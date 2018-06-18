Вехи недели. Антикоррупционный президент, напряженный премьер и «Новый курс» как предчувствие

Тема эффективности борьбы с коррупцией, по всей видимости, станет одной из ключевых в будущей президентской кампании. Правда, глава государства обещает приложить максимум усилий, дабы Высший антикоррупционный суд заработал как можно быстрее, еще до официального старта «большой гонки» и дает понять, что заинтересован в эффективности антикоррупционных действий. Президентский оптимизм в этом вопросе не разделяет директор НАБУ Артем Сытник, который может говорить, что за три года ему вместе с подчиненными удалось «качнуть касту неприкосновенных». Нюансы в работе будущего суда неизменно привлекают внимание общественности, интересно, будут ли такими же резонансными первые решения ВАС.

Владимир Гройсман ощутил козни со стороны правоохранителей и обрушился с критикой не указывая непосредственно ведомство, в котором работают «крысы», мешающие развитию экономики и привлечению инвестиционных ресурсов. Злые языки утверждают, что причиной столь громких заявлений стали действия правоохранителей в отношении ближайших соратников премьера. Обличительный энтузиазм главы правительства, вероятно, позволяет ему набирать политические очки, но со стороны выглядит слишком уж незамысловато. Владимиру Борисовичу придется определиться: либо он «сильный хозяйственник», способный едва ли не в одиночку решать проблемы страны, либо «жертва» козней «оборотней в погонах».

Находящаяся в подвешенном состоянии после депутатского обращения в Конституционный Суд о законности ее избрания омбудсмен Людмила Денисова отправилась в Россию, где на минувшей неделе так и не сумела встретиться ни с Олегом Сенцовым, ни с Николаем Карпьюком. Нельзя исключать, что в Кремле из жалости допустят украинского омбудсмена к кому-то из «удобных» заложников, но пока на поле защиты прав человека Россия переигрывает Украину в одни ворота.

Глава МВД, которого называют неформальным куратором всех правовых и правозащитных функций в правительстве, продолжает рассуждать об особенностях деоккупации востока Украины, при этом учитывая фактор российского присутствия на Донбассе и необходимость активизации международных усилий. Арсен Аваков с темой деоккупации выступает не только как представитель традиционно воинственного в заявлениях «Народного фронта», но и как добрый знакомый Юлии Тимошенко, что в условиях идущей де-факто президентской кампании на Банковой воспринимается крайне ревниво.

Юлия Тимошенко размашисто и в многолюдной аудитории представила предложения к «Новому курсу», который должен обеспечить ее победу на президентских выборах. Более 2 часов своего выступления лидер «Батькивщины» пыталась раздать всем сестрам по серьгам, не смутившись даже после получения букета от полуобнаженного молодого человека. Используя модную риторику, один из ветеранов украинской политики может получить часть неопределившихся голосов, но при этом ей необходимо решить проблему удержания своих проверенных сторонников. При этом о войне на Донбассе Юлия Владимировна предпочла говорить общими словами.

Как уже стало привычным в середине июня, Марш равенства в Киеве прошел в максимально милитаристском антураже. Правда, на этот раз в радужных рядах обошлось без провокационных плакатов, а полиция была подчеркнуто жесткой в отношении националистов, пытавшихся помешать шествию представителей ЛГБТ-сообщества и сочувствующих в центре города.

Евгений МАГДА