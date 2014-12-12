Американская Barrett Firearms будет поставлять огнестрельное оружие украинским военным

Об этом сообщает пресс-служба концерна «Укроборонпром», в состав которого входит «Укринмаш». Согласно сообщению, оружие в самые кратчайшие сроки будет предоставлено СБУ и Нацгвардии.

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Объемы и сроки выполнения контракта представители концерна не уточнили.

«Barrett Firearms - американская компания по производству огнестрельного оружия, оптических приборов и амуниции. Специализация - крупнокалиберные снайперские винтовки», - сказано в сообщении «Укроборонпрома».

Как сообщал УНИАН, 11 декабря сенат США поддержал законопроект, который предусматривает предоставление Украине существенной финансовой помощи, летального вооружения и определяет Украину особым военным партнером США вне блока НАТО.

В декабре госконцерн «Укроборонпром» подписал ряд контрактов с французской компанией Thales Group, производителем систем коммуникации и информационной безопасности, а также с производителем оптических приборов и тепловизоров ATN Corporation.