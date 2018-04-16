Вехи недели. Украина в мировом контексте, правительство-двухлеток и анонсы от Тимошенко
Обострение международной ситуации требует от украинских политиков говорить одним голосом. Владимир Гройсман признал, что работать премьером непросто. Андрей Парубий анонсировал непростое рассмотрение Избирательного кодекса во втором чтении. Юлия Тимошенко щедро раздает обещания на случай своего избрания президентом.
Хотя сегодня внимание мирового сообщества приковано к происходящему в Сирии, украинскому руководству не стоит расслабляться, поскольку в России воспринимают происходящее на Донбассе как один из элементов глобального противостояния с Соединенными Штатами. Новые инициативы Петра Порошенко – о денонсации части статей договора о дружбе и сотрудничестве с РФ и окончательном завершении пребывания в СНГ – получат не только ответные действия со стороны Кремля, но и порцию критики внутри страны. Фактически стартовавшая президентская кампания обуславливает жаркие схватки по поводу практически любого общественно значимого вопроса, и эта ситуация постоянно торпедирует процесс становления национальных интересов. Кстати, борьба против NordStream-2, в контексте которой дуэтом выступили Петр Порошенко и Андрей Коболев, является одним из примеров консолидации политикума.
Два года правительства Владимира Гройсмана отметили без пафоса, можно сказать, в рабочем режиме. Интересно, что Кабинет Министров достаточно стабилен в своем кадровом составе, по крайней мере, ни уволить Тараса Кутового и Юрия Стеця, ни назначить Ульяну Супрун полноценным министром парламентарии не в состоянии. Если в работе правительства и случаются конфликтные моменты, то их пытаются сглаживать. Премьер признал, что работать во главе исполнительной власти ему непросто, но это отнюдь не означает его намерения уходить в отставку. Политический вес Владимира Борисовича за два года премьерства вырос, он обзавелся влиятельной группой поддержки в виде «Народного фронта», хотя публично декларирует нежелание присоединяться к какой-либо политической силе.
Инициатива по ремонту и строительству дорог в Украине, позитивно воспринятая многими гражданами страны, пока серьезно хромает в части реализации. Положительный эффект от выравнивания цен на газ сглажен требованиями МВФ продолжить повышение тарифов на «голубое золото». Похоже, Гройсману придется в дополнение к образу крепкого хозяйственника отладить в правительственной иерархии карательные функции. Публичное «отрывание голов» выглядит хорошим методом повышения рейтинга, ведь показатели роста ВВП не позволяют говорить об экономическом прорыве, усмирить инфляцию не удается, качественных прорывов в деле привлечения инвестиций также не наблюдается. Хотя глава правительства бравирует политическими амбициями, экономического акселератора их роста пока не видно.
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия готовится на этой неделе рассмотреть кандидатуры потенциальных членов Центризбиркома. Правда, если они не будут назначены на этой неделе, то следующая попытка обновления ЦИК будет предпринята только в середине мая. Андрей Парубий, давно ратующий за ротацию Центральной избирательной комиссии, предполагает продолжительное обсуждение поправок в Избирательный кодекс, принятие которого во втором чтении пока не выглядит очевидным. Арсен Аваков полон решимости рассказать о степени вмешательства России в украинское информационное пространство, и за океаном, очевидно, проведет последние политические консультации по этому вопросу.
Юлия Тимошенко, заявившая о решении вести свой fb-аккаунт лично, дала ряд публичных обещаний на случай своего избрания президентом. Среди них – наказание всех причастных к расхищению государственных средств, принятие новой Конституции на основе общественного договора и обеспечение независимости судебной системы. Лидер «Батькивщины» при этом отказалась не только от идеи проведения досрочных выборов, но и принятия закона об импичменте.
Евгений Магда