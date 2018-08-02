Подпольная дипломатия Кремля

Несколько дней назад министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что условий для проведения новой встречи «нормандской четверки» на высшем уровне пока нет, поскольку не выполнены предыдущие договоренности лидеров по разведению вооружения в трех населенных пунктах, которые подразумеваются Минскими соглашениями. «Пока такая сугубо конкретная договоренность первых лиц государств «нормандской четверки» о трех конкретных населенных пунктах (где должно произойти разведение вооружений) не будет выполнена, проводить очередной саммит будет не очень хорошо для репутации «нормандского формата»», - заявил он.

При этом, по его словам, идея проведения встречи высказывалась Францией и Германией буквально на прошлой неделе. Однако Россия такую возможность не рассматривает, пока не будут выполнены пункт о разведении вооружений и не заработает «формула Штайнмайера».

Чтобы понимать абсурдность этих предложений, стоит вспомнить, что стоит за этой самой «формулой Штайнмайера», предложенной в 2015 году тогдашним главой МИД Германии. А суть ее в том, что сначала нужно предоставить оккупированным территориям Луганской и Донецкой областей временный особый статус, а после выборов в «ЛНР» и «ДНР» дать им постоянный особый статус.

Второй момент – вопрос разведения сил. Дело в том, что Украина не раз заявляла: оно может произойти при условии соблюдения режима тишины в районе Станицы Луганской, но из-за постоянных обстрелов боевиков, которые всячески нарушают перемирия, в том числе, объявленное месяц назад «хлебное», этого до сих пор не произошло.

Хроника тайных переговоров за спиной у Украины

На самом деле, если проанализировать все встречи, которые представители РФ проводили, в том числе, с первыми лицами «нормандской четверки» - президентом Франции Макроном и канцлером Германии Меркель, то картинка для Украины складывается не из приятных: Россия всячески пытается сделать нас объектом, а не субъектом переговоров.

Хронология такова. Последняя встреча стран «нормандской четверки» на уровне глав МИД состоялась 11 июня. Тогда руководители внешнеполитических ведомств обсуждали перспективы проведения встречи лидеров государств в ближайшее время, а также говорили о миротворческой миссии ООН на Донбассе. Причем тот же Лавров уже тогда заявлял, что в ходе этой встречи стороны не нашли точек соприкосновения «в вопросе последовательности выполнения шагов Минских соглашений».

Следующим шагом стала встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, на которой хозяин Кремля уже не разменивался на дипломатические месседжи, отстаивая порядок действий в Минских соглашениях, а якобы напрямую озвучил идею провести на Донбассе референдум. В частности, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Трамп и Путин обсудили «конкретные предложения» по урегулированию конфликта на востоке Украины. В ответ на это в Совете национальной безопасности США заявили, что «не рассматривают вопрос о поддержке» предложения Путина о референдуме, а в украинском МИД «решительно отвергли» такую идею.

Как результат, Россия постепенно стала переводить ракурс переговоров с обсуждения миротворческой миссии ООН на Донбассе на обсуждение идеи референдума на Донбассе. В частности, по словам статс-секретаря – замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина, именно эта тема должна была стать предметом обсуждения на встрече политдиректоров стран «нормандской четверки» в конце июля.

Видимо, для подготовки почвы под такие переговоры, накануне встречи политдиректоров, президент РФ Владимир Путин согласовал с канцлером Германии Ангелой Меркель разговор с нею главы МИД РФ Сергея Лаврова и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Какие именно аргументы озвучивались представителями РФ – история умалчивает. «Конфликт на востоке Украины обсуждался», - сухо сообщили в правительстве ФРГ.

Дальше – больше. После неожиданной встречи в Берлине с Меркель, Лаврова и Герасимова принял и президент Франции Эммануэль Макрон. Об этой встрече, опять же, последнего просил Путин. Подробности этих «переговоров», опять же – тайна за семью печатями. В канцелярии Макрона лишь упомянули, что конфликт на востоке Украины обсуждался.

«Референдум» не прошел. Пока

Но продавить свое видение «урегулирования» конфликта в Украине путем проведения очередного псевдореферендума на Донбассе России все же не удалось. За день до встречи политических директоров МИД стран «нормандской четверки» спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе в Минске, посол Мартий Сайдик заявил, что «темой обсуждения будет возможное привлечение сил ООН для решения конфликта на востоке Украины». О других «сценариях» - ни слова.

Слова Сайдика в тот же день повторил и спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, мол, в формате «нормандской четверки» будет обсуждаться то, как должна выглядеть миротворческая операция ООН. «Этот вопрос давно ждет ответа… Россия предложила идею, чтобы ООН обеспечила защиту мониторинговой миссии ОБСЕ. Впрочем, по мнению США, Германии, Франции и Украины должна быть настоящая миротворческая миссия, чтобы обеспечить безопасность на более широком уровне», - заявил он.

По словам Волкера, несмотря на то, что США не входят в «нормандскую четверку», он поддерживает тесные контакты с «коллегами из Франции и Германии». «Мы очень много думали над процессом, вскоре я буду говорить с российскими коллегами, чтобы передать им наши идеи», - сказал он и добавил, что миссия ООН будет успешной только в случае, если Россия выведет войска.

«Если она продемонстрирует готовность это сделать, тогда международное сообщество будет готово вмешиваться, чтобы обеспечить безопасность для всех местных жителей и создать условия для выполнения Минских соглашений и возвращения территорий под контроль Украины. Если Россия будет готова это сделать, на что она согласилась в Минских соглашениях, то у нас все получится», – считает Волкер.

Собственно, по результатам встречи в формате «нормандской четверки» 26 июля стало ясно: российская уловка с референдумом не прошла. «Несмотря на существование разногласий с российской стороной, представители Украины, Германии, Франции и России договорились продолжить работу над определением базовых принципов миротворческой операции ООН в зоне конфликта», - заявили в МИД Украины после переговоров.

Зачем России подпольная дипломатия

Однако, несмотря на то, что новые идеи «урегулирования» ситуации на Донбассе от России не нашли поддержки, тема референдума по-российски вряд ли полностью исчезнет с повестки дня. В этой связи, встреча «нормандской четверки» на уровне глав государств не имеет ясных перспектив. По словам старшего научного сотрудника Института Всемирной истории НАН Украины Максима Яли, поскольку Путин озвучил это предложение на встрече с Трампом, он будет и дальше пытаться урегулировать этот вопрос напрямую с президентом США. «Главная цель Кремля сейчас – исключить Украину, Францию и Германию как участников «нормандского формата» от принятия дальнейших решений, так как их позиция – действовать по Минским соглашениям – Россию не устраивает. Референдум – это, скорее, дымовая завеса, ведь изначально было понятно, что ни Украина, ни международные партнеры на это не пойдут», - считает эксперт.

А вот относительно Трампа, даже несмотря на негативную реакцию на российское предложение референдума на Донбассе со стороны американского истеблишмента, у Путина еще имеются надежды. Не зря же экс-посол США в Украине Джон Хербст заявлял, что «Москва может считать, что сам Трамп охотнее предложит ей какие-то уступки».

В пользу этого мнения играет и тот факт, что после того, как советник Трампа Джон Болтон заявил, мол, визит Путина в Вашингтон откладывается до 2019 года, Трампу от Путина тут же поступило предложение самому приехать в Москву. И любопытно, что секретарь Белого дома Сара Сандерс не двузначно намекнула, что Трамп открыт для предложений.

Другими словами, пока у Кремля есть надежда договориться по Украине с Трампом, встречи в формате «нормандской четверки», ни в какую не поддерживающие предложения Путина, России не нужны. И, к сожалению, сдерживать эти порывы взаимной любви Путина и Трампа Европа не в состоянии.

По словам директора департамента международных двусторонних отношений БФ «Майдан иностранных дел» Олега Белоколоса, у Европы были большие надежды на переговоры в формате Волкер-Сурков, после которых можно было бы достигнуть каких-либо договоренностей с Россией и где также активно обсуждалась тема введения миротворцев ООН, но сейчас и этот вопрос откладывается на неопределенный срок. «Довольно странно, что все переговоры сейчас проходят без каких-либо коммюнике, заявлений, происходит какая-то подпольная дипломатия, которая оставляет поле для спекуляций. Россия этим пользуется и вместо того, чтобы сделать какие-то заявления, ссылаются на Минский процесс, о котором в последнее время крайне мало информации», - говорит Белоколос.

Опять-таки, если говорить о Минске, Россия продолжает педалировать тему в том ключе, что договоренности не выполняет именно Украина. И, по словам политолога, кандидата политических наук Олеси Яхно-Белковской, существует большая вероятность, что у нас за спиной Кремль продвигает идею того, что Украина – ненадежный партнер. Это дает России несколько козырей. Во-первых, постепенное «выпиливание» Украины из переговорного процесса. Во-вторых, затягивание переговоров в том же «нормандском формате» вплоть до проведения в Украине президентских выборов в следующем году (в надежде на реванш пророссийских сил).

«Конечная цель всех маневров одна – заставить Украину выполнить политическую часть Минских соглашений и внести изменения в нашу Конституцию. Сейчас будут предлагаться заведомо неприемлемые для Украины варианты, чтобы, в конечном итоге, выполнение политической части Минска показалось приемлемым. И сейчас, через переговоры напрямую с Трампом, будут идти попытки надавить на руководство Украины, чтобы начать их выполнение», - говорит Максим Яли.

По его словам, на руку Кремлю в этом вопросе играет и то, что своей агрессивной политикой Трамп вынуждает идти на некие компромиссы, в том числе, по Украине, Францию и Германию.

Впрочем, будут ли события действительно развиваться только в пользу России, эксперты гадать не берутся. Во-первых, потому, что неизвестно, когда именно может состояться новая встреча Путина с Трампом. Во-вторых, трудно предположить, как не нее повлияют результаты расследования о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в США, обнародовать которые спецпрокурор США Роберт Мюллер намерен до 1 сентября.

Анастасия Заремба