Украинский интерес. Успехи в Брюсселе, прокрустово ложе для Трампа и неожиданность в Греции

Столица Бельгии на уходящей неделе оказалась в центре политической активности. В понедельник там прошел саммит Украина – ЕС, который на этот раз завершился общим итоговым заявлением, в котором не только прозвучали поощрительные слова в адрес украинских реформ и требования усиливать борьбу с коррупцией. Участники саммита выразили обеспокоенность эскалацией напряженности в бассейне Азовского и Черного морей, отметили факт российской агрессии в феврале 2014 года и призвали освободить украинских заложников из российских тюрем. Вкупе с продолжением ЕС санкций против России, связанных с агрессией на Донбассе, можно сказать, что позиция Брюсселя на сегодня для Украины более чем приемлема, поэтому нужно сосредоточиться на выполнении Соглашения об ассоциации.

Саммит НАТО, на который вопреки козням со стороны официального Будапешта попала украинская делегация, начался громким заявлением Дональда Трампа, назвавшего Германию «заложницей России» и громко выказавшего недоумение по поводу необходимости защищать европейские страны, которые активно торгуют с РФ. Американский президент обрушился с критикой на NordStream-2, в которой мало благотворительности, но есть четкие американские интересы по активизации экспорта сжиженного газа в Европу. «Стабильный гений» из Вашингтона неоднократно на протяжении двух дней привлекал к себе внимание прессы и политиков, словно демонстрируя, кто в евроатлантическом доме хозяин.

Украина и Грузия, пусть и в разной форме, получили в Брюсселе заверения, что путь в НАТО для них открыт. Македония получила приглашение начать переговоры о вступлении в Североатлантический альянс, как только будет завершен процесс согласованного с Грецией переименования страны. В итоговой декларации саммита (которую Трамп подписал, в отличие от встречи «Большой семерки») неоднократно упоминается пятая статья Вашингтонского договора о коллективной самообороне Альянса, выражается готовность противостоять гибридным угрозам и тщательно перечислены многочисленные агрессивные действия России. Правда, будет преувеличением утверждать, что НАТО уже сегодня готово к эффективному сдерживанию России, о чем свидетельствует и дискуссия на тему увеличения расходов на оборону участников Альянса, и анонсированная программа «4 по 30».

Хотя Дональд Трамп отменил ряд встреч в Брюсселе, он нашел возможность переговорить с Петром Порошенко. Тот доволен общностью позиций по NordStream-2 и рассчитывает на поддержку Вашингтона в деле урегулирования конфликта на Донбассе. Кстати, Трамп, которого донимают вопросами о Крыме, избегает прямого ответа, перекладывая ответственность за пассивность США в этом вопросе на своего предшественника Барака Обаму. Впрочем, это не помешало гражданам США назвать Обаму самым популярным президентом Америки.

Накануне встречи с Владимиром Путиным Дональд Трамп получил неожиданный сигнал для уточнения своих позиций: Министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения 12 офицерам российского ГРУ за вмешательство в американские выборы. Ряд сенаторов во главе с Джоном Маккейном призвали отменить встречу с Путиным, но не получили реакции Белого дома. Вряд ли американскому президенту удастся проигнорировать этот факт во время переговоров в Хельсинки. Интересно, что Путин заметно уменьшил свою публичную активность перед переговорами с Трампом и посетил Валаам.

Еще одно событие претендует на сенсацию: Греция высылает двух российских дипломатов и еще двоим запрещает въезд на свою территорию. Причина – вмешательство во внутренние дела и покушение на национальную безопасность Греции, выразившиеся в попытке подкупа глав муниципалитетов и митрополитов местной православной церкви. На земле Эллады к России относятся с пиететом, и этот шаг свидетельствует, что российские спецслужбы перешли грани дозволенного и в противодействии поиску компромисса между Грецией и Македонией, и в противодействии автокефалии Украинской православной церкви.

Евгений Магда