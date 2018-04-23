Вехи недели. Геополитическое православие, оживленный Гройсман и стратегия Авакова

Давно живущая в информационном пространстве Украины тема создания поместной православной церкви получила целенаправленное оживление. Петр Порошенко не только поддержал обращение иерархов УПЦ (КП) и УАПЦ к Константинопольскому патриархату, но и лично представил проект соответствующего постановления в стенах парламента. За документ проголосовали 268 парламентариев, особую отрицательную позицию заняли «Оппозиционный блок» и группа «УДАР» внутри фракции БПП. Кстати говоря, борьба с влиянием российского православия не только имеет смысл в контексте гибридной войны, но и способна перекроить политическое поле страны в преддверии спаренной избирательной кампании. Впрочем, воплощение в жизнь этой инициативы проукраинских православных церквей и отечественной власти может помочь восстановить историческую справедливость. В любом случае остаток апреля и май, оставшиеся до заседания Синода Константинопольского патриархата, способного принять соответствующее решение, будут для церковной и общественной политической жизни насыщенными.

Владимир Гройсман, похоже, хотел бы отметить два года пребывания в премьерском кресле без излишнего ажиотажа, но в нынешней ситуации такой вариант выглядит мало реалистичным. Премьера расчетливо пугают возможной отставкой, по всей видимости, рассчитывая выбить из него согласие на экономические привилегии. Владимир Борисович решил не уступать оппонентам, выразив готовность отчитаться в любое время без страха и упрека и пообещав принять участие в будущих парламентских выборах. Не думаю, что Гройсман считает себя незаменимым премьером, но он хорошо изучил ницшеанские нравы украинского политикума, где проявление слабости может обойтись дорого.

Интересный поворот произошел в процессе по делу о государственной измене Виктора Януковича. Там обнародовали докладные записки Юрия Калинина и Александра Якименко, предупреждавших тогдашнего президента об угрозе сепаратизма, впрыскиваемого в южные и восточные регионы Украины. Впрочем, это мало изменило поведение самого Януковича, зато показало новые нюансы в паззле российской гибридной агрессии против Украины.

В качестве политического публициста на зарубежном рынке (судя по анонсированной обложке) решил попробовать себя парламентарий Александр Онищенко, уже более года представляющий собой особый интерес для украинских правоохранителей. Рекламируя будущую книгу, парламентарий размашисто вбрасывает в украинское информационное пространство якобы записи разговоров с участием Петра Порошенко. Правда, в группе поддержки Александра Онищенко (в отличие от Николая Мельниченко в свое время) не наблюдается политических тяжеловесов, что ограничивает ареал распространения аудио-компромата.

Попытки привлечь внимание к судьбе Надежды Савченко хорошо демонстрируют роль телевидения в украинской политике. Во время пребывания на свободе парламентарий легко создавала информационные поводы, а в СИЗО СБУ эти возможности заметно ограничены, что подтвердила немногочисленная акция в ее поддержку в выходные. Сомневаюсь, что Надежда Викторовна быстро вернется к активной политической жизни, хотя этих надежд она и ее политические партнеры не оставляют.

Арсен Аваков решил совместить визит в Соединенные Штаты и обнародование инициативы о реинтеграции Донбасса с помощью «тактики мелких шагов, которым аплодируют все». Рассуждать о реалистичности этой инициативы сложно, поскольку боевые действия на востоке Украины продолжаются, и «голубые каски» там вряд ли окажутся в ближайшее время. Но уже понятно, что Аваков готов демонстрировать наличие собственного видения по большинству острых политических вопросов и способности влиять на их решение. Для министра внутренних дел это – заявка на усиление политического влияния и демонстрация способности играть в свою игру.

Евгений Магда