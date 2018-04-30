Обнародованны результаты опросов популярности кандидатов в президенты и политических партий / фото УНИАН

Вехи недели. Мотивирующие рейтинги, правительственная экономия и завершение АТО

Евгений Магда
12:30, 30 апреля 2018
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Обнародованные результаты опросов популярности кандидатов в президенты и политических партий повлияли на поведение группы ведущих политиков. Кабинет Министров решил пересмотреть порядок начисления субсидий. Антитеррористическая операция на Донбассе завершилась, полнота власти в прифронтовых районах перешла в руки военных.

Обнародованны результаты опросов популярности кандидатов в президенты и политических партий / фото УНИАН

Социологические опросы напоминают диагностику переживающего проблемы организма, процедуру лечения которого каждый доктор будет выписывать по-разному. Вот и на этот раз результаты срезов общественного мнения, проведенные группой «Рейтинг» и SOCIS, не только удивили популярностью «Слуги народа», существующей преимущественно на голубом экране, но и стабильно высоким количеством неопределившихся со своим выбором граждан. Подобная тенденция может расхолодить немало политиков, не способных бороться с шоуменами на электоральном поле. Но сразу несколько фигурантов президентского рейтинга постарались активизироваться. Причем если о победе на выборах в 40 ОТГ 29 апреля уже привычно объявили и БПП «Солидарность», и «Батькивщина», то в индивидуальном разряде заявления и действия политиков более размашисты.

Петр Порошенко продолжает выражать уверенность в неизбежности создания поместной православной церкви, акцентируя на необходимости ее создания для эффективного противостояния России и напоминая, что РПЦ считает Украину своей канонической территорией. Глава государства использует практически любое публичное выступление, чтобы напомнить о своей позиции по вопросу автокефалии. УПЦ (МП) решила противопоставить обращению властей и православных церквей к Вселенскому патриарху многочисленные индивидуальные обращения своих прихожан.

Юлия Тимошенко пообещала в первую неделю своего президентства уменьшить тарифы на жилищно-коммунальные услуги и списать задолженность самым бедным гражданам. Исходя из этой логики, в марте 2019-го Украина будет выбирать не главу государства, а нового шефа НКРЭКУ. Ошибка лидера «Батькивщины» заключается в продвижении подобных тезисов в социальных сетях, где популизмом никого не удивишь, но эффект от его использования ниже.

Анатолий Гриценко, которому социологи отводят место в первой тройке президентского рейтинга, призвал не опасаться авторитаризма, вполне вписывающегося в его образ «настоящего полковника». Правда, не лишним будет напомнить, что 3,5 последних года лидер «Гражданской позиции» ведет преимущественно преподавательскую и общественно-политическую деятельность, не имея отношения к реальной власти.

Уже два года являющийся бывшим премьером Арсений Яценюк со страниц «Фокуса» обратился с призывом ограничить полномочия президента сферами обороны и внешней политики.

Кабинет Министров решил пересмотреть порядок предоставления субсидий / фото УНИАН

Кабинет Министров решил пересмотреть порядок предоставления субсидий. В следующем отопительном сезоне на них не смогут претендовать обладатели квартир площадью более 120 квадратных метров, 200-метровых жилых домов и автомобилей возрастом менее 5 лет. Таким образом в правительстве рассчитывают на 20% сократить количество граждан, получающих субсидии, но это решение, безусловно, требует эффективной коммуникации государственных органов, дабы оно не сыграло против власти.

30 апреля официально завершилась антитеррористическая операция на Донбассе / фото Минобороны Украины

30 апреля официально завершилась антитеррористическая операция на Донбассе, ей на смену пришла Операция объединенных сил. Их командующий Сергей Наев подчеркнул, что готов вести с сепаратистами переговоры только об условиях капитуляции, а по ту сторону линии соприкосновения нагнетают слухи о возможной мощной войсковой операции ВСУ. Новая ситуация на востоке Украины только формируется, но и военным, и гражданским властям необходимо постоянно вести разъяснительную работу с местными жителями и гражданами Украины в целом.

Евгений Магда

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Теги: #завершение АТО#начисление субсидий#порядок начисления субсидий#кандидаты в президенты Украины