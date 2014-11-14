Лубкивский исключает возможность проведения повторных переговоров в Минске

00:53, 14 ноября 2014
Политика
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Поскольку боевики не выполняют условий «Минских договоренностей», поэтому и вести с ними дальнейшие разговоры нет смысла.

минск / Фото УНИАН

В этом уверен советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский

"Минска-2 не будет. У нас есть Минск-1 и те договоренности, которые нужно выполнять, которые Украина исправно выполняет и не выполняют террористы", - сказал он в эфире 1+1.

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В свою очередь посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что в МИД готовы продолжать трехсторонний формат переговоров, но только в части выполнения условий пакета договоренностей, которые подписали и обязались соблюдать боевики и Россия.

По словам Кулебы, террористы должны восстановить обмен пленными, придерживаться режима прекращения огня и передать контроль над границей силам АТО.

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