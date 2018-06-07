Казахский политолог: "В Украине решается судьба не только ее самой, но и всего постсоветского мира"

Помимо Европы и США, особое внимание к событиям, разворачивающимся в Украине, приковано у ближайших друзей России, соратников по Таможенному союзу – Беларуси и Казахстана. Еще год назад у Украины были все шансы стать четвертым участником этого интеграционного объединения. Но через год после начала Евромайдана, который перерос в Революцию Достоинства, а также после дальнейших действий России в отношении непокорной Украины (аннексии Крыма и разжигания войны на Донбассе), в украинском обществе еще больше укоренилось мнение – Киеву с Москвой не по пути.

Весь мир сходится во мнении, что тысячи смертей и сотни тысяч поломанных судеб украинцев – на совести кремлевских руководителей. Россия же, нарвавшись из-за ситуации в Украине на санкции Запада, тянет вместе с собой на дно и своих друзей по Таможенному союзу – Беларусь и Казахстан. Стоит ли последним опасаться обострения имперских амбиций руководителей Кремля? Возможно ли повторение украинских событий в Казахстане, три северные области которого непосредственно граничат с РФ, в Казахстане, о котором Путин уже провокационно высказался как о территории, где до развала СССР не было государства? Способен ли Казахстан отразить внешнюю агрессию и готовится ли к этому? Об этом УНИАН поговорил с казахским политологом Айдосом Сарымом.

«Нам стоит многому научиться у украинцев»

Насколько противостояние России с прозападным миром негативно отражается на ближайших партнерах Кремля, в частности, на Казахстане?

Отражается негативно и это уже ощущают бизнесмены, которые ранее осуществляли импорт товаров сухопутным путем через Россию. Сейчас бизнес ищет новые пути и это, конечно же, приведет к увеличению цен. Российский и казахстанский рынки взаимосвязаны. Падение рубля уже привело к девальвации в начале текущего года. Дальнейшее ухудшение ситуации в России, как считают эксперты, может привести к тому, что в скором времени в Казахстане может быть проведена еще одна девальвация. В целом можно говорить: что война, а события в Украине – это и есть война, негативно отражается не только на странах в ней участвующих, но и странах, с ней соседствующих.

События в Украине настолько крупны, важны, значительны, что они начинают влиять на страны, общества всего постсоветского пространства, заставляют делать моральный, политический выбор. Казахстан до сего времени жил в двух измерениях, двумя трудно сообщающимися мирами: казахским и русскоязычным. Сегодня в Казахстане практически нет семьи, где не обсуждались бы события в Украине. Украина как лакмусовая бумага выявила все трещины и разломы, которые существовали в нашем обществе: поколенческие, межэтнические, иные. Не будем забывать, что в Казахстане живут свыше 3 миллионов русских и около 800 тысяч этнических украинцев.

Удивительно, что сегодня мы наблюдаем раскол и между славянскими народами. Многие украинцы, которые до сего времени даже не обращали внимания на свою этничность, также начинают определяться и делать какой-то выбор. Поэтому, можно смело говорить не только о негативном влиянии, оказываемым российско-украинской войной на Казахстан, но и неких позитивных трендах, которые связаны с состоянием общественного мнения в нашей стране.

Недаром многие мои коллеги говорят сегодня о том, что именно в Украине решается судьба не только ее самой, но и всего постсоветского мира, возможно, судьба и будущность России как единой страны. Многие казахи очень активно и деятельно сопереживают своим украинским братьям (за это время у вас побывали очень много наших граждан). Социальные сети Казахстана пестрят желто-голубыми цветами, сообщениями из Украины. Полагаю, что все это неспроста. Нам стоит многому научиться у украинцев. В том числе, чтобы не повторить трагических и даже фатальных ошибок, которые были совершены украинскими властями в течение последнего года.

Недавно парламент Казахстана принял в работу проект закона о ратификации Соглашения о создании Евразийского экономического союза. Может ли неожиданное обращение президента Нурсултана Назарбаева к народу в конце текущего года, а не в начале следующего, как это было ранее, свидетельствовать, что вопрос глубокой интеграции Казахстана в ЕЭС пока снят с повестки дня?

К сожалению, парламент страны крайне стремительно, без серьезных дискуссий и обсуждений ратифицировал этот документ. Другое дело, что среди населения страны, среди элит, происходит медленное понимание того, что Евразийский союз – вовсе не является тем, на что рассчитывали политики. Лично я нисколько не сомневаюсь, что данный союз постигнет та же участь, что и Содружество независимых государств. Иными словами, он сам себя дискредитирует и тихо умрет под грузом родовых травм, внутренних противоречий.

Казахстан, при очень большой схожести исторических судеб и исходных данных, не является Украиной и не может ею быть. Если Украину и Россию разделяет чуть больше 2 тысяч километров общих границ, то Казахстан и Россия имеет 7,5 тысяч километров общих границ. По всей видимости, все наши страны находятся в состоянии постколониального и постсоветского транзита. И состояние дел в России таково, что у постсоветских стран, застрявших в транзитном периоде, есть только два варианта развода с бывшей империей: вооруженный, как в случае с Грузией и Украиной, и мирный, путем имитации интеграционных процессов. Казахстан и его руководство выбрали второй путь. С этим можно не соглашаться, спорить, но пока что это данность, с которой необходимо считаться.

«Любая попытка России аннексировать территорию северных областей Казахстана приведет не к «гибридной войне», а, скорее всего, к этническим чисткам и массовой резне на всей территории страны»

Тем не менее, обострение российско-украинских отношений уже привело к странным и даже резким заявлениям со стороны Кремля и в сторону Казахстана. В частности, Владимир Путин позволил себе намекнуть, что сегодняшний Казахстан создан на территории, где ранее никогда не было государства. В связи с этим, не опасаются ли в Казахстане появления на севере страны «зеленых человечков», наличие которых весной этого года в Крыму Кремль всячески отрицал?

Такие опасения и страхи действительно есть. Ведь российская агрессия, российско-украинская война, начались не вчера, даже не год назад. Они берут начало еще в 90-х годах прошлого века и начались с похожих заявлений российских политиков, писателей, общественных деятелей. Надо честно говорить, что в общественном мнении России и Украина, и Казахстан – это недогосударства, которые получили свою независимость и суверенитет случайно. Реваншистские, ревизионистские настроения берут свое начало в российской публицистике, в творчестве «писателей-патриотов», которые еще два-три года назад были на задворках общественной жизни, слыли самыми, что ни на есть, маргиналами.

Очевидно и то, что Казахстан до сих пор остается под информационным зонтиком России, российские телеканалы оказывают сильное влияние на формирование общественного мнения внутри Казахстана. Понятно и то, что ежедневные передачи и программы российского телевидения, наполненные неоимперскими настроениями, реваншизмом, греют сердца и у ряда казахстанских политиков и рядовых жителей, которые до сих пор скучают по своей утраченной роли и ощущениям, миссии «белого человека».

В Казахстане уже пресекали несколько попыток организации вооруженных восстаний, организованных российскими нацболами. Периодически выявляются и нейтрализуются группы, которые призывают собирать средства и оружие жителям украинского Донбасса. Так что ситуация очень даже непростая.

Буквально недавно Россия, в нарушение принципов доверия и безопасности, принятых в рамках Шанхайской организации сотрудничества, без предупреждения провела в опасной близости от границ Казахстана военные учения и сборы. Особенно неприятно, что они организовываются и осуществляются накануне встреч руководителей стран. То есть, речь идет о прямом запугивании и шантаже со стороны руководства России.

Грубо говоря, Россия не скрывает своих имперских амбиций. Как вы считаете, возможно ли, в этой связи, повторение в Казахстане украинского сценария? Готов ли Казахстан к отражению агрессии и сможет ли противостоять «гибридной войне»?

Сегодня мало кто за пределами России не выражает опасений относительно умственного и душевного состояния обитателей Кремля. Ситуация реально такая, что, в случае дальнейшего ухудшения экономических, социальных показателей в России, там могут найтись силы, которые посчитают, что новая «небольшая победоносная война» автоматически решит все проблемы и заново мобилизует российское общество вокруг действующей власти.

События в Украине сильно влияют на умы и настроения в Казахстане, усиливаются разговоры, дискуссии относительно будущего нашей страны. Также события в Украине многими независимыми политиками и экспертами трактуются как предупреждение. Никогда еще в истории Казахстана миллионы людей не интересовались судьбой Украины, как в эти дни. Можно в этом легко убедиться, только посчитав трафик украинских сайтов. Многое, естественно, напрямую соотносится с Казахстаном, прямо или косвенно экстраполируется на Казахстан. Естественно, в стране начались интенсивные разговоры о необходимости обеспечения полной информационной безопасности, пересмотре внешнеполитической и оборонной доктрин. Буквально недавно министром обороны страны назначен сильный политик, кризисный менеджер Имангали Тасмагамбетов, который, первым делом, начал проводить внезапные проверки боеготовности казахской армии.

Достаточно ли всего этого? Полагаю, что нет. Я убежден, что современная казахская армия, внутренние войска находятся, скорее всего, в том же качестве, что и украинская армия год-полтора назад. Попросту говоря - в разобранном состоянии. Есть очень сильная технологическая зависимость армии от России, у нас даже единая система ПВО. При всем при этом, власти страны всячески стараются демонстрировать свою лояльность российской стороне. К примеру, буквально на днях, власти закрыли один их ведущих оппозиционно настроенных журналов только за то, что редакция попыталась объективно освещать события в Украине. Мы же все-таки авторитарная страна, где нет свободного телевидения, где нет свободных средств массовой информации.

Наша проблема в том, что руководство страны долгие годы жило в плену иллюзий, которые сводились к тому, что весь мир настроен враждебно и только Россия сможет обеспечить безопасность, как нашей страны, так (и это – прежде всего) и правящего режима. Сегодня, полагаю, эти иллюзии рассыпаются в прах, благодаря самой России, ее параноидальной внешней политике.

Что касается возможного повторения крымских событий в Казахстане, то сегодня в качестве возможных регионов, где аннексия может быть осуществлена, некоторые эксперты рассматривают три: Костанайская, Северо-Казахстанская и отчасти Восточно-Казахстанская области, которые напрямую граничат с Россией и имеют значительную долю русскоязычного населения. Полагаю, что в условиях Казахстана, любая попытка России аннексировать территорию северных областей приведет не к «гибридной войне» строго на определенной территории, а, скорее всего, к этническим чисткам и массовой резне на всей территории страны. Со стороны России такие действия стали бы полнейшим безумием. Надеюсь, что у российских политиков, которые ответственны за принятие решений, еще остались какие-то остатки благоразумия, а события в Украине их научили хотя бы чему-нибудь. Хотя было бы большой ошибкой полагаться только лишь на благоразумие российской стороны.

«События в Казахстане должны быть предостережением для части украинского общества, все еще испытывающей некие иллюзии в отношении интеграционных проектов с участием России»

Вы сказали о возможных этнических чистках. Учитывая, что осенью текущего года вице-спикер Государственной Думы Владимир Жириновский угрожал, что Россия может «разобраться с Казахстаном», поскольку в этой стране, по его словам, «наблюдаются русофобские настроения», действительно ли такие настроения присутствуют? Возможно, Жириновский посчитал «русофобскими настроениями» тот факт, что Казахстан, в первую очередь, отстаивает свои национальные и экономические интересы?

Про этого политика в Казахстане уже давно шутят: «Что у Путина на уме, у Жириновского на языке». Будучи выходцем из Казахстана, он испытывает крайне негативные чувства к казахам и ко всему казахскому. Но вопрос даже не в нем. Жириновский транслирует сокровенные мысли и желания значительной части российского общества. И это само по себе является проблемой.

На самом деле в Казахстане нет никакой русофобии. В стране работают тысячи русских школ, театров, средств массовой информации, транслируются практически все российские телеканалы. Многие мультикультуралистские проекты власти направлены, скорее, против самих казахов, нежели против русских. Власть многие годы искусственно тормозит некоторые национально-государственные проекты, откладывая принятие жизненно важных решений, перекладывая их на плечи будущих поколений. С большей вероятностью можно говорить о том, что наибольший дискомфорт испытывают сегодня сами казахи, чем кто-либо вообще.

Но ситуация в России сегодня такова, что там готовы считать русофобскими все, что им не нравится или не состыковывается с пониманием мира правящей элиты.

По вашему мнению, существует ли опасность того, что Россия попросит партнеров по Таможенному союзу поддержать санкции против Запада, втягивая, таким образом, Казахстан в свой конфликт?

Это сомнительно. Казахстан не поддержал оккупацию Крыма, не признает и российских сепаратистов в Восточной Украине. Казахстан и Белоруссия неоднократно демонстрировали свое нежелание идти в фарватере российской политики. И так будет продолжаться и дальше. Недавно Генеральная прокуратура Казахстана предостерегла граждан страны от любого участия в вооруженном конфликте в Украине, неважно, на какой стороне. А дальнейшее развитие ситуации в рамках Таможенного и Евразийского союза будет только обострять, ускорять противоречия.

Уже сегодня, по итогам года, сильно провалились торговые показатели. Маленький пример: за 10 месяцев текущего года Казахстан экспортировал в Россию только один автомобиль, тогда как Россия импортировала в нашу страну свыше 192 тысяч автомашин. Это и есть свобода торговли и открытость рынков в понимании России. Полагаю, что в Украине сегодня должны внимательно изучать реалии «Евразийства» и показывать своему населению его «прелести» во всей красе. Если события в Украине являются предостережением для Казахстана, то события в Казахстане должны быть предостережением для части украинского общества, все еще испытывающей некие иллюзии в отношении интеграционных проектов с участием России.

Также существует мнение, что санкции против России, наоборот, позитивно повлияют на экономику Казахстана. Вы с этим согласны? В каких сферах это может произойти? Станет ли это одним из факторов углубления взаимоотношений с Китаем?

Никаких серьезных улучшений, в связи с участием Казахстана в Таможенном, а, с нового года – в Евразийском союзах – нет и не будет. С каждым днем все меньше и меньше граждан страны тешат себя подобными глупыми иллюзиями на этот счет.

На фоне откровенно безумной политики России в отношении бывших «колоний», нынешняя позиция Китая кажется крайне прагматической и разумной. Китай совершенно четко знает, чего он хочет, знает, как достигать этих целей в долгосрочной перспективе. Это, пожалуй, единственная страна в мире, которая имеет необходимые знания, стратегическое видение и глубину относительно Центральной Азии. Второй такой страной условно можно назвать США. Уже сегодня Китай провозглашает и начинает реализовывать масштабные, долгосрочные проекты в Центральной Азии. Именно Китай сегодня выходит на первые позиции по уровню инвестиций в регион. И можно с уверенностью констатировать: влияние Китая в регионе будет только нарастать.

Самое смешное, что российские пропагандисты не устают пугать казахстанцев «китайской угрозой», провозглашать себя «защитниками региона от желтой угрозы». Хотя сегодня именно Россия, а не Китай являются главной угрозой для стабильности и безопасности государств региона. Наряду или наравне с угрозой исламского радикализма и импорта терроризма из Афганистана и Сирии.

Татьяна Урбанская