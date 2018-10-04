Рада берется за язык: что планируют проголосовать депутаты

На этой неделе Верховная Рада во главу угла планирует поставить языковой вопрос. Во всяком случае, по словам спикера Верховной Рады Андрея Парубия, в четверг, 4 октября, в сессионный зал будут вынесены четыре законопроекта. Все они уже давно прошли профильный комитет, и дело за малым – депутаты должны выбрать один для принятия в первом чтении. «Я буду предлагать, чтобы мы рассматривали закон о языке в Украине по полной процедуре, чтобы все докладчики всех четырех законов имели возможность выступить», - сказал спикер парламента в понедельник на Согласительном совете.

Напомним, необходимость принять закон о языке возникла после того, как феврале текущего года Конституционный суд Украины признал неконституционным языковой закон «Кивалова-Колесниченко», который действовал с 2012 года и предусматривал статус регионального в 13 регионах Украины для русского языка, чем фактически делал его вторым государственным. Кроме прочего, этим документом разрешалось не использовать украинский в официальном делопроизводстве, а вести документацию и на том языке, которым общается 10% населения области.

К слову, первую попытку отменить этот закон сделала сама Верховная Рада еще в феврале 2014 года, сразу же после бегства экс-президента Украины Виктора Януковича. Впрочем, четыре года назад и.о. президента и тогдашний спикер парламента Александр Турчинов документ об отмене закона «Кивалова-Колесниченко» не подписал. Именно поэтому в июле 2014 года 57 народных депутатов обратились по поводу конституционности языкового закона от команды Януковича в Конституционный суд. Парламентарии утверждали, что во время рассмотрения документа в сессионном зале были нарушены процедуры рассмотрения и принятия этого закона. А, кроме того, ряд его положений «создают условия для доминирования регионального языка над государственным» и «избирательная защита региональных языков или языков меньшинств дает привилегии одним языковым группам и ограничивает права других».

После отмены закона Конституционным судом, из лагеря бывших регионалов, которые, в свое время, и принимали закон «Колесниченко-Кивалова» с нарушением процедур, понеслась старая песня, что теперь-де, страна вообще оказалась без «свежего» закона. Ведь, поскольку Верховная Рада не приняла новый документ, регулирующий языковую политику, Украина вернулась к аналогичному закону советских времен.

Однако эти страшилки развеял глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук, уточнив, что языковой вопрос регулируется 10 статьей Конституции Украины, в которой сказано, что государственным языком является украинский. «После решения Конституционного суда не возобновлен предыдущий закон, и возникла определенная законодательная брешь (в языковой сфере, - УНИАН). Но есть статья 10 Конституции, которая является нормой прямого действия, и ее надо применять в этих [языковых] отношениях», - заявлял Шевчук.

О чем говорится в языковых законопроектах

Справедливости ради стоит отметить, что к моменту отмены КСУ закона «Колесниченко-Кивалова», в комитете Верховной Рады по вопросам культуры и духовности пылились уже четыре новых законопроекта о языке (№№5556, 5669, 5670 и 5670-д).

Первый из них, законопроект №5556 «О языках в Украине» был зарегистрирован еще в 2016 году группой из трех десятков депутатов и закреплял за украинским понятие единого государственного и официального языка на всей территории Украины.

Украинский язык, согласно проекту закона, также является единым во время выборов на всех уровнях, референдумах. Исключительно на украинском должны вестись заседания парламента, документация и общение публичных лиц и глав предприятий, учебный процесс (за исключением Крыма, где обучение также может вестись и на крымско-татарском). В прессе используется украинский, и, при необходимости, английский или другой иностранный язык, причем не менее двух третей тиража печатных изданий должны выпускаться на украинском языке. То же и с эфирами телеканалов – они ведут вещание на украинском. Книжная продукция выпускается также на украинском и на языках коренных народов, находящихся под угрозой исчезновения.

К слову, отдельная статья этого документа оговаривает статус языков коренных народов и этнических меньшинств на территории страны. В частности, крымско-татарский язык может использоваться, наряду с государственным, на территории Автономной Республики Крым. А вот языки мигрантов этим проектом закона не приравниваются к языкам коренных народов Украины.

Позднее появились два собрата вышеуказанного законопроекта. Один из них – №5669 - был разработан при участии представителей Венецианской комиссии. Им также закрепляется статус единого государственного за украинским языком, которым ведутся все официальные мероприятия, документация и официальные документы. Кроме того, действие закона, согласно проекту, распространяется на частное общение и религиозные обряды. При этом владеть украинским должны и граждане, которые имеют или собираются получать украинское гражданство. Для этого в законопроекте предлагается проводить специальное тестирование на знание государственного языка. Кроме того, в отличие от законопроекта №5556, в этом документе нет отсылки к языкам коренных народов – в языковом вопросе все граждане страны уравниваются.

Любопытно, что, для контроля исполнения этого закона, его авторы предусмотрели создание специальной Национальной комиссии по стандартам государственного языка. А также предложили ввести должность уполномоченного по защите государственного языка и языков национальных меньшинств, который должен контролировать соблюдение порядка использования региональных языков.

Еще один законопроект №5670 был разработан при Министерстве культуры. В нем говорится, что представители органов власти обязаны свободно владеть украинским языком. О языках национальных меньшинств в этом документе также речь не идет. Этот вопрос предлагается решать отдельным законом, по принципу некоторых стран Евросоюза. При этом ответственность за нарушение норм законопроекта №5670 может варьироваться от административной до уголовной. Последняя может применяться в случае публичного унижения государственного языка, которое приравнивается к унижению государственных символов.

Впрочем, часть депутатского корпуса и общественные активисты делают ставку на альтернативный этому законопроекту, доработанный законопроект №5670-д. В отличие от своего «близнеца», он не навязывает украинский язык в качестве обязательного в частном общении, не ограничивает использование языков национальных меньшинств, но устанавливает более четкие рамки для использования украинского языка в средствах массовой информации. В частности, печатные СМИ, согласно документу, должны издаваться на украинском, и, хотя допускается использование других языковых версий, распространение изданий должно происходить строго на украинском. Для книгопечатания устанавливается квота, по которой половина тиража также должна быть украиноязычной.

Контроль за соблюдением закона, помимо Национальной комиссии по стандартам государственного языка, которая упоминалась и в других проектах, планируют поручить и службе инспекторов по защите государственного языка.

Принять нужно только один

По словам первого заместителя главы парламентского комитета по вопросам культуры и духовности, народного депутата от «Самопомощи» Ирины Подоляк, наиболее прогрессивным является именно последний проект закона, №5670-д. «Есть концептуальная пропасть между законом 5670-д и другими законопроектами. Закон 5556 – это закон о Вавилоне, где не соблюдены конституционные нормы, а 5669 – это, по сути, видоизмененный законопроект от 2012 года, который уже устарел и описанный в нем подход в корне неверный… Владение языками нацменьшинств – одно из многих прав, и они должны быть урегулированы отдельным документом. Законопроект 5670-д более доработанный, в нем более детально описаны процедуры, сняты несоответствия с другими законами, например, с принятыми ранее законом об образовании и о квотах на радио и ТВ», - рассказала она.

При этом по словам парламентария, из документа уже убрали некоторые моменты, которые вызывали возмущение в обществе. «В частности, речь идет об институте языковых инспекторов. Кроме того, мы адаптировали часть закона, касающуюся образования и телерадиовещания, в соответствии с принятыми ранее законами… Для того, чтобы максимально сохранить в законе механизмы для его исполнения, мы оставили только Национальную комиссию по стандартам и офис уполномоченного, который будет работать в соответствии с решением Кабмина. Никто никого не будет никуда высылать за незнание языка, но если человек захочет делать карьеру в государственных органах, то ему придется сдать экзамен на знание языка. При этом никто не будет требовать этого от уже работающих людей, поскольку закон не имеет обратной силы», - объяснила депутат.

По словам координатора движения «Пространство свободы» Тараса Шамайды, законопроект 5670-д базируется на 5670, но учитывает и другие законопроекты. К тому же, он лучше проработан, поэтому он и будет взят за основу для принятия в первом чтении в четверг. «Не могу сказать, хватит ли голосов для принятия этого законопроекта, но могу четко сказать, что их не хватит для других», - считает он.

По его мнению, ответственность за принятие этого документа все-таки «лежит на президенте и его фракции». «Учитывая, что президент взял языковой вопрос за основу своей риторики, наряду с армией и религией, то не обеспечить голосование за закон было бы самоубийством для БПП», - говорит он.

Напомним, на сегодня фракция БПП еще окончательно не определилась с тем, какой именно законопроект они готовы поддержать. В кулуарах Верховной Рады депутаты пропрезидентской силы рассказывают, что ставка сделана на законопроект №5556, однако если за него не хватит голосов, то, с большой долей вероятности, будет поддержан законопроект №5670-д. «Возможно, завтра будет заседание фракции по этому поводу», - отметил народный депутат от БПП Вадим Денисенко.

Доктор исторических наук, профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань убежден, что новый языковой закон можно было принимать и раньше, до начала избирательной кампании, поскольку в такие моменты любые инициативы сразу же политизируются. «Оптимально, его стоило принимать сразу после избрания парламента на досрочных выборах 2014 года. Но мы должны понимать ситуацию, в которой оказалась тогда страна, в центре внимания тогда были совсем другие вопросы. Вместе с тем, очевидно, что сейчас откладывать вопрос принятия закона тоже не стоит. Поскольку не известно, какой будет конфигурация будущего парламента. Социологические опросы показывают, что он может быть еще более фрагментирован, чем нынешний, так что желательно закрепить основы государственной политики именно сейчас», - сказал он.

В свою очередь, глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко отмечает, что, с одной стороны, необходимость закрыть дыру в законодательстве, приняв такой закон, назрела уже давно. С другой стороны, несмотря на то, что грядут выборы, такой документ «отвечает политическим и идеологическим ценностям двух фракций коалиции, к тому же, его поддерживает и некоторые оппозиционные фракции». «Приближение выборов в этом случае – катализатор для фракций», - считает он.

Учитывая приближение двух больших избирательных кампаний, избежать политизации языковой темы уже не удастся. А вот относительно спекуляций на ней, мнения экспертов расходятся.

Так, по словам Владимира Фесенко, пророссийские политики сейчас педалируют другие вопросы, в частности, на юге и востоке страны - тему мира и религии, в центре – социальную неудовлетворенность населения. «В языковом законе, насколько я понимаю, не нашли критических норм по ограничению российского языка, чем бы можно было спекулировать. Кроме того, в ключевых сферах – медиа и образовании, ситуация с украинским языком сейчас менее критична. Гораздо сложнее ситуация не на Востоке, а на Закарпатье, языковая тема сейчас более болезненна именно там», - отметил он.

В то же время Алексей Гарань считает, что с политтехнологической точки зрения языковой вопрос, однозначно, будет использоваться. «Пророссийские объединения будут утверждать о притеснении русского языка. Поэтому стоит учесть, чтобы в новом законе были найдены механизмы, которые не противоречат подписанной и ратифицированной Украиной Европейской хартии национальных языков», - говорит он.

В целом же, совсем не факт, что подобные спекуляции на языковой теме найдут сейчас в обществе благодатную почву. Ведь после 2014 года в стране увеличилось число тех, кто поддерживает статус украинского языка как единого государственного, в том числе, и среди русскоязычных граждан.

Анастасия Заремба