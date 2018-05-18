Литва: подальше от России

Ввиду нынешних особенностей развития украино-литовских и российско-литовских отношений предстоящий визит президента Литвы Дали Грибаускайте в Украину представляется не просто как очередная демонстрация поддержки украинскому народу, а как нежелание принимать условия игры, диктуемые РФ.

Украино-литовские «евроотношения»

Современная история украино-литовского сотрудничества интересна в контексте евроустремлений Украины. Еще в июле 2013 года Посол Литвы в Украине Пятрас Вайтекунас говорил о том, что Литва – друг Украины. Дипломат заявлял, что «после того, как Украина ясно определится, что хочет принадлежать к европейской цивилизации и делает шаг невозврата, ее отношения с Россией также стали бы более прозрачными, стабильными и ясными». События в Украине продемонстрировали нежелание предыдущей власти сделать этот шаг, а также решительность самих украинцев на пути достижения поставленных целей.

В ноябре 2013 года, накануне подписания Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, на саммите в Вильнюсе, Даля Грибаускайте говорила о том, что Литва поддерживает Украину и украинцев независимо от того, кто находится у власти в Киеве. За прошедший год, представители литовского политикума ни разу не дали повода усомниться в такой позиции главы государства.

С января 2014 года Литва принимала на лечение раненых в столкновениях на Евромайдане, а позже и раненых участников антитеррористической операции. Все расходы на транспортировку раненых в Литву и предоставления им медицинской помощи взяла на себя принимающая сторона.

Президент Литвы заняла однозначную и четкую позицию в отношении российского военного присутствия на территории Украины. По словам Дали Грибаускайте «Украину атакуют за ее европейский выбор», глава Литвы также призывала европейское сообщество консолидироваться на фоне необходимости «защищать не только территорию Украины, но также Европы и ее ценности». Во время выступления на Генассамблее ООН в сентябре этого года, года Президент Литвы обвинила Россию в «противозаконных актах агрессии в Украине».

Не только в политической сфере 2014 год стал годом сближения Украины и Литвы. Несмотря на сложную политическую и экономическую ситуацию, в последнее время значительно улучшились торговые отношения между двумя странами. В 2014 году на 12% вырос торговый оборот и почти на 21% экспорт украинских товаров в Литву. В сегодняшней кризисной ситуации, когда замена рынков в связи с потерей восточных торговых возможностей особенно важна, Литва играет неоценимую роль в укреплении внешнеэкономических связей Украины.

Лебединая песня российско-литовских отношений

Отношения Прибалтийских стран и РФ никогда не были простыми. Вопрос о присоединении Литвы к СССР в 1940 году историки рассматривают не как добровольное решение, а как оккупацию. В странах Балтии ввод советских войск и последующую аннексию сопровождали создания движений вооружённого сопротивления советской оккупации, которые на протяжении десятилетия, вплоть до начала 50-х годов, оказывали сопротивление советской власти. В течение «советских десятилетий» Литва, наряду с Латвией и Эстонией, выделялась своим «европейским флером» и непохожестью на другие советские республики. Именно с Литвы в 1990 году начался развал СССР, она первой из советских республик провозгласила независимость.

Годы независимости стали для российско-литовских отношений временем для обмена взаимными упреками и разговоров о наболевшем. До вступления Литвы в ЕС и НАТО диалог проходил в относительно нейтральном ключе. После полноценного присоединения Литвы к евросообществу РФ заняла более категоричную позицию, будучи уверенной в искомой «принадлежности» балтийской соседки к «Великой России».

Евромайдан и сегодняшняя ситуация на Востоке Украины стали катализатором развития отношений Украины со странами ЕС и красной тряпкой для РФ.

Видя поддержку, оказываемую Литвой Украине, а также готовность лоббировать ее интересы в институциях Евросоюза, Кремль в очередной раз решил воспользоваться привычными для себя методами. В войне все средства хороши, в частности - в войне информационной. В начале марта 2014 года вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев заявил, что «боевики Майдана, которые действовали в Киеве и не только, готовились в Литве и Польше».

Впрочем, Россия не в первый раз обвинила Литву в проведении недружественной политики. Так, в 2012 году российские официальные лица заявляли, что на территории Литвы проводились тренинги для оппозиционеров с целью отработки технологий «цветных революций». Тогда, в ответ на подобные заявления, депутат Сейма Литвы Эмануэлис Зингерис прокомментировал, что «это пропаганда военной машины по подготовке населения к неблаговидным действиям, которые сейчас затеваются».

Интересно, что россияне расположили Украину на втором месте после США в списке стран, наиболее недружественно, враждебно, по их мнению, настроенные по отношении к России в 2014 году. Продолжили же пятерку «российских недругов» Литва, Латвия и Эстония.

Прибалтийские средства борьбы с влиянием РФ

Учитывая тенденции, которые демонстрируют попирательство Россией норм международного права и нарушение всех мыслимых канонов международных отношений, Литва начала активный поиск возможностей уменьшения влияния РФ в регионе.

От президента Литвы Дали Грибаускайте был получен карт-бланш на сворачивание российского информационного присутствия в стране, вследствие чего на 10 лет было приостановлено вещание телеканала «НТВ Мир».

Также в 2014 году было принято решение о создании совместной военной бригады. Соглашение об этом было подписано между представителями Литвы, Польши и Украины. По условиям соглашения бригада будет состоять из нескольких тысяч солдат, что для небольшой Литвы должно стать большим и, что немаловажно, эффективным формированием.

Президент Литвы выразила мнение, что Евросоюз должен стать экономически независимым от России и диверсифицировать энергорынок, поскольку для стран ЕС «слишком рискованно» зависеть от российских энергоресурсов. Свои слова Далия Грибаускайте подтвердила открытием терминала сжиженного газа в Клайпеде. Это первый успешно реализованный стратегический проект в Балтийском регионе в рамках имплементации стратегии энергетической безопасности Европейского союза. Глава государства заявила, что после открытия терминала Литва сможет полностью отказаться от российского газа.

В то время как Россия пытается влиять на постсоветские государства, используя при этом средства политического, экономического, информационного, дипломатического давления, отдельные европейские государства начали активную кампанию, направленную не только на оказание помощи Украине, но и на четкое структурирование и дистанцирование в отношениях с РФ.

Сигналом для начала подобных действий послужил украинский Евромайдан, который на Западе был воспринят исключительно как борьба с номенклатурой, а не как способ «насолить» Кремлю. Дальнейшая аннексия Крыма и военная интервенция на Востоке Украины были восприняты Литвой как исключительный акт агрессии, требующий немедленного вмешательства европейского сообщества.

Небольшое в смысле территории прибалтийское государство решило на своём примере доказать, что противостояние РФ может быть не просто делом государственной и международной важности, но и делом чести. Укрепление украино-литовских отношений в политической и экономической сфере станет важным шагом на этом пути. Намерения литовского парламента инициировать выделение Евросоюзом Украине финансовой помощи в размере 30 миллиардов евро – очередной позитивный сигнал от наших партнеров.

Александра Засморжук, Евгений Матюшенко