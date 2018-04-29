Троллинг Кабмином

Арсений Яценюк неожиданно для всех в пятницу на пресс-конференции озвучил список кандидатур, предлагаемых его политической силой - «Народным фронтом» - в состав нового правительства. В нем есть как «старые» лица, так и новые.

Оставить на занимаемых должностях Яценюк предлагает: Владимира Гройсмана – вице-премьер-министра, министра регионального развития, Арсена Авакова – главу МВД, Павла Петренко – министра юстиции, Сергея Квита – министра образования и науки, Евгения Нищука – министра культуры. Также Арсений Петрович не стал покушаться на конституционную квоту президента, и предложил сохранить посты Степану Полтораку – главе Минобороны, а также Павлу Климкину, который возглавляет МИД.

Обновить состав своего Кабинета (разумеется, должность премьера Яценюк предполагает сохранить за собой) лидер «Фронта перемен» предлагает следующим образом:

- в кресло вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам усадить Игоря Жданова («Батькивщина»);

- должность вице-премьера по агросектору закрепить за Иваном Мирошниченко («Самопомич»);

- Министерство соцполитики усилить Павлом Розенко («Блок Петра Порошенко»), который, впрочем, в социальной сети Фейсбук тут же самоотстранился от подобной постановки вопроса;

- министром здравоохранения утвердить Василия Лазоришинца (нынешний и.о. главы Минздрава);

- до должности министра энергетики и угольной промышленности повысить Андрея Коболева (ныне – руководитель НАК «Нафтогаз Украины»);

- еще одно повышение в должности – до уровня главы Минфина – обеспечить Виталию Лисовенко (ныне – замминистра финансов);

- министром экономики трудоустроить Дмитрия Шимкива (сейчас замглавы Администрации президента);

- Министерство аграрной политики и продовольствия вверить Леониду Козаченко (уже имеет опыт работы вице-премьером по аграрным вопросам в правительстве Анатолия Кинаха);

- на должности министра молодежи и спорта заменить тучного автомайдановца Булатова более стройным Денисом Силантьевым (известный пловец, прошел в Раду от Радикальной партии Олега Ляшко);

- министром экологии и природных ресурсов сделать реформатора и борца с курением Анну Гопко (№1 в списке «Самопомочи»).

Кроме того, Яценюк предлагает назначить вице-премьером по евроинтеграции одного из «европейских политиков» («европейских» – в смысле, не украинца).

Хотя официально, кроме Яценюка, никто из сторон коалиционного соглашения, подписание которого планировалось на вечер пятницы, публично не озвучивал своих предложений по составу Кабмина, по данным СМИ, у «Блока Петра Порошенко» также есть свой список кандидатур в правительственные кресла.

Если верить этим сообщениям, то, как и следовало ожидать от заклятых партнеров по будущей коалиции, их кадровые предложения разнятся.

Список протеже патентованной президентской политсилы якобы выглядит следующим образом:

- на должность первого вице-премьера в БПП хотят Виталия Ковальчука;

- в должности еще одного вице-премьера ждут Николая Томенко;

- главой МВД, по разным данным, видят Виктор Балогу, военного прокурора Анатолия Матиоса или даже нынешнего генпрокурора Виталия Ярему (в случае переодевания последнего в привычную ему милицейскую форму должность руководителя ГПУ прочат Виктору Шокину);

- главой Минюста предполагается юрист Администрации президента Алексей Филатов;

- на должность министра финансов делегируется Виктор Пинзеник;

- на должность начальника Минздрава то ли хотят вернуть Олега Мусия (в настоящий момент – фигурант уголовного дела, в рамках которого изучаются его предыдущие достижения в этой же должности), то ли пристроить Ольгу Богомолец

По сведениям тех же СМИ, на статусы министра иностранных дел Павла Климкина и главу Минобороны Степана Полторака БПП, вроде бы, не покушается.

Судя по внезапному кадровому предложению Арсения Яценюка в последний день (по предыдущим обещаниям участников коалициады) срока, заявленного для презентации коалиционного соглашения, интрига достигла апогея.

«Яценюк действует по принципу – кто первый встал, того и тапки. Он решил сыграть ва-банк – я первым свой список озвучу, и второй стороне будет сложней от него отказаться, придется объяснять, почему одни кандидатуры их устраивают, а другие – нет. Озвученные Яценюком фамилии не факт, что будут вынесены на рассмотрение парламента. Действия лидера НФ – ход конем в преддверии анонсированного на вечер пятницы обнародования коалиционного соглашения. В принципе, заявление Яценюка может отложить подписание коалиционного соглашения. Между тем, считаю, что, максимум, к среде, коалиционный процесс, в том числе формирование правительства, должен завершиться», - отметил в комментарии УНИАН политолог Тарас Березовец.

С ним согласен народный депутат Украины VII созыва Александр Бригинец. «Яценюк имеет право называть кандидатов на должности министров, как и каждый гражданин. Но, когда он говорит это в нынешнем Кабмине, это выглядит немного странно. Если названные на пресс-конференции имена согласованы с другими политсилами, то эту странность можно простить. А если нет, то можно говорить о том, что создание коалиции в составе 5 политсил в опасности», - написал он на своей странице в Facebook, комментируя пресс-конференцию Яценюка.

Представитель партии «Блок Петра Порошенко» Николай Томенко считает, что озвученные Яценюком предложения следует рассматривать «как вариант Арсения Петровича».

«Это интересно с точки зрения технологического хода. К сожалению, пока правительство продолжает действовать как пиар-правительство. Мы считаем, что мы написали документ (проект коалиционного соглашения, - УНИАН) не под пиар-правительство. Ясно, что ни с кем это не согласовано. Более того, я вам открою страшную тайну: в соответствии со статьей 83 Конституции, вообще министров предлагает коалиция», - подчеркнул Томенко.

Цена предложения

Эксперты, по просьбе УНИАН, прокомментировали адекватность озвученных Яценюком креатур.

Тарас Березовец, директор консалтинговой компании «Berta Communications»:

Сильно сомневаюсь в ряде кандидатур, смогут ли они вообще пройти утверждение. К примеру, Иван Мирошниченко – предлагается на пост вице-премьера по аграрным вопросам. Человек он, в принципе, хороший, крупный бизнесмен, но, сам Яценюк декларировал принцип разделения политики и бизнеса. Что касается кандидатуры Владимира Гройсмана на пост первого вице-премьера, то, насколько мне известно, он планируется на должность спикера Верховной Рады. Заявления Яценюка по Гройсману, скорее, является предложением Петру Порошенко оставить Турчинова председателем парламента. Но это – невозможно. Назначение Анны Гопко главой Министерства экологии и природных ресурсов – достаточно сомнительный шаг, т.к. эта сфера требует очень узкой специализации, Гопко специализируется по экономике, поэтому ей Минэкономики подошло бы больше, да и как раз там нужны молодые мозги для реализации пакета реформ. Лисовенко предлагается на пост министра финансов – тоже вызывает вопросы. Это – ключевое ведомство, здесь необходима публичная фамилия, широко известный специалист. Министр спорта Силантьев – от Радикальной партии Ляшко – человек, неприкрыто связанный с Левочкиным, о чем всем известно. И, потом, он – спортсмен, а не функционер, а мы уже видели, чем это чревато, когда, к примеру, певцов – назначают министрами. Жданов – хорошая кандидатура на должность вице-премьера по гуманитарным вопросам, он планировался еще в прошлое правительство, но ему не дала уйти Юлия Тимошенко, он остался на должности начальника избирательного штаба партии. Леонид Казаченко на должность министра аграрной политики подходит: один из лучших специалистов в данной сфере, у него был личный конфликт с Януковичем, Колесниковым, они практически его уничтожали. У него огромные связи в американской, европейской бизнес-среде. Это – хорошее назначение. Заявление об Авакове на пост главы МВД – нерешенный до конца кадровый вопрос. Можно еще перечислять кандидатуры, но, в целом, их список – очень пристрелочный. Озвученные Яценюком фамилии – не факт, что будут вынесены на рассмотрение парламента.

Анатолий Баронин, руководитель Аналитической группы «Da Vinci AG»:

Список, озвученный Арсением Яценюком, к сожалению, не могу назвать иначе, как разочаровывающим. Во-первых, совершенно не понятны мотивы включения представителя «Батькивщины» в состав нового Кабмина на должность гуманитарного вице-премьера. Как показывает практика, эту должность безболезненно можно было упразднить, да и в нынешней ситуации – имею в виду кризис на Востоке страны – такой кадровый шаг является, по сути, предоставлением «Батькивщине» площадки под возможный развал коалиции. К тому же, гуманитарный вице-премьер – традиционно достаточно коррупционноемкая должность.

Аналогичные замечания и по аграрному вице-премьеру. В нынешней ситуации смысл в фактическом дублировании функций министра отсутствует. Это выглядит как формирование правительства по квотному принципу с попыткой «всунуть» сразу всех нужных людей на ключевые позиции и сформировать систему контроля за представителями партий-партнеров по коалиции. Кроме того, назначение на должность аграрного вице-премьера человека, работавшего в транснациональной зернотрейдинговой компании – не самый разумный выбор. Наконец, мне не совсем понятна правовая база назначения представителя иностранного государства на должность министра по европейской интеграции. Впрочем, сам замысел привлечения иностранцев в систему государственного управления вполне поддерживаю – например, в большинстве стран Персидского залива такая практика широко распространена, – но, для этого потребуются изменения в действующее законодательство.

Владимир Фесенко, председатель Центра прикладных политических исследований «Пента»:

Относительно претендентов на министерские должности – думаю, что это пока кандидатуры для обсуждения, и это – не окончательный список. В оценке многих претендентов нужно вспомнить принцип профессионализма. По моему мнению, некоторые кандидаты связаны с теми или иными политическими силами, и здесь, пусть косвенно, но – есть квотный принцип. И Анна Гопко, и Денис Силантьев – люди, которые не имеют вообще управленческого опыта, а мы уже видели, чем заканчивает на должности министра человек, который никогда не работали в системе государственного управления. Большинство выдвиженцев Майдана ушли из правительства – или сами, или под волну критики со стороны общества или со стороны премьер-министра. Принцип профессионализма должен включать и такой критерий, как уровень управленческого опыта.

Большинство предложенных кандидатур в принципе – это люди, которые работают в правительстве, в частности, люди, принадлежащие к команде премьер-министра, некоторые из них назначались еще в конце февраля или в марте. При этом, некоторые зарекомендовали себя неплохо, например, министр образования. Я думаю, все же, необходимо согласование этих кандидатур. Относительно некоторых мы ничего не можем сказать, потому что они малоизвестны, и мы не можем их точно оценить. Например, если министр аграрной политики Леонид Козаченко – человек известный, достаточно уважаемый, то вице-премьер-министр по аграрным вопросам Иван Мирошниченко – человек из бизнеса. Корректно ли это делать (назначать его на пост вице-премьера, - УНИАН), это тоже вопрос для обсуждения, не будет ли лоббистской деятельности...

Что бросается в глаза – это то, что есть определенная диспаритетность, есть целый ряд кандидатур, связанных с «Народным фронтом», и намного меньше кандидатур, связанных с «Блоком Порошенко». Знали ли все указанные кандидаты, что их будут выдвигать на должность министров? Например, я уже неоднократно слышал от Павла Розенко, которого Яценюк предлагает назначить министром социальной политики, что сам Павел ни от кого не получал никаких предложений.

Я думаю, в предложении Арсения Петровича есть целый пакет проблемных вопросов.

«Троллинг» от Яценюка

Это правда – ряд персоналий из списка премьера уже заявили, что «ни сном, ни духом» не знали, что их будут прочить в правительственные кресла. А народный депутат Украины VII созыва Павел Розенко, которого Яценюк предлагает назначить на пост главы Минсоцполитики, считает озвученные премьер-министром предложения «троллингом»: «О! Уровень троллинга достиг максимума. Если премьер начинает этим заниматься – 101 левел», - написал Розенко на своей странице в Facebook. При этом он отметил, что с составом правительства должна определяться коалиция, которой, по его словам, еще формально нет.

Еще интересней история с Анной Гопко, которой Яценюк предлагает кресло министра экологии. «В правительство пока не планирую идти. С удивлением ежедневно узнаю, что я – то министр или вице-премьер-министр по евроинтеграции, то министр экономики (фейк для дискредитации), то уже и министр экологии. … Имею другие планы в жизни, где буду более полезна и более эффективна для людей, для страны, для мира», - написала она на своей странице в Facebook в ответ на заявление премьер-министра, добавив, что готова помогать будущему министру экологии. – «Потому что в загрязненной, ограбленной, уничтоженной коррупционерами окружающей среде нет здорового будущего страны».

Она также сообщила журналистам, что полный текст обещанного на пятницу коалиционного соглашения может быть готов лишь 18-19 ноября.

«Мы пришли к согласию уже по всем, даже тяжелым пунктам, которые были в топливно-энергетическом комплексе, реформе жилищно-коммунального хозяйства, были большие дискуссии в реформе аграрной и сельского хозяйства… Парафировать (текст коалиционного соглашения, – УНИАН) можно до официальной присяги (новоизбранных депутатов, – УНИАН), но уже подписание будет, когда все станут депутатами», - отметила Гопко.

…А затем и последует формирование правительства. Что ж, осталось совсем немного подождать, и мы узнаем, кто будет осуществлять прорыв Украины на народных фронтах в жизнь по-новому.

Автор: Нана Черная