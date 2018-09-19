Проводили "законные" мероприятия: в НАБУ прокомментировали конфликт возле офиса САП

Сотрудники НАБУ расценили действия УГО и САП как возможную провокацию, вызвав полицию и осуществив меры для разблокирования своего транспортного средства.

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляет, что его сотрудники проводили плановые занятия по тактико-специальной подготовке на территории больницы «Охматдет», когда «по непонятным причинам» их микроавтобус был заблокирован сотрудниками Управления государственной охраны и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Информации о попытках установить оборудование для прослушивания кабинета руководителя САП не соответствует действительности", - говорится в заявлении НАБУ в социальной сети Facebook.

"В ответ на заявления Назара Холодницкого сообщаем, что сотрудники НАБУ не находились и не проводили никаких действий на территории Антикоррупционной прокуратуры и в ее внутреннем дворе", - заявили в Бюро.

"Вместе с тем, на территории больницы «Охматдет» имели место законные и санкционированные мероприятия в соответствии с действующим законодательством, суть которых НАБУ пока разглашать не может без ущерба для достижения целей уголовного производства", - отметили в Антикоррупционном ведомстве.

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"Также сегодня неподалеку от своего места дислокации (примерно в полукилометре от САП) сотрудники Управления специальных операций НАБУ проводили плановые занятия по тактико-специальной подготовке - такие занятия проводятся регулярно. В какой-то момент, по непонятным причинам, микроавтобус, в котором находились сотрудники УСО, без каких-либо объяснений заблокировали несколько автомобилей и около десятка неизвестных лиц, которые в дальнейшем были идентифицированы как работники Управления государственной охраны и САП. Сотрудники УСО НАБУ расценили этот шаг как возможную провокацию, поэтому вызвали полицию и приняли меры к разблокированию автомобиля", - заявили в НАБУ.

"К сожалению, во время разблокирования несколько автомобилей получили незначительные повреждения. Они зафиксированы работниками Национальной полиции. НАБУ готово всесторонне способствовать проведению полной и объективной проверки по данным фактам", - сообщили в Бюро.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 сентября, Холодницкий сообщил о попытке установить "прослушку" в кабинете САП. Он намекнул, что за этим может стоять НАБУ.

В свою очередь, представители НАБУ заявили, что не устанавливали средства прослушивания в САП, и их сотрудников за это никто не задерживал.

Впоследствии в САП заявили о конфликте возле своего офиса с сотрудниками НАБУ после обнаруженной во дворе новой "прослушки". По информации САП, во внутреннем дворе прокуратуры были выявлены незаконно установленные средства негласного снятия информации работниками НАБУ, после чего автомобиль был заблокирован работниками Национальной полиции и Управления государственной охраны для проведения неотложных следственных и процессуальных действий.

"Для того, чтобы спасти сотрудников от разоблачения, от выявления незаконных и незарегистрированных средств занятия информации, Артем Сытник (директор НАБУ) использовал силовое подразделение НАБ Украины, которое, используя огнестрельное оружие, применило насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, повредило имущество граждан, помешав проведению следственных действий", - сообщили в САП.

Также в прокуратуре сообщили, что работники НАБУ совершили наезд на других правоохранителей, причинив телесные повреждения, повредив имущество граждан.