Украинский интерес. Перспективы в Аахене, инаугурация Путина и Трамп против Обамы

Ангела Меркель, Петр Порошенко и лауреат премии Карла Великого Эммануэль Макрон впервые встретились втроем, чтобы обсудить перспективы урегулирования конфликта на Донбассе и введение туда миротворцев. Ожидать конкретных решений не позволял ни формат встречи, ни сложившаяся на сегодня внешнеполитическая конъюнктура, скорее, трое лидеров государств продемонстрировали готовность согласовать позиции перед визитом Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в Россию: лидеры Германии и Франции в течении двух следующих недель поочередно проведут переговоры с президентом России. Канцлер Германии после переговоров в Аахене провела с хозяином Кремля телефонные переговоры.

Будет нелогичным проигнорировать последние заявления Курта Волкера, поскольку специальный представитель Госдепартамента США по Украине последовательно увеличивает объем претензий к Кремлю. На этот раз во время брифинга и интервью, предварявших визит Волкера в Украину, тот призвал к новым поставкам оружия нашей стране, дабы увеличить цену возможной попытки России расширить контроль над украинской территорией, и обратил внимание на постоянное нарушение прав человека в оккупированном Крыму. Россия на слова Волкера ответила асимметрично: слухами о потере своего места президентского советника Владиславом Сурковым, переговорщиком Кремля и одним из архитекторов гибридной агрессии России против Украины.

Решение Третейского суда в Гааге, принявшего решение о компенсации в размере 159 миллионов долларов для украинских компаний, потерявших имущество в Крыму после аннексии полуострова Россией, имеет значение не столько в финансовом измерении, сколько как прецедент признания факта российской агрессии на международном уровне. И хотя Кремль, безусловно, попытается оспорить это решение, Украина имеет основания рассчитывать на успех.

Путин вступил на президентский пост в четвертый раз, инаугурация прошла без участия иностранных лидеров, а ее телетрансляция призвана была подчеркнуть рабочий характер церемонии. Герхард Шредер и Сильвио Берлускони своим присутствием должны были продемонстрировать размах влияния Кремля на истеблишмент Старого Света. Только триколор над Кремлем не осознал ответственности момента, застряв на полпути к вершине флагштока над президентской резиденцией.

Никол Пашинян 8 мая со второй попытки сумел занять премьерский кабинет с полномочиями, любовно выписанными под себя Сержем Саргсяном. Наверное, будет преувеличением утверждать, что лидер апрельских протестов уже получил для себя всю полноту власти в стране, даже на фоне увольнения министра внутренних дел, шефа спецслужб и требований об отставке мэра Еревана. Пашиняну для укрепления своих позиций необходимо победить на досрочных парламентских выборах, решение о которых еще предстоит принять.

Дональд Трамп последовательно продолжает торпедировать решения администрации Барака Обамы. На этот раз американский президент объявил о выходе из ядерного соглашения с Ираном и возвращении санкций против этого исламского государства. Решение Вашингтона активно поддержали лидеры Израиля и Саудовской Аравии, тогда как европейские государства надеются спасти соглашение. Развитие событий на Ближнем Востоке свидетельствует, что Персидский залив в ближайшее время остается зоной повышенной напряженности.

Евгений Магда, Институт мировой политики