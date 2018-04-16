Вехи недели. Украина в мировом контексте, правительство-двухлеток и анонсы от Тимошенко

Хотя сегодня внимание мирового сообщества приковано к происходящему в Сирии, украинскому руководству не стоит расслабляться, поскольку в России воспринимают происходящее на Донбассе как один из элементов глобального противостояния с Соединенными Штатами. Новые инициативы Петра Порошенко – о денонсации части статей договора о дружбе и сотрудничестве с РФ и окончательном завершении пребывания в СНГ – получат не только ответные действия со стороны Кремля, но и порцию критики внутри страны. Фактически стартовавшая президентская кампания обуславливает жаркие схватки по поводу практически любого общественно значимого вопроса, и эта ситуация постоянно торпедирует процесс становления национальных интересов. Кстати, борьба против NordStream-2, в контексте которой дуэтом выступили Петр Порошенко и Андрей Коболев, является одним из примеров консолидации политикума.

Два года правительства Владимира Гройсмана отметили без пафоса, можно сказать, в рабочем режиме. Интересно, что Кабинет Министров достаточно стабилен в своем кадровом составе, по крайней мере, ни уволить Тараса Кутового и Юрия Стеця, ни назначить Ульяну Супрун полноценным министром парламентарии не в состоянии. Если в работе правительства и случаются конфликтные моменты, то их пытаются сглаживать. Премьер признал, что работать во главе исполнительной власти ему непросто, но это отнюдь не означает его намерения уходить в отставку. Политический вес Владимира Борисовича за два года премьерства вырос, он обзавелся влиятельной группой поддержки в виде «Народного фронта», хотя публично декларирует нежелание присоединяться к какой-либо политической силе.

Инициатива по ремонту и строительству дорог в Украине, позитивно воспринятая многими гражданами страны, пока серьезно хромает в части реализации. Положительный эффект от выравнивания цен на газ сглажен требованиями МВФ продолжить повышение тарифов на «голубое золото». Похоже, Гройсману придется в дополнение к образу крепкого хозяйственника отладить в правительственной иерархии карательные функции. Публичное «отрывание голов» выглядит хорошим методом повышения рейтинга, ведь показатели роста ВВП не позволяют говорить об экономическом прорыве, усмирить инфляцию не удается, качественных прорывов в деле привлечения инвестиций также не наблюдается. Хотя глава правительства бравирует политическими амбициями, экономического акселератора их роста пока не видно.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия готовится на этой неделе рассмотреть кандидатуры потенциальных членов Центризбиркома. Правда, если они не будут назначены на этой неделе, то следующая попытка обновления ЦИК будет предпринята только в середине мая. Андрей Парубий, давно ратующий за ротацию Центральной избирательной комиссии, предполагает продолжительное обсуждение поправок в Избирательный кодекс, принятие которого во втором чтении пока не выглядит очевидным. Арсен Аваков полон решимости рассказать о степени вмешательства России в украинское информационное пространство, и за океаном, очевидно, проведет последние политические консультации по этому вопросу.

Юлия Тимошенко, заявившая о решении вести свой fb-аккаунт лично, дала ряд публичных обещаний на случай своего избрания президентом. Среди них – наказание всех причастных к расхищению государственных средств, принятие новой Конституции на основе общественного договора и обеспечение независимости судебной системы. Лидер «Батькивщины» при этом отказалась не только от идеи проведения досрочных выборов, но и принятия закона об импичменте.

Евгений Магда