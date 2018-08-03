Вехи недели. Напоминание о гибридности, прибытие Javelin-ов и Гройсман на хозяйстве

Продолжающееся противостояние с Россией носит гибридный характер, в котором используются не только непосредственно вооружение и военная техника, но и элементы информационной войны. В этом контексте нужно рассматривать не только набирающее силу «победобесие», постоянные боевые столкновения на линии соприкосновения на Донбассе, но и другие эпизоды, например, задержание активистами правых организаций боевика сепаратистов Рафаэля Лугсварги. Этот гражданин Бразилии, не скрывающий своего участия в боевых действиях в составе российско-сепаратистских подразделений, был приговорен в минувшем году к 13 годам лишения свободы, но адвокаты успешно обжаловали приговор в апелляционном суде. Как иностранный гражданин оказался в принадлежащем УПЦ (МП) монастыре под Киевом – вопрос и к судьям, и к сотрудникам СБУ.

Тем временем антитеррористическая операция на Донбассе, продолжавшаяся с весны 2014 года, завершилась, ей на смену пришла Операция Объединенных сил, в которой главную роль будут играть подразделения ВСУ. Командующий ООС генерал Сергей Наев подчеркнул, что операция является одним из инструментов восстановления государственного суверенитета, его подчиненные пока не готовятся к широкомасштабным наступательным действиям, но готовы адекватно отвечать на обстрелы со стороны противника. Министр обороны Степан Полторак в этом контексте не только отметил улучшение ситуации с финансированием потребностей Министерства обороны, но и стремление украинских военных перейти на стандарты НАТО.

Подтвержденное американской стороной сообщение о завершении поставки ПТРК Javelin в Украину стало катализатором внимания к происходящему на Донбассе. Хотя эти противотанковые средства пока не оказались в распоряжении командующего ООС (и вряд ли смогут оказаться на Донбассе в ближайшее время), можно говорить, что Украина перешла психологический рубикон в вопросах поставок оборонительного оружия, и дальше сможет наращивать взаимодействие со своими западными партнерами в этом вопросе. Для ряда украинских политиков поставки Javelin стали отличным поводом напомнить о себе, подчеркнув превосходную степень своего участия в обеспечении реализации этого контракта.

Юлия Тимошенко тем временем начала эксперименты с использованием своего аккаунта в facebook, который может стать не только модным элементом медиа-стратегии популярного политика, но и эффективным механизмом влияния. Правда, пока речь идет скорее о тестировании технологии распространения информационных вирусов. И пусть «львовские сырники» - не самый удачный мем, здесь важнее тенденция: Тимошенко, похоже, не полагается на убаюкивающие ее самолюбие рейтинги и стремится наращивать свою популярность не только среди базового электората.

Мустафа Найем стал жертвой дорожного инцидента буквально в центре Киева. Его нежелание пропустить «кубик», игнорировавший правила дорожного движения, обернулось неравной стычкой, после которой основной обидчик парламентария, у которого сломана челюсть и диагностировано сотрясение мозга, попытался укрыться в Азербайджане, но там был задержан правоохранителями. Умиляет играющего на стереотипах позиция адвоката нападавших, из слов которого несложно сделать вывод, что именно парламентарий был инициатором драки.

Владимир Гройсман продолжает вести диалог с согражданами, не исключая возможности отчета правительства в Верховной Раде за год работы. Премьер заблаговременно формирует для себя образ умеренного оппозиционера, сожалея о невозможности повысить минимальную зарплату и уверяя, что никому не позволит использовать административный ресурс во время президентской гонки. Сам Гройсман вряд ли примет участие в «большой гонке», но определенно постарается не просто сохранить за собой премьерский портфель до осени 2019-го, но и постараться набрать рейтинговые очки.

Евгений Магда