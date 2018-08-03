Украинский интерес. Американская помощь, продвижение Пашиняна и Земан на подтанцовке Кремля

Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину словом и делом, и смена государственного секретаря не повлияла на качество двусторонних отношений. Помощник шефа внешнеполитического ведомства Весс Митчелл в Киеве пообщался с руководством Украины и представителями экспертной среды, заявив об увеличении вдвое ассигнований на обеспечение кибербезопасности нашей страны и готовности увеличивать цену за агрессию для России. С этим утверждением прямо корреспондируется новость о взятии ПТРК Javelin на вооружение украинской армией, ставшая одновременно показателем эффективности диалога и маркером усиления обороноспособности нашей страны. Украина сообщила о новом оружии в процесс перехода от АТО к Операции объединенных сил, использовав психологический фактор усиления собственных позиций.

Польша продолжает помогать Украине на международной арене. С помощью посла Польши в Украине Яна Пекло делегация из нашей страны, в которую вошли патриарх Филарет и группа бывших заложников сепаратистов, выступила в Европейском парламенте, рассказав о последних событиях в общественно-политической жизни, акцентировав внимание на ситуации на Донбассе и перспективах автокефалии православной церкви. Одним из первых действий во время председательства Польши в Совете Безопасности ООН станет обсуждение ситуации в Украине, которое пройдет в конце мая. Киев и Варшава остаются стратегическими партнерами, поэтому сферы взаимного интереса наших государств необходимо расширять.

Беньямин Нетаньяху обвинил Иран в лжи по поводу ядерной программы. Спецслужбы Израиля выкрали полтонны иранских документов по этому вопросу, что вооружило премьера еврейского государства новыми аргументами, ставшими лыком в строку последних заявлений Дональда Трампа и Майка Помпео по этой проблеме. В Тегеране также назвали Нетаньяху лжецом, позицию Ирана поддерживает Россия. Судьба ядерной сделки с Ираном повисла на волоске, ведь для Трампа выглядит принципиальным пересматривать достигнутое командой Барака Обамы.

Подтвердил реноме политического клиента Кремля президент Чехии Милош Земан, заявивший, что отравляющее вещество «Новичок» испытывали чешские военные. Заявление президента страны был вынужден дезавуировать чешский МИД, а местная пресса без обиняков назвала Земана «агентом Кремля». Ситуация выглядела бы забавной, если бы в мире не продолжалась гибридная агрессия России.

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян не сумел с первой попытки сломить сопротивление правящей Республиканской партии. 1 мая ему не хватило голосов, чтобы занять пост премьер-министра, и уже на следующий день сторонники Пашиняна парализовали транспортную систему страны. Армянским республиканцам пришлось идти на попятную, они выразили готовность поддержать кандидатуру премьера, если ее выдвинет треть парламентариев. С высокой долей вероятности 8 мая Никол Пашинян сделает шаг в премьерский кабинет, но говорить о завершении политического кризиса в Армении пока рано, не исключено, что в кавказской республике пройдут досрочные парламентские выборы.

Евгений Магда, Институт мировой политики