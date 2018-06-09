Украинский интерес. Нагнетающий Путин, экспромт от Трампа и межпарламентское трио

Хозяин Кремля пережил неприятные моменты во время интервью с журналистом австрийского телеканала ORF Армином Вольфом, оказавшимся цепким собеседником, не реагировавшим на уловки российского президента. Путин уже привычно изменил показания о происходившем в Крыму в 2014 году, возвращение которого Украине он напрочь исключает, предложил нашей страны провести референдум на Донбассе и четко дал понять, что Россия против любых стратегических военных объектов на украинской территории. Создается впечатление, подтверждаемое сообщение о готовности Путина встречаться с Дональдом Трампом в Австрии, что российский президент начинает заочные торги с Западом на тему очередного передела мира между самыми сильными игроками.

Впрочем, есть и еще один нюанс: Россия активно использует тактику кривого зеркала, разворачивая при помощи подконтрольных медиа мировую повестку дня в свою пользу. Russia Today и Sputnik используются весьма масштабно, интенсивно, с четко просчитанным резонансом. На него, собственно говоря, был рассчитан и вопрос Захара Прилепина во время «прямой линии» с Путиным, позволивший тому угрожающе рыкнуть в сторону Украины. На высшем политическом уровне в Кремле игнорируют вопросы о судьбе не только украинских пленных и заложников, но и осужденных за участие в боевых действиях на Донбассе россиян.

Все это не помешало Дональду Трампу высказаться за возвращение России в «Большую восьмерку», конечно же, под благовидным предлогом – для ведения более интенсивного диалога. Но европейские участники G-7 выступили против поощрения Кремля таким образом, отметив необходимость реального продвижения в деле урегулирования конфликта на Донбассе. Не думаю, что Трамп забыл о санкционном законе, с августа минувшего года играющего для него роль перста указующего в отношении России, скорее, ему захотелось продемонстрировать самостоятельность.

Сначала поддержавший американского президента новый итальянский премьер Джузеппе Конте предпочел европейскую солидарность проявлению подобострастия перед Вашингтоном. Однако состав правительства и сформировавшей его коалиции «Лиги» и «Движения 5 звезд» не позволяет рассчитывать на исчезновение евроскепсиса как одного из основных компонентов его политики.

Продолжается развитие событий вокруг NordStream-2. Согласие властей Швеции на его строительство в территориальных водах страны было прогнозируемым, ведь на «Газпром» работают профессиональные юристы. Зато заявление президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, что NordStream-2 – всего лишь частная инициатива, вызвало непонимание его польского коллеги Анджея Дуды.

В Киеве спикеры парламентов Грузии, Молдовы и Украины подписали Декларацию о создании трехсторонней Межпарламентской ассамблеи, призванной, среди прочего, обеспечивать согласованную линию трех постсоветских государств. Способность исполнять евроинтеграционные арии в унисон тремя голосами важна и в среднесрочной перспективе, и как альтернатива СНГ, с которым расстались Грузия и Украина. Да и практика расширения ЕС позволяет предположить, что там больше шансов добиться успеха в командном, а не индивидуальном разряде.

Евгений Магда, Институт мировой политики