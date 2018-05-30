Итоги года от Петра

О выборах, работе Рады и бюджете-2015

«Многие осуждали меня за решение распустить парламент и объявить досрочные парламентские выборы. Практика и жизнь показали, что это был абсолютно правильный и взвешенный шаг», - отметил глава государства.

По его словам, отныне в Верховной Раде нет «пятой колонны агрессора» и «коммунистических предателей». «И, я надеюсь, что мы имеем твердую проевропейскую коалицию, которая способна взять на себя ответственность в эти очень непростые времена», - сказал он.

Главными достижениями Верховной Рады прошлого и нынешнего созывов Петр Порошенко считает синхронную с Европарламентом ратификацию Соглашения об ассоциации, принятие закона о люстрации и государственного бюджета на 2015 год. А мега-задачей для страны на будущее – проведение реформ и создание всех условий для экономического роста в 2016 году. «Сейчас нам нужно стабилизировать экономику, запустить новые реформы, которые обеспечат совершенно другую позицию относительно инвестиционного климата, решительные шаги в обеспечении верховенства права, судебную реформу, эффективные действия по борьбе с коррупцией», - считает глава государства.

К слову, несмотря на то, что Верховная Рада принимала главную смету страны под покровом ночи, президент заявил, что поддерживает голосование за государственный бюджет, даже если оно было проведено в авральном режиме. Порошенко пояснил торопливость парламентариев тем, что согласованные макропоказатели на следующий год необходимо было озвучить уже сегодня. «Если кто-то хотел перенести голосование и поговорить об этом, это было бы очень хорошо, но нам с января нечем было бы финансировать армию», - сказал Порошенко.

При этом президент не исключил возможности дополнительных выплат военнослужащим, которые принимают участие в боях в зоне АТО. «Это (принятие государственного бюджета на 2015 год) дает возможность, на сегодняшний день, по-другому еще повысить уровень защиты тех, кто сегодня находится в АТО. В том числе, возможно, будут приняты предложения по обеспечению финансирования дня пребывания в бою: есть бой - ты должен получить «боевые» дополнительно к денежному обеспечению», - объяснил он.

О волонтерах, армии, перемирии и военном положении

Собственно, что касается армии, несмотря на «беспрецедентные меры по обороноспособности нашего государства», по словам президента, «организационная структура» была не готова к вызовам, с которыми пришлось столкнуться стране: на складах Вооруженных сил не было продовольствия, вещевого обеспечения, на балансе было «ноль» бронежилетов, кевларовых шлемов, «розгрузок». «Денег не было, - сказал Порошенко. - На первых порах вклад волонтеров в защиту Украины, ее суверенитета, независимости и территориальной целостности был определяющим… Но уже через несколько месяцев Украина создала, и сейчас я это утверждаю абсолютно осознанно и ответственно, одну из самых боеспособных армий на континенте».

Тем не менее, по его словам, на сегодняшний день сил для наступления у украинской армии нет. «На сегодняшний день я не могу вам сказать соотношение сил украинской и российской армии, но даже если бы у кого-то была мысль о наступлении, то сил для наступления у нас на сегодняшний день не хватает», - отметил он.

В то же время, Порошенко заявил, что у военных, которые базируются в поселке Пески вблизи Донецкого аэропорта, имеется достаточно артиллерии и танков, чтобы не допустить прорыва террористов. «Наши киборги оснащены новейшим противотанковым оружием, и у меня нет никаких сомнений, что они способны в координации с артиллерией и с танками себя защитить», - подчеркнул президент.

Более того, глава государства заверил, что украинские военные в зоне АТО имеют право вести ответный огонь и отвечать на атаки террористов, даже несмотря на режим перемирия. «На сегодняшний день каждый, кто является объектом атаки, имеет право вести ответный огонь. Это было с самого первого дня введения режима прекращения огня. Если непосредственно ведется огонь по позициям украинских войск, а не провокационные в воздух», - заявил Порошенко.

«Пример - киборги в Донецком аэропорту. Кто им запрещает вести огонь? Как только на них идет наступление, они очень эффективно дают ответ», - подчеркнул президент, отметив, что никаких правовых ограничений по защите позиций нет.

Более того, глава государства заявил, что, в случае выхода продолжения агрессии на Донбассе и выхода из мирного процесса, в Украине немедленно будет введено военное положение. «Два последних заседания СНБО были посвящены тому, что готовится специальный сценарий перевода экономики на военные рельсы, уточнение функций местной власти для функционирования в особый период и четкий план, что будем делать в случае, если состоится выход из мирного процесса и развязывание или продолжение полномасштабной агрессии, могу вам обещать, что военное положение будет введено немедленно», - сказал он.

Впрочем, Порошенко отметил, что остается приверженцем обеспечения мира на востоке страны на основе хрупкого перемирия, достигнутого после подписания Минских договоренностей: «Вернуть временно оккупированные территории под контроль украинской власти, восстановить на этих территориях украинский суверенитет… можно только на основании Минского протокола». Причем одним из факторов дееспособности этого «договора» президент считает тот факт, что на днях из плена террористов были освобождены 150 украинских бойцов. «Этих заложников полгода отказывались освобождать. Многие из них получили приговор на расстрел. Это были бойцы добровольческих батальонов, добровольческих подразделений, бойцы Нацгвардии, которых долгие месяцы боевики отказывались освобождать. Только очень активные усилия и хорошо скоординированные шаги позволили 150 украинским воинам встретить Новый год с семьями дома. Я очень рад этому», - подчеркнул Порошенко.

О конфликте на востоке Украины и проблемах Крыма

Кроме того, президент напомнил, что ключевое условие Минского протокола, которое, по его мнению, «очень быстро принесет мир в нашу страну», очень простое - перекрытие границ и вывод иностранных войск с украинской территории. «Как только войска будут выведены, никакого конфликта не будет. Его не существует. Он - надуманный. И первые шаги на освобожденных территориях является ярким тому подтверждением… Этот конфликт принесен в нашу страну извне и те, кто его принес, оккупанты и агрессоры, должны уйти из нашего государства», - сказал он.

Пока же, по его мнению, существует риск замораживания конфликта на Донбассе, несмотря на то, что власть делает все возможное, дабы этого не допустить. «Риск замораживания конфликта существует, и мы делаем все возможное, чтобы его не допустить. Мы делаем все возможное для того, чтобы бороться за каждого украинского гражданина, который там остался и он не является сторонником сепаратизма. 70% тех, кто живет на Донбассе, желают остаться в Украине и мы помогаем им и через механизмы гуманитарной помощи, и через механизмы военной политики и тому подобное», - подчеркнул Порошенко.

В целом, президент считает, что процесс мирного урегулирования на Донбассе начнется после проведения там местных выборов по украинскому законодательству и с участием международных наблюдателей. «Политическая позиция - это проведение выборов. Это пункт 9 Минского протокола. И там четко записано, что немедленное проведение полноценных местных выборов по украинскому законодательству под наблюдением международных наблюдателей. И тогда тот, кто будет избран народом, а не захватил с оружием в руках власть, издевается сегодня над украинцами, будет нашим партнером, с которым мы будем проводить переговоры об особенностях местного самоуправления, предусмотренных законом, который был принят Верховной Радой», - сказал он.

Что касается Крыма, президент заявил, что Украина не блокирует оккупированный Россией полуостров, а проводит мероприятия по защите государства от террористической угрозы. «Нет никакой блокады Крыма. Есть меры, которые обеспечивают защиту Украины от диверсионных групп», - сказал он.

Глава государства пояснил, что сейчас прорабатывается вопрос о том, каким образом можно наладить эффективный осмотр всех средств передвижения на границе. «Мы не собирались и не собираемся использовать блокаду, тем более, не собираемся использовать механизм как элемент давления, но мы будем делать все возможное для того, чтобы обеспечить мир и спокойствие украинских граждан, в том числе, от террористической угрозы», - отметил Порошенко.

О бизнесе и сыне-политике

Отвечая на вопросы журналистов о собственном бизнесе, президент заявил, что не собирается продавать свой телеканал. «5 канал» не продам, и не обещал. И, возможно, наибольшая критика звучит с «5 канала», - заявил он.

По словам Порошенко, «5 канал» сегодня отвечает стандартам информационной политики.

Что же касается компании «Рошен», которую Порошенко, будучи кандидатом в президенты Украины, продать обещал, Петр Алексеевич заявил, что, на сегодняшний день, фактически лишен возможности влиять на компанию в результате заключения соглашения о продаже компании и передаче своих прав трастовому фонду. «На сегодняшний день и юридически, и фактически, я лишен возможности влияния на «Рошен»», - сказал он и добавил, что сложности с продажей компании обусловлены военными действиями в Украине.

Мол, ключевым условием 4 претендентов на покупку было завершение военных действий. «При отсутствии покупателей я буду вынужден в рассрочку продать «Рошен» менеджменту», - добавил он, пообещав, что возможная продажа будет прозрачной и эффективной.

Относительно сына президента – Алексея Порошенко, победившего на мажоритарном округе на досрочных выборах Верховной Рады, глава государства ограничился парой слов. «Мой сын заручился едва ли не самой большой поддержкой среди всех мажоритарщиков в Украине, которые были избраны депутатами в парламент», - сказал он и добавил, что Алексей является самостоятельным политиком, который имеет право делать собственные шаги на своем политическом пути.

О недовольстве ГПУ, отмене неприкосновенности судей и планах на январь

Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, президент Украины Петр Порошенко заявил, что его не удовлетворяет работа Генеральной прокуратуры. «Но не удовлетворяет не работа генерального прокурора, а работа Генеральной прокуратуры», - сказал он.

Президент выразил уверенность, что шаги по борьбе с коррупцией за прошедшие полгода должны были быть значительно больше. По его словам, в ближайшие дни, 8-10 января, он намерен встретиться с новоназначенными «тройками от президента, правительства и парламента для формирования руководства Антикоррупционного бюро». «Несколько потенциальных кандидатов дают мне очень серьезные основания для оптимизма. Все коррупционные дела немедленно будут переведены в Антикоррупционное бюро. С чистого листа, используя лучший международный опыт, будут предприняты шаги, которые продемонстрируют, что людей, которые будут иметь иммунитет от антикоррупционных расследований, в стране не будет», - сказал он.

Также Порошенко отметил, что его не устраивает расследование дел о гибели людей на Майдане. Но заверил, что судьи, которые неправомерно преследовали участников Майдана, будут наказаны после принятия и вступления в силу нового закона, регулирующего деятельность судебной ветви власти. «У меня здесь, знаете, все переворачивается: каким образом это все происходит (ситуация в судебной системе - УНИАН). У нас не действовала Высшая квалификационная комиссия судей. Она запущена всего лишь, если не ошибаюсь, три недели назад», - посетовал глава государства.

Впрочем, по его словам, если не будет реформирована судейская система, то все остальные реформы будут лишены смысла. «Не сделаем этого - напрасно создание антикоррупционного бюро, напрасно переформатирование Генеральной прокуратуры, напрасен перезапуск управления по борьбе с коррупцией в СБУ и напрасна работа тех, кто еще остался честным в правоохранительных органах», - сказал Порошенко.

«В середине января я внесу законопроект об ограничении судейской неприкосновенности, как изменения в Конституцию», - пообещал президент.

Также в планах главы государства на январь – встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентами Франции и России Франсуа Олландом и Владимиром Путиным в Астане. «Мой дипломатический год начнется 15 января в Астане, где будет проведена, уже достигнута договоренность о проведении встречи в «нормандском формате». Сейчас дано поручение министрам иностранных дел стран «нормандского формата» по подготовке повестки дня и проектов решений на этот саммит», - сказал Порошенко.

«Мы остаемся преданными Минским договоренностям, но это не единственный формат. Мы также предусматриваем возвращение к «женевскому формату» с участием президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы, с которым я проговаривал этот вопрос, и нового руководства Европейского Союза - Жан-Клода Юнкера и Дональда Туска», - добавил он.

Президент заявил, что руководители институтов ЕС «выразили свою готовность принять участие в украинских мирных переговорах».

«Еще раз подчеркиваю, что уровень интенсивности этого диалога дает нам очень хорошие и оптимистичные позиции...», - подчеркнул глава государства.

УНИАН