В Украине вступил в силу закон о продлении на год особого статуса ОРДЛО

Вступил в силу Закон Украины «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», принятый Верховной Радой 6 октября.

Сегодня закон опубликован в газете «Голос Украины».

В законе отмечается, что он вступает в силу со дня опубликования.

Как сообщал УНИАН, Законом «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» на год продлено действие Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который был принят в 2014 году.

Согласно закону, временно, на срок, который заканчивается через один год со дня вступления в силу закона "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселка, села, определенные решением Верховной Рады Украины (далее - отдельные районы Донецкой и Луганской областей).

Законом установлено, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", в частности, в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

В статье 10 "Заключительные положения" Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" определены условия проведения внеочередных выборах депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых, городских голов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В ранее принятом законе была определена дата выборов - воскресенье 7 декабря 2014 года.

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В законе «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» эта норма не отменена, но дата уже прошла.

В статье определено, что выборы должны быть проведены с обеспечением участия в наблюдении за выборами международных беспристрастных наблюдателей, в частности, от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, других международных организаций, иностранных государств, а также других официальных наблюдателей.

Президент Петр Порошенко подписал данный закон 7 октября.