Лубкивский исключает возможность проведения повторных переговоров в Минске
Поскольку боевики не выполняют условий «Минских договоренностей», поэтому и вести с ними дальнейшие разговоры нет смысла.
В этом уверен советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский
"Минска-2 не будет. У нас есть Минск-1 и те договоренности, которые нужно выполнять, которые Украина исправно выполняет и не выполняют террористы", - сказал он в эфире 1+1.
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В свою очередь посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что в МИД готовы продолжать трехсторонний формат переговоров, но только в части выполнения условий пакета договоренностей, которые подписали и обязались соблюдать боевики и Россия.
По словам Кулебы, террористы должны восстановить обмен пленными, придерживаться режима прекращения огня и передать контроль над границей силам АТО.