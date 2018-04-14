Украинский интерес. Эскалация в Сирии, активизация Порошенко и триумф Орбана

Твитты Дональда Трампа и появление в окружение Дональда Трампа новых «ястребов» - Майка Помпео и Джона Болтона – обусловили развитие событий на Ближнем Востоке. Ракетный удар по сирийским объектам, связанным с химической программой, позволил Западу сохранить лицо, а России – продолжить поддержку Асада без непосредственного применения оружия, хотя корабли российского ВМФ вынуждены были покинуть базу в Тартусе. Развитие событий показывает, что идти на военную эскалацию члены ядерного клуба не готовы, предпочитая ограничиваться громкими заявлениями и публичным поигрыванием мышцами.

Украина остается одним из плацдармов столкновения интересов России и США, и официальному Киеву необходимо приложить усилия для укрепления внешнеполитической субъектности. Петр Порошенко в Берлине постарался убедить Ангелу Меркель в наличии политической составляющей продвигаемого Россией газопровода NordStream-2, и частично ему это удалось. Роль Германии во введении миротворцев на Донбасс по причине ее отсутствия среди постоянных членов Совета Безопасности ООН будет не доминирующей, но к голосу Берлина прислушаются. Президент Украины отметил, что более 40 государств мира готовы принять участие в формировании контингента «голубых касок» для Донбасса. По умолчанию многое будет зависеть от позиции России, о чем говорит и Курт Волкер, призвавший своего партнера по переговорам Владислава Суркова сформулировать инициативы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

С трибуны XI Киевского форума по безопасности Петр Порошенко озвучил намерение денонсировать часть статей договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией, отметив, что положения о взаимном признании границ останутся в силе. Еще один шаг – формализация разрыва Украины с СНГ, давно отыгравшим свою роль механизма мирного развода бывших советских республик. Александр Турчинов в привычной тональности «Кровавого пастора» подчеркнул, что партнерство с НАТО является для Украины необходимостью, а на следующей неделе СНБО солидаризуется с последними американскими санкциями против России.

Надо сказать, что обнародованные 6 апреля санкции США стали болезненным ударом не только по амбициям отдельных олигархов и российской экономике в целом. Хотя подсанкционные чиновники по привычке изображают радость из-за включения в заокеанские «черные списки», а в Государственной Думе началась истерия публичного поиска симметричного ответа на действия США, состояние фондового рынка РФ и курс рубля к доллару и евро говорят сами за себя. Кремль ищет варианты ответа, ориентируясь не на сохранение возможностей для переговоров со США и ЕС, а выстраивая «осажденную крепость» внутри российского общества. Полагаю, что в этом контексте стоит рассматривать и статью Владислава Суркова «Одиночество полукровки», в которой тот находит обоснования нарастающей самоизоляции России. Словесные виражи автора концепции «суверенной демократии» красивы, но дают ответы далеко не на все вопросы. Ответов от Владимира Путина, на которого замкнута система российской власти, пока не прозвучало.

На парламентских выборах в Венгрии партия «Фидес» одержала сокрушительную победу, получив конституционное большинство и деклассировав как старых противников из социалистической партии, так и представителей партии «Йоббик». Сохранивший пост премьера Виктор Орбан обещает появление новых людей в правительстве, Европарламент не исключает тем временем введения санкций против Венгрии. Очевидно, что в Центральной Европе консервативные и популистские тенденции остаются устойчивыми и заметными. Украине стоит проверить, способна ли Венгрия менять позицию после выборов, и в случае позитивного ответа – искать возможности для реанимации диалога.

Евгений Магда, Институт мировой политики