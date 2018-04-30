Вехи недели. Мотивирующие рейтинги, правительственная экономия и завершение АТО

Социологические опросы напоминают диагностику переживающего проблемы организма, процедуру лечения которого каждый доктор будет выписывать по-разному. Вот и на этот раз результаты срезов общественного мнения, проведенные группой «Рейтинг» и SOCIS, не только удивили популярностью «Слуги народа», существующей преимущественно на голубом экране, но и стабильно высоким количеством неопределившихся со своим выбором граждан. Подобная тенденция может расхолодить немало политиков, не способных бороться с шоуменами на электоральном поле. Но сразу несколько фигурантов президентского рейтинга постарались активизироваться. Причем если о победе на выборах в 40 ОТГ 29 апреля уже привычно объявили и БПП «Солидарность», и «Батькивщина», то в индивидуальном разряде заявления и действия политиков более размашисты.

Петр Порошенко продолжает выражать уверенность в неизбежности создания поместной православной церкви, акцентируя на необходимости ее создания для эффективного противостояния России и напоминая, что РПЦ считает Украину своей канонической территорией. Глава государства использует практически любое публичное выступление, чтобы напомнить о своей позиции по вопросу автокефалии. УПЦ (МП) решила противопоставить обращению властей и православных церквей к Вселенскому патриарху многочисленные индивидуальные обращения своих прихожан.

Юлия Тимошенко пообещала в первую неделю своего президентства уменьшить тарифы на жилищно-коммунальные услуги и списать задолженность самым бедным гражданам. Исходя из этой логики, в марте 2019-го Украина будет выбирать не главу государства, а нового шефа НКРЭКУ. Ошибка лидера «Батькивщины» заключается в продвижении подобных тезисов в социальных сетях, где популизмом никого не удивишь, но эффект от его использования ниже.

Анатолий Гриценко, которому социологи отводят место в первой тройке президентского рейтинга, призвал не опасаться авторитаризма, вполне вписывающегося в его образ «настоящего полковника». Правда, не лишним будет напомнить, что 3,5 последних года лидер «Гражданской позиции» ведет преимущественно преподавательскую и общественно-политическую деятельность, не имея отношения к реальной власти.

Уже два года являющийся бывшим премьером Арсений Яценюк со страниц «Фокуса» обратился с призывом ограничить полномочия президента сферами обороны и внешней политики.

Кабинет Министров решил пересмотреть порядок предоставления субсидий. В следующем отопительном сезоне на них не смогут претендовать обладатели квартир площадью более 120 квадратных метров, 200-метровых жилых домов и автомобилей возрастом менее 5 лет. Таким образом в правительстве рассчитывают на 20% сократить количество граждан, получающих субсидии, но это решение, безусловно, требует эффективной коммуникации государственных органов, дабы оно не сыграло против власти.

30 апреля официально завершилась антитеррористическая операция на Донбассе, ей на смену пришла Операция объединенных сил. Их командующий Сергей Наев подчеркнул, что готов вести с сепаратистами переговоры только об условиях капитуляции, а по ту сторону линии соприкосновения нагнетают слухи о возможной мощной войсковой операции ВСУ. Новая ситуация на востоке Украины только формируется, но и военным, и гражданским властям необходимо постоянно вести разъяснительную работу с местными жителями и гражданами Украины в целом.

Евгений Магда