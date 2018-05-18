Реформы vs дефолт: как спасти экономику страны

Верховная рада еще не собралась на свое первое заседание, политические силы, прошедшие в парламент, все никак не согласуют ключевые позиции коалиционного соглашения, о составе будущего Кабмина и торгах за должности не говорит только ленивый. Эксперты же бьют тревогу: времени, чтобы спасти экономику Украины, разграбленную командой Януковича и подточенную войной, почти не осталось. Каким будет завтра, или даже за час, курс доллара? Можно ли заменить экспортные поступления от предприятий на оккупированных террористами территориях? Что будет с отечественным производителем, который до сих пор, несмотря на все проблемы, жив, в процессе имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС? Имеют ли украинцы основания надеяться, что инфляция не окончательно не уничтожит их зарплаты? И увидим ли мы реальную, а не декларируемую, борьбу с коррупцией? Ответы на эти вопросы искали гости проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей телеканала «1+1».

Так, по мнению руководителя проектов Лиги финансового развития Андрея Блинова, для стабилизации курса гривны, который с начала года упал в 1,8 раза к американскому доллару, правительству необходимо создать чрезвычайный финансовый комитет, который в ручном режиме будет контролировать импорт и госрасходы. «Нам необходимо немедленно создать чрезвычайный финансовый комитет, в который будет входить министр финансов, глава НБУ, глава Госказначейства и другие официальные лица. Комитет должен в ручном режиме контролировать импорт и госрасходы», - считает он.

В то же время, эксперт отметил, что непоследовательность заявлений НБУ о курсовой политике способствует увеличению спроса на иностранную валюту в Украине. «С мая мы слышали 5 заявлений об изменении политики курса. Каждая из них - сигнал скупать валюту», - подчеркнул экономист.

Кроме того, по словам Блинова, дефицит госбюджета Украины в 2014 году может составить 12 млрд долл., а международную финансовую помощь пока удалось получить лишь в объеме 8 млрд долл. При этом он предположил, что Украина сможет получить следующий транш МВФ объемом 2,7 млрд долл. не ранее января 2015 года, поскольку в МВФ ожидают формирования нового правительства и, скорее всего, примут решение о выделении финансовых ресурсов Украины после новогодних праздников. В то же время эксперт напомнил, что дефицит торгового баланса в январе-сентябре 2014 года составил 4 млрд долл., что является ключевым фактором давления на гривну.

В свою очередь, кандидат в народные депутаты Украины от политической партии «Объединение «Самопомощь» Остап Еднак отметил, что для предотвращения спекуляции банков на валютном рынке, необходимо создать механизм прозрачного рефинансирования, который должен быть закреплен в коалиционном соглашении. «Мы настаиваем на прозрачной и понятной процедуре предоставления рефинансирования банкам, и чтобы это было включено в коалиционное соглашение», - сказал Еднак.

По его словам, необходимость таких инициатив возникла в результате того, что уже предоставленное Нацбанком рефинансирование могло быть направлено не на стимулирование экономики, а на спекуляции на валютном рынке. «Есть подозрения, что большинство этих средств вместо того, чтобы работать на экономику, чтобы идти на кредиты предприятиям, которые сейчас страдают от сокращения спроса, на стимулирование экономики, - они пошли на скупку валюты и спекуляции», - пояснил он.

Кроме того, по словам кандидата от «Самопомощи», в парламенте его политическая сила будет настаивать на создании отдельного государственного учреждения, которое могло бы направлять государственную эмиссию в нужное для экономики русло. «Также мы настаиваем, чтобы эмиссия шла не на валютные спекуляции, а на поддержку экономики. Возможно, через создание таких органов, как агентство или банк развития, для того, чтобы денежная масса, которая создается, работала на экономику, а не на спекуляции», - подчеркнул Еднак.

В целом, что касается затянувшихся переговоров о создании коалиции, ситуацию попытался разъяснить кандидат в народные депутаты от партии «Блок Петра Порошенко», советник президента Сергей Куницын. По его словам, участники коалиционных переговоров до сих пор не согласовали кандидатуры на ключевые должности в парламенте и правительстве, а предметного обсуждения кандидатур на должности министров не было вовсе. «Сегодня (на коалиционных переговорах - УНИАН) больше идет работа в отношении председателей комитетов Верховной Рады, потому что сначала нужно сформировать руководящие органы парламента», - сказал он.

По мнению без пяти минут депутата, сложности в согласовании кадровых вопросов возникают из-за излишних амбиций некоторых участников переговоров.

В то же время, председатель Совета предпринимателей при Кабинете министров Леонид Козаченко отмечает, что у новой власти нет времени «на раскачку». В частности, у правительства, которое будет сформировано, будет не более трех месяцев для того, чтобы начать активное реформирование экономической и политической жизни страны, иначе Украину ждет дефолт. «У нас максимум 3 месяца, чтобы принять эти решения (о реформировании - УНИАН) и начать их активно выполнять. Если этого не будет, у нас, к сожалению, может быть дефолт. А после этого соответствующие последствия», - сказал Козаченко и добавил, что уже в первый месяц своей работы Кабмин должен будет представить четкую программу действий.

Эксперт выразил уверенность, что благодаря этому Украина сможет привлечь дополнительное финансирование от европейских и американских финансовых институтов. «Если в этой программе будут предусмотрены борьба с коррупцией, и реформы и все остальное, мы получим очень серьезную поддержку от Запада, и это даст возможность стабилизировать ситуацию», - сказал глава Совета предпринимателей.

При этом по его словам, основное внимание правительство должно обратить на поддержку бизнеса и создание благоприятных условий для его развития. К примеру, по мнению эксперта, огромный потенциал в Украине имеет отрасль самолетостроения. А реализовать этот потенциал можно, обязав работающих в стране авиаперевозчиков покупать отечественные самолеты. «У нас есть четыре национальных перевозчика внутренних. Они получают лицензию от правительства на некий срок. Я бы выдавал лицензию при условии, если у них хотя бы половина самолетов будет национального производства… Такое условие можно ставить не только перед украинскими компаниями, но и перед иностранными», - полагает Козаченко.

Вместе с тем, он отметил, что отсутствие реальной господдержки не позволяет раскрыть потенциал украинского авиастроения в полной мере. «Мы имеем на сегодняшний день очень серьезные и ликвидные проекты по некоторым моделям самолетов, которых не выпускают наши конкуренты в мире. Но мы не можем провести правильный маркетинг, не можем сделать реализацию, у нас нет никакой государственной поддержки экспорта этой продукции», - добавил Козаченко.

По его мнению, такой господдержкой могла бы стать целевая эмиссия на производство таких самолетов, как Ан-70 и Ан-154.