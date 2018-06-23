Украинский интерес. Привычный цинизм Кремля, оптимизм в Закарпатье и миграционная угроза для ЕС

Фотография голодающего уже три месяца крымчанина Владимира Балуха имеет все основания облететь мировые СМИ. Фермер, вся вина которого состоит в том, что он остался верным Украине, выбрал экстремальный путь борьбы с российской властью – ценой собственного здоровья и реальной угрозы своей жизни. Последствия отказа от приема пищи очевидны и несут серьезную угрозу жизни Балуха. Ничуть не меньше рискует Олег Сенцов, продолжающий голодовку в колонии за Полярным кругом. В этой ситуации заявления российского омбудсменТа Татьяны Москальковой о том, что Сенцов практически проводит лечебное голодание выглядят не только отражением привычно циничного отношения Кремля к судьбе человека (чай, не Шолохов), но и должны стать показательными для представителей Запада, ратующих за восстановление business as usual с Кремлем. Пока остается констатировать, что телефонные договоренности Порошенко и Путина о взаимном посещении омбудсменами заключенных по обе стороны российско-украинской границы остаются нереализованными более недели.

Тем временем в Москве и Вашингтоне все активнее обсуждают перспективы саммита Путина и Трампа, о которых на следующей неделе в российской столице будет говорить советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Дональд Трамп, похоже, взял курс на международные встречи, способные вызвать внутриполитический резонанс в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, и есть вероятность, что он серьезно недооценивает искушенность российской пропагандистской машины. При этом не стоит опасаться сдачи украинских интересов за столом переговоров Трампа и Путина, в этом в Вашингтоне не заинтересованы, да и санкционный закон помешает 45-му президенту США чудить.

Переговоры квартета украинских и венгерских министров в Нижнем Солотвино на Закарпатье привели к положительным подвижкам. Шеф венгерского МИДа Питер Сийярто заявил о готовности не блокировать участие Украины в обсуждении проблем безопасности Черноморского бассейна, но остается неумолимым в отношении проведения заседания комиссии Украина – НАТО. Впрочем, существенно смягчилась позиция официального Будапешта в отношении украинского закона «Об образовании», которая теперь заключается в требовании реализовать рекомендации Венецианской комиссии, что выглядит вполне возможным.

Верховная Рада Украины практически за четыре месяца от момента внесения главой государства сумела принять закон «О национальной безопасности», дающий основания для продолжения переговоров о евроатлантической интеграции нашей страны. Хотя Украина сегодня тратит на оборону больше любой страны Альянса в процентном отношении к ВВП, к встрече в Брюсселе стоит подойти без завышенных ожиданий. Евроатлантического прорыва для Украины там не случится, официальному Киеву стоит побороться за мощность сигнала о стремлении видеть его среди членов НАТО в среднесрочной перспективе.

Что касается наших соседей из Венгрии, то в Будапеште не только приняли пакет законов, предусматривающих суровое наказание за оказание помощи нелегальным мигрантам, но и вместе с коллегами по Вышеградской четверке намерены бойкотировать мини-саммит ЕС по вопросам нелегальной миграции. Новое итальянское правительство успело в короткие сроки вывести этот вопрос на уровень обсуждения в верхах Европейского Союза, заодно спровоцировав обострение отношений между лидерами ХДС и ХСС Ангелой Меркель и Хорстом Зеехофером – канцлером Германии и ее министром внутренних дел. Проблема нелегальных беженцев, которая, казалось, пошла на спад по сравнению с 2015-2016 годами, сегодня поднимается в Старом Свете с новой силой, рискуя испортить период отпусков европейским политикам.

Евгений Магда, Институт мировой политики