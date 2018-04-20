Миллионы долларов за голосование: Онищенко рассказал о том, кто "подкармливал" Ляшко

По словам Онищенко, Ляшко вынужденно изображает из себя на публике оппозиционного деятеля, хотя по факту работает в команде президента.

Беглый олигарх и нардеп Александр Онищенко рассказал о Радикальной партии Олега Ляшко, которая действует в угоду интересам президента.

Об этом идет речь в его книге "Петр Пятый", очередной отрывок из которой опубликовало издание "Страна.ua".

Как отмечает Онищенко, Олег Ляшко является техническим проектом олигархов. "Причем не особо разборчивый в связях. Заказывает музыку для Ляшко тот, кто платит - ни больше, ни меньше", - пишет автор. "Обратите внимание, когда Ахметов держал дистанцию с Порошенко, лидер радикалов был более раскован в критике, однако риторика его значительно изменилась после того, как Ахметов вступил в партнерство с президентом", - добавляет Онищенко.

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При этом нардеп отмечает, что сейчас у Ляшко "тяжелый период". "Он вынужденно изображает из себя на публике оппозиционного деятеля, хотя по факту работает в команде президента. Пользуясь услугами Ляшко, Петр Алексеевич теперь активно "мочит" своего главного политического конкурента - Юлию Тимошенко. Юлия Владимировна красноречиво высказалась по этому поводу: "Если Порошенко хочет со мной бороться, пусть не посылает ко мне своих бобиков и чихуахуа", - говорится в книге Онищенко.

Беглый нардеп признается, что он тоже "подкармливал" Ляшко. "Собственно, кто этого не делал! С Радикальной партией у меня была сделка по депутату Сергею Мельничуку, бывшему командиру "Айдара". Мельничук вступил в конфликт с радикалами, по чьей квоте прошел в Раду, и решил выйти из фракции. Когда об этом стало известно, мы договорились, что он перейдет в "Волю народа", где как раз не хватало одного депутата. В тот момент я был ответственным за голосование группы и мне нужен был голос. Чтобы легко "скинуть" Мельничука, без дополнительного скандала и шума, Ляшко попросил у меня один миллион долларов - компенсацию за молчание" - рассказывает Онищенко.

Также беглый нардеп вспомнил, как Ляшко требовал 10 миллионов долларов за голосование его фракции по назначению на должность генерального прокурора Виктора Шокина. "Мы предлагали два миллиона и объясняли, что других расценок давно уже нет. Но он упирался и стоял на своем. Торги продолжались долгое время, но в итоге нам удалось найти более сговорчивых депутатов, которые согласились голосовать за Шокина за меньшие, чем запрашивали радикалы, деньги. Когда мы заручились поддержкой других депутатов, то ожидаемо послали Ляшко к лысому черту, и ему это почему-то не понравилось. Когда Ляшко сообразил, что потерял два миллиона на пустом месте, он выскочил на парламентскую трибуну и начал качать истерику про сговор Порошенко с регионалами и про то, что Шокин будет обслуживать банду Януковича, как только его назначат генпрокурором", - ракссказал Онищенко.