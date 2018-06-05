Хуже рецидивистов: почему украинским политузникам в РФ дают огромные сроки

Вчера Московский городской суд «проявил сочувствие» к украинскому журналисту Роману Сущенко, незаконно удерживаемому в РФ, и, вместо 14 лет, на которых настаивал прокурор, приговорил его к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Собкор «Укринформа» во Франции был задержан 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл из Парижа по семейным делам. Уже через неделю после этого, игнорируя нормы международного права, российские власти предъявили ему обвинение в «шпионаже» – тогда в ФСБ РФ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и, по информации российских СМИ, якобы собирал данные о возможном наступлении на Мариуполь сепаратистов из «ДНР».

По всей строгости

Всего, по информации украинских правозащитных организаций, количество украинских пленников в РФ - 71 человек, и эта цифра продолжает расти. Сущенко стал не первым политзаключенным, которому дали такой огромный срок. В частности, украинский режиссер Олег Сенцов, которого российский суд приговорил к 20 годам строгого режима, уже три года отбывает наказание в российской колонии «Белый медведь».

Как сообщал УНИАН, режиссера Сенцова сотрудники ФСБ РФ задержали в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов политических партий на полуострове. 23 дня назад Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Врачи, которые наблюдают за состоянием здоровья узника Кремля, ждут негативной реакции его организма до 30-го дня голодания, после чего следует ожидать их вмешательства.

«Когда такое произойдет, его будут зондировать, заливать питательную смесь в нос. Однако, если он не перестанет и после этого отказываться от еды, то конец будет роковым. Это не была угроза, врач просто предупредил Олега. Выглядит он в целом нормально… Делали узи, осматривали. Внутренние органы в норме, находится в удовлетворительной форме», – рассказал адвокат Сенцова Дмитрий Диндзе.

Вместе с Сенцовым к 10 годам строгого режима был приговорен и украинский активист Александр Кольченко, который недавно также объявил голодовку в колонии города Лабытнанги. Сейчас его всячески пытаются отговорить от голодания и делают ему внутривенные инъекции. По информации правозащитника Николая Щура, вчера Кольченко находился в медчасти. Туда ему постоянно приносят пищу, от которой он регулярно отказывается. «После этого его ведут к врачу, который измеряет у него давление, пульс, уровень сахара в крови. Саша пьет воду. Сказал: «Буду держаться, пока здоровья хватит». Требование прежнее: освободить Олега Сенцова», - написал он на своей странице в одной из социальных сетей.

Еще один украинец, отбывающий наказание в виде 20-ти лет лишения свободы за якобы участие в Чеченской войне против российских военных – Станислав Клых. Его задержали в августе 2014 года, во время пересечения российской границы, и сразу бросили за решетку. По словам матери Клыха, чтобы выбить признание в преступлениях, которых он не совершал, его пытали. После освобождения Надежды Савченко, Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко в 2016 году, Клыха также предлагали обменять. Но Россия категорически отказалась передать его Украине. В прошлом году, в знак протеста, Клых также объявил голодовку, которую выдержал 12 дней, после чего обратился к администрации тюрьмы с просьбой о медицинской помощи из-за низкого давления и уровня гемоглобина, и впоследствии был переведен в психиатрическую больницу Магнитогорска.

Как рассказала УНИАН сокоординатор «Медийной инициативы за права человека» Мария Томак, состояние здоровья Клыха продолжает ухудшаться. «Чем дальше, тем меньше шансов на то, что удастся вернуть его к адекватному состоянию. Он сейчас находится в колонии в Иркутской области», - говорит Томак.

Наказание за гражданство

По ее словам, сроки, которые получают украинские узники в РФ, формально зависят от статей обвинения, но все эти дела крайне заполитизированы.

С таким мнением согласен и бывший российский политзаключенный Геннадий Афанасьев: «Когда в колонии, где я отбывал наказание, пересматривали мое дело, то мне открыто говорили, что они понимают, что мое дело сугубо политическое и у них есть приказ, который они не могут не выполнять».

По его словам, Россия действует по принципу бывшего СССР и такие громадные сроки для украинцев рассчитаны на пропаганду для населения. «Накануне чемпионата мира по футболу России важно поднять градус ненависти к украинцам именно таким способом. И наказания должны быть показательными», - убежден Афанасьев.

Он напоминает, что за два последних года были освобождены, причем, не путем обмена, а тайных политических договоренностей, всего два человека – Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров: «И то, их передали Турции в нарушение всевозможных законов - как российских, так и украинских».

Впрочем, по словам Томак, не только политзаключенные украинцы получают в России огромные сроки. Нарваться в России на неадекватное наказание за придуманные преступления может любой украинец. «Например, в РФ очень серьезные сроки за распространение наркотиков. И украинским гражданам, которые стали жертвами торговли людьми, по дискриминационным мотивам также добавляют и создание организованной группы. Тогда наказание для них достигает 19 лет. Это абсурд, так как даже за убийство сроки там гораздо меньше», - рассказывает правозащитница.

Другими словами, если ты украинец, то вероятность попасть в России в тюремные застенки, а также быть «наказанным» по всей строгости закона, без каких-либо поблажек, гораздо выше, чем если бы ты был, к примеру, таджиком или чеченцем.

Собственно, по словам заместителя Агентства моделирования ситуаций, политтехнолога Алексея Голобуцкого, ряды «узников Кремля» могут значительно расшириться после чемпионата мира по футболу в России, на который, по данным пресс-службы Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), купили билеты около 5 тысяч украинцев. Эксперт убежден, что кто-то из них вполне может впоследствии оказаться «шпионом» или «террористом».

Обмен во спасение

Возвращаясь к ситуации Сущенко, по словам вице-спикера Верховной Рады, представителя Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ в Минске Ирины Геращенко, приговор для Сущенко, даже такой жестокий, в принципе, может ускорить переговорный процесс по его освобождению. Однако ожидать, что это будут быстрые переговоры, все же не стоит. «Я хочу напомнить, что всех, кого нам удалось освободить из российских тюрем, получили этот шанс после вынесения псевдоприговора. Поэтому, с одной стороны, вынесение приговора дает нам больше маневров в переговорах для того, чтобы разговаривать с Москвой для освобождения Романа», - заявила Геращенко.

В целом, Украина, в обмен на украинских заключенных, находящихся в тюрьмах и колониях на территории РФ, готова отдать России 23 человека, осужденных за причастность к террористическим актам, подготовку террористических актов, за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины.

В этом контексте стоит отметить, что ранее в Министерстве иностранных дел Украины предполагали, что главным претендентом на ближайший обмен может быть Олег Сенцов. Украина же могла бы отдать за него директора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, заявившего недавно, что, несмотря на наличие и украинского паспорта, впредь будет считать себя гражданином РФ.

Однако, по словам заместителя Агентства моделирования ситуаций, политтехнолога Алексея Голобуцкого, более вероятен и выгоден для РФ все-таки обмен Вышинского на Сущенко, а не Сенцова. «Сенцова, так как он крымчанин, Россия расценивает как гражданина РФ и его обвиняют в терроризме, в отличие от шпионажа Сущенко. Путин действует по своей логике и не ориентируется на чье-либо мнение. И обмен зависит исключительно от него – он может состояться до чемпионата мира или во время него», - считает он.

К сожалению, пока Украина демонстрирует бессилие в освобождении своих граждан из российских тюрем, поскольку за четыре года российской агрессии и постоянных сообщений, что в РФ задержаны или уже осуждены те или иные граждане Украины, в стране все еще нет механизма для освобождения узников Кремля. По мнению дипломата, экс-представителя Украины ТКГ в Минске Романа Бессмертного, существует несколько способов, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки. «Во-первых, поднимать международную общественность и политических лидеров. Буквально каждому представителю украинской власти и оппозиции, кто контактирует с администрациями в Вашингтоне, Париже, Берлине и т.д., надо каждый раз на встречах об этом говорить. Во-вторых, обращаться в Международный суд по правам человека - в этой кампании можно сотрудничать с другими государствами, граждане которых тоже знают, как это -быть заключенным в российской тюрьме. Во-третьих, ограничить товарные поставки из Украины в Россию. К примеру, Украина ежедневно поставляет в РФ колоссальные объемы титановых руд. Нужно остановить это и давить на Россию с этой позиции», - говорит он.

Кроме того, он напоминает, что в Украине задержаны множество граждан России, о которых Москва официально нигде и ни разу не заявляла. «Тема их обмена на наших граждан является абсолютно уместной», - убежден дипломат.

А пока Украина только думает, как добиваться освобождения своих граждан из российских застенков, обращать внимание на себя и соотечественников, и мирового сообщества, им приходится самим. Голодовка, к которой сегодня прибегли четверо украинцев в российских тюрьмах и колониях – крайняя мера, последнее слово в отстаивании незаконно осужденными своих прав быть свободным и реабилитированным.

Анастасия Заремба