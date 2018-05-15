Мост, который пристроился к Крыму

Крымский мост – «стройку века» для Кремля – 15 мая открыли, правда, со второй попытки. Перерезать ленточку прибыл лично правитель Российской Федерации Владимир Путин. По информации российских СМИ главный защитник русскоговорящих, с присущим ему самолюбованием, к открытию моста приготовился основательно: сел за руль одного из трех десятков «вылизанных» к его приезду КамАЗов, взял к себе в пассажиры руководителя «стройки века» и, с гагаринским «Поехали!», тронулся. Кстати, мимо внимания российских пропагандистов, освещавших это событие, прошел конфуз: на «морде» одного из КамАЗов, сопровождавших Путина в его турне по мосту, было написано «Галичанин». Возможно, надпись эта была сделана в честь российского города Галич. Но, руки у Кровавого Пастора и Правого Сектора, как говорится, длинные...

Превышая разрешенные 40 км/ч, Путин за 15 минут проехал мост из пункта «А» в пункт «Б». В Керчи его уже встречал «митинг» из переодетых рабочими и инженерами работников ФСБ, руководителей регионов разного ранга и звезд российского шоу-бизнеса.

К слову, накануне этого неофициального открытия «стройки века» (официально мост заработает 16 мая в 05:30) именно со звездами случился конфуз – часть приглашенных представителей российского бомонда отказались ехать в Крым. Якобы, из-за сложного маршрута, предложенного организаторами. Среди прочих, не приехали почтить хозяина Кремля и его амбиции «великого строителя» Лев Лещенко, Александр Буйнов, Иосиф Кобзон и Олег Газманов. Впрочем, злые языки утверждают, что произошло это вовсе не из-за «сложностей» маршрута, а из-за того, что кое-кому из российских звезд уже запрещен въезд в страны Евросоюза за, в том числе, посещение аннексированного Крыма без разрешения на то от Украины, чьей территорией Крым и является. А, например, тому же Кобзону регулярно приходится поправлять здоровье в ненавидимых его слушателями европах-америках, да и Газманов с Лещенко – ребята не молодые…

«Стройка века»

Впервые тему постройки моста в Крым россияне начали активно обсуждать еще в 2013 году, в качестве платы (в числе прочего) любителю страусов Януковичу за отказ от евроинтеграции. К теме вернулись уже после аннексии полустрова – в 2015 году. А первые строительные работы начались в феврале 2016 года. По проекту, 19-километровый мост для авто- и железнодорожного транспорта между Таманским полуостровом в Краснодарском крае РФ и косой Тузла у Керченского пролива, который российские власти называют самым протяженным в России и Европе, должен был обойтись бюджету РФ в сумму около 5 миллиардов долларов. По крайней мере, такую цифру вначале строительства озвучивал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Любопытно, что с марта 2014 года, когда аннексия украинского Крыма набирала обороты, а идея «стройки века» только зарождалась в умах Кремлевских старцев, до момента непосредственной закладки первых камней в «фундамент» моста, цена этого сооружения выросла в шесть раз.

Еще один любопытный факт – российские СМИ неоднократно писали, что изначально мост вообще должен был строиться за средства российского Пенсионного фонда. Более того, в феврале 2015 года на строительство моста некие «ветераны Черноморского флота» в Севастополе даже собирали деньги с жителей полуострова. Якобы, из-за «экономических трудностей» великой России в вопросе реализации такого проекта.

Единственным подрядчиком строительства моста через Керченский пролив стала компания российского миллиардера и близкого друга Путина Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж». Но, несмотря на это, трудности с финансированием строительства моста, действительно, возникли. В результате, в 2016 году компания-подрядчик обратилась в Минтранс РФ за дофинансированием, так как на тот момент израсходовала аванс на строительство. К слову, сам проект моста, в частности, его железнодорожная часть, оказался с ошибкой, которая обошлась России в три миллиарда рублей – проектировщики не учли непригодный грунт, на котором хотели возводить опоры для путепровода.

Интересно и то, что изначально открывать Крымский мост планировали к концу 2018 года. Но Путину, как говорится, вожжа под хвост попала – он лично наведывался на «стройку века», подгонял рабочих и призывал их достроить мост к нынешнему летнему сезону. Более того, в апреле, через месяц после очередных выборов Путина, взошедшего на новый срок, на полуострове заговорили о том, что открыть мост необходимо 9 мая. Якобы именно в День Победы Путин грозился проехать по нему на автомобиле, но оказалось, что рабочие не успевают. Кстати, именно тогда появилась и информация, что треснула одна из центральных опор моста. Впрочем, российские пропагандисты поспешили эту информацию опровергнуть, мол, никаких трещин на опоре нет.

Не факт, что построили надолго

Однако, похоже, на Крымский мост россияне не возлагают больших надежд. Несмотря на то, что «Росавтодор» проверял мост на прочность тяжелой техникой и тот выдержал, российский ученый-гидрогеолог Юрий Медовар ранее высказывался о том, что даже если мост построят, простоит он недолго. По мнению специалиста, дело в том, что возводился он без каких-либо экспертиз.

Вторая ошибка «стройки века» состоит в том, что строительство этого моста уже наносит и еще нанесет урон акватории Черного моря и его обитателям. В частности, по словам Медовара, из-за вибраций моста пострадают дельфины. Об этом же говорят и в прокуратуре АР Крым. «Строительство транспортного перехода осуществляется с грубым нарушением правил экологической безопасности, которое вредит экосистеме Азовского моря, вызвало экологическое загрязнение значительной территории Украины, нанесло непоправимый экологический ущерб полуострову Тузла (Украина) и грозит его уничтожению как уникального природного объекта, и несет другие тяжелые последствия природной окружающей среде», - заявили в ведомстве.

По данным Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовского морей при строительстве Керченского моста, при необходимости укрепления морских берегов, составят не менее 10 млрд грн.

Но главной причиной возможного обвала моста и российские, и украинские ученые называют тектонические плиты, так как неподалеку от пролива расположены стык сразу нескольких особенных зон – Скифской плиты, Индоло-Кубанского прогиба, Большого Кавказа и Горного Крыма. Из-за движений этих подземных объектов в Крыму довольно часто фиксируются землетрясения. Как ранее утверждал член Академии строительства Украины Петр Коваль, есть риск, что во время движения плит мост может порвать. «В какой-то степени, частично, это учтено, и там фактически мост состоит из трех отдельных частей, но при серьезных тектонических сдвигах его обязательно порвет», – говорил эксперт.

К тому же, зимой море под мостом может сковать лед, который весной может способствовать обрушению «стойки века».

Впрочем, по словам замминистра министерства иностранных дел Украины Ланы Зеркаль, вопрос не в геологии и технологиях – «мост, построенный на бесправии, агрессии и преступных деяниях, не сможет устоять». «Керченский мост ведет из страны оккупанта к оккупированным украинским территориям. Ни одна рекламная картинка не меняет факта противоправной оккупации полуострова», - подчеркнула она.

«Остров Тузла, Керченский пролив, Керчь-Еникальский канал, Крым – это наша территория… Керченский мост построен в нарушение суверенных прав Украины. Негативное влияние на окружающую среду, судоходство и рыболовство только дополнение к главному - без согласия Украины этот мост нельзя было создавать вообще. Иск против РФ о нарушении этих прав мы подали еще в 2016 году. В феврале мы подали Меморандум по этому делу - главный документ в процессе со всеми необходимыми доказательствами. Строительство моста нарушает, по меньшей мере, статьи 2, 43, 44, 123,192, 194, 204, 205, 206 Конвенции ООН по морскому праву. В конце концов, это нарушение многих двусторонних соглашений между Украиной и РФ, которая обязалась уважать нашу территориальную целостность и суверенитет, а также незыблемость наших границ», - отметила замминистра.

В свою очередь, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов отмечает, что неправильно ставить акцент на борьбе Украины с Крымским мостом. «Нужно постоянно помнить, что главный вопрос – не Крымский мост, а принадлежность Крыма. И основные усилия должны быть направлены на то, чтобы решить этот вопрос», - говорит он.

И последнее. Задолго до открытия Крымского моста, понимая, что происходить это будет в обязательном присутствии хозяина Кремля, который не преминет таким образом продемонстрировать крымчанам значимость этой «стройки века», некоторые отечественные радикалы обещали провести в момент открытия диверсию, вплоть до подрыва моста. Пожалуй, много зрителей церемонии запуска объекта, в том числе, из РФ и Крыма, с нетерпением ожидали сегодня «нападения бандеровцев». Напрасно…

Анастасия Заремба