. А вот участие авиации в военных действиях на стороне боевиков, означает эскалацию агрессии со стороны России, и тогда санкции будут неизбежны», - считает эксперт.

Также, по его мнению, усиление дальнейшей эскалации конфликта и агрессии России против Украины будет означать, что США могут пойти на всестороннюю военную помощь Украине. «У президента США Барака Обамы просто не будет других аргументов. Американские политики ранее уже заявляли, что оружие будет, когда будет новая эскалация конфликта со стороны России. Нынешняя ситуация дает такие аргументы американцам. К тому же, в ближайшее время руководство вооруженных сил США прибывает в Украину для обсуждения этого вопроса», - рассказал Владимир Фесенко.

«Докажите, что мы виноваты»

В свою очередь, российский политолог, ведущий научный сотрудник Фонда Карнеги Лилия Шевцова считает, что ситуация на Донбассе стала «патовой»: «Это означает, что все силы, которые участвуют в донбасской драме, - Украина, Россия и Запад - не могут совместить свои интересы и понимание выхода».

По ее мнению, Запад и Украина, интересы которых, в этой ситуации, совпадают, не могут убедить Москву принять их позицию. «Скажем прямо: понимание Кремлем победы и мирного урегулирования означают сохранение Украины в «серой зоне», с имплантацией в тело украинской государственности ДНР и ЛНР, которые буду «разъедать» страну», - считает Шевцова.

В этой связи, эксперт отмечает, что обострение ситуации на Донбассе было неизбежным. «Минские договоренности не могли быть осуществлены в силу несовместимости представлений о выходе из кризиса Москвы и Киева», - сказала политолог. В результате, не исключено, что Кремль решил «провести прием» в традиционном для России духе - через обострение.

«Задача - явно навязать свой вариант урегулирования с конституционной реформой и прочее, о чем неоднократно твердит Лавров, - отмечает она. - По-видимому, ставка Кремля сделана на усталость Запада и готовность отдельных западных игроков к новым компромиссам с Москвой. Хотя активизация военного участия Москвы, если она действительно происходит, может только привести к ужесточению позиции коллективного Запада».

Логика хозяев Кремля в нынешней ситуации проста: докажите, что мы виноваты. «Докажите!, - говорит российский МИД. И, в то же время, пытается доказать обратное: обострение начала Украина!», - пояснила Шевцова.

В результате, Запад уже устал выяснять, кто начал первым. «Думаю, что Москва надеется, что, в конечном итоге, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Барак Обама скажут: чума на оба ваши дома», - считает политолог.

Как бы там ни было, что действительно скажут Меркель и Обама, можно будет увидеть в ближайшее время. В целом, судя по нынешней риторике, «ослабления санкций в отношении России, на что намекала Могерини на прошлой неделе, не будет».

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский считает, что Путин будет продолжать дестабилизировать ситуацию не только на востоке, но и в других регионах Украины. «Это, скорее всего, будет распространяться на все области. Это, по определению, гибридная война, поэтому, изначально, будут задействоваться силы социальной дестабилизации. Потом - наслоение на них терактов, других масштабных наступлений», - убежден эксперт.

По его мнению, эскалация напряженности свидетельствует о попытке Москвы расширить свою зону влияния: «То есть, цель Путина – выход боевиков за разграничительную линию и принуждение Украины к переговорам на выгодных для России условиях. Далее - замораживание конфликта как плацдарма для дальнейшей дестабилизации Украины».

Собственно, в этот план логично ложится и возможное задействование авиации. В частности, по словам Сунгуровского, это может произойти на крымском направлении - под удар могут попасть Мариуполь и Бердянск. Это необходимо Кремлю для создания сухопутного коридора к Крыму. «Нынешнее соотношение сил не позволяет России перейти к таким решительным наступательным действиям, используя наземные группировки. Это возможно только при поддержке авиации. И заявления непризнанных республик о том, что у них авиация появилась, об этом свидетельствует», - сказал он.

Единственный способ приструнить Россию – не дипломатический

В то же время украинские дипломаты несколько разошлись во мнениях, комментируя обострение ситуации на востоке Украины. Так, по словам экс-генконсула Украины в Стамбуле, главы правления фонда «Майдан иностранных дел» Богдана Яременко, новый виток эскалации военных действий на Донбассе является лишь новым подходом к решению одной стратегической задачи Кремля – уничтожения Украины. «Каким образом Путин планирует использовать этот виток, трудно прогнозировать, поскольку логика диктаторов, да еще таких самоуверенных, - сложная для анализа вещь. Но задача Путина в отношениях с Украиной осталась той же - уничтожить ее как государство, которое способно проводить самостоятельную независимую политику», - отмечает эксперт.

Здесь, по мнению Яременко, у Владимира Путина существует два пути. Либо Донбасс становится той точкой, где Украина может потерпеть сокрушительное военное поражение. Либо, если победит в военном плане, то подвергнется политическому поражению. В этом контексте хозяином Кремля рассматривается и возвращение Донбасса в Украину в качестве региона, который имеет право вето на любые решение о внутренней и внешней политике страны.

Впрочем, по словам дипломата, эта задача остается для Путина неизменной и невыполнимой. Особенно, учитывая настроения в США. «Мы видим, что все больше и больше людей (в США) заявляют о необходимости передачи Украине оборонительного вооружения. Россия своей неуступчивостью, нежеланием считаться ни с чем также заставит администрацию предоставить Украине оружие», - прогнозирует эксперт.

Если же вооруженные силы Украины станут сильнее, получат признание и доверие со стороны международных партнеров - это тоже облегчит предоставление нам военной помощи.

Тем не менее, Яременко отмечает, что переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе состоятся в любом случае. Но важна их повестка дня. «Если будет обсуждаться вопрос отвода украинской артиллерии, то такие переговоры нам не нужны. Украине необходимо существенно пересмотреть повестку дня любых консультаций с Россией. Это хорошее время, чтобы повысить ставки в игре и ввести в переговоры другие вопросы. Частично это было сделано в письме Европейской комиссии, в котором есть украинское видение того, на каких условиях могут быть отменены санкции - туда добавлен вопрос Крыма, вопрос компенсаций», - отметил дипломат и добавил, что, в принципе, Украина может потребовать, для обеспечения собственной безопасности, вывода 14-й армии РФ из Приднестровья.

В свою очередь, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко убежден, что цели Путина на Донбассе не изменились и заключаются в том, чтобы дестабилизация Украины перешла в хроническую фазу. «Ничего нового в этом новом всплеска агрессивности я не вижу, так же я не вижу ничего перспективного в продолжении переговоров с террористами, которые не собираются выполнять никакие договоренности», - считает он.

Поэтому, по его мнению, единственным способом, который может привести в чувство русских бандитов – не дипломатичный. Собственно, его и демонстрируют украинские военные.

Что же касается международной поддержки, Владимир Огрызко напомнил, что некоторые конгрессмены США «все активнее ведут, так сказать, «политическое наступление» на администрацию Обамы в вопросе предоставления Украине вооружения». «Хотелось бы, чтобы это наступление принесло какие-то результаты. Потому что только таким способом можно заставить агрессора уйти из украинской земли», - подытожил он.

Константин Гончаров