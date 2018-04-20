Николаев. Отложенное недоверие

В Николаеве состоялась ранее анонсированная акция протеста, направленная на отстранение от должности председателя Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко. Представители националистических организаций считают николаевского губернатора виновным в смерти военного летчика, участника АТО Владислава Волошина, который перед гибелью являлся и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт».

18 марта Волошин в собственной квартире выстрелил в себя из боевого пистолета со спиленным номером. Семья летчика в тот момент находилась дома. Приехавшие медики застали мужчину еще живым, оперативно его госпитализировали, однако пострадавший скончался в больнице.

Как стало известно позже во время брифинга руководителя областного управления Нацполиции Юрия Мороза, по свидетельствам родственников, Волошин в последнее время находился в подавленном состоянии. Мороз добавил, что Волошин намеревался совершить суицид еще летом 2016 года. По его информации, в начале марта Волошин, наоборот, находился в приподнятом настроении – губернатор якобы пообещал ему содействие в получении собственного жилья после запуска аэропорта.

После инцидента в СМИ была обнародована переписка якобы бывшего первого заместителя директора николаевского аэропорта с Волошиным, в которой он рассказывает о конфликте с главой Николаевской ОГА; сообщает о махинациях при реконструкции здания аэропорта, о желании уйти с должности и о мыслях, связанных с возможной смертью. Также в переписке Волошин предоставляет копии поручений Савченко, копию выводов проверки Государственной аудиторской службы о ремонтных работах в аэропорту. При этом Волошин якобы хотел написать заявление на увольнение, однако Савченко продлил с ним контракт.

Именно указанная переписка стала причиной, по которой губернатора Николаевской области стали считать причастным к гибели руководителя аэропорта. Общественники считают, что на Волошина со стороны Савченко оказывалось давление, выражавшееся в подписании незаконных актов о проведении тендеров и прочих финансовых махинациях.

В ходе расследования дела Савченко был допрошен в качестве свидетеля. Со слов Мороза, губернатор заявил, что имел с Волошиным только рабочие отношения. Однако общественность подвергает сомнению объективность и непредвзятость расследования дела под руководством Мороза, поскольку по информации СМИ, в прошлом Мороз был вице-президентом «Авант-банка», где отвечал за безопасность, в то время как председателем правления указанного финансового учреждения был ни кто иной, как Савченко.

Недоверие правоохранительным органам и руководству области вынудило активистов организации «Национальные дружины», ВО «Свобода» и «Движения новых сил» собраться утром 29 марта возле здания облгосадминистрации с требованием отставки главы ОГА Савченко. Стоит подчеркнуть, что среди протестующих были приезжие из других городов, хотя большинство активистов все же были местными.

Вход в здание ОГА плотным кордоном преградили два ряда полицейских и три ряда молодых нацгвардейцев в полном обмундировании. Кроме того, на подступах к облгосадминистрации дежурили дополнительные отряды правоохранителей. В целом, полицейских было не меньше чем протестующих.

Вначале ситуация была спокойной и никаких инцидентов между полицией и протестующими не возникало. Однако, когда активисты захотели попасть на сессию облсовета, которая должна была начаться в 10:00 часов, полиция оказала отпор общественникам. При входе правоохранители устроили своеобразный КПП, где не только проверяли документы, а и записывали всех входящих в здание. Из-за того, что пропускная способность при этом была очень низкой, среди протестующих возникли недовольства, которые в итоге вылились в штурм здания и прорыв полицейского кордона.

Второй импровизированный пропускной пункт встретил активистов уже у входа непосредственно в сессионный зал. После небольших стычек, группе из примерно 30 активистов таки удалось получить доступ к депутатам.

Председатель облсовета Виктория Москаленко предоставила возможность лидерам акции протеста выступить с трибуны и огласить свои требования. Активисты настаивали на том, что бы депутаты проголосовали за недоверие председателю Савченку и его заместителям, которые влияют на принятие решений по Николаевскому аэропорту.

В свою очередь, депутаты, среди которых были и политические оппоненты Савченко, настаивали на никчемности такого голосования и предложили активистам вернуться к вопросу недоверия губернатору после заслушивания его отчета на сессии.

Также перед депутатами и активистами выступил Мороз, который сообщил, что написал рапорт о возможности направить дело о гибели и.о. руководителя аэропорта Владислава Волошина в Главное следственное управление, или в любое следственное управление в другой области.

Начавшиеся словесные перепалки между активистами, депутатами и президиумом областного совета, вынудили Москаленко объявить перерыв в работе сессии для проведения консультаций с главами фракций.

Во время перерыва, общественники попытались не выпускать из сессионного зала депутатов из-за чего произошло еще одно столкновение протестующих с полицией, которое, впрочем, хоть и было ярким и эмоционально напряженным, быстро исчерпало себя.

По окончании перерыва, Москаленко предложила депутатам проголосовать за проведение в апреле внеочередной сессии, в повестку дня которой будет единственный вопрос - отчет председателя ОГА Савченко. За соответствующее решение проголосовали 34 депутата из 40 присутствующих в зале.

После того, как депутаты поддержали решение о созыве внеочередной сессии облсовета с обязательным отчетом председателя ОГА, активисты продолжили блокировать трибуну, выражая свое недовольство, тем самым блокируя работу сессии. В связи с этим председатель Москаленко приняла решение о закрытии сессии.

Члены президиума и депутаты покинули сессионный зал. Пикетчики в растерянности еще некоторое время продолжали оставаться в зале, а спустя некоторое время начали выходить на улицу.

Такое развития событий организаторы мероприятия явно не прогнозировали. Так, вначале активисты планировали устроить бессрочный пикет, однако в дальнейшем их планы изменились.

«3 апреля всех жду в Киеве. Мы все с вами должны следить за информацией, за ходом расследования, максимально включаться. Максимально все контролировать, сделать так, чтоб в следующий раз нас здесь собралось тысячи. И таким образом, показав свою силу и единство мы все-таки победим. Я абсолютно уверен, что правда и честь рано или поздно победят грязные деньги, грязные погоны и грязные намерения депутатов, которые сегодня убегали от вас, как крысы», - сказал, выступая перед собравшимися, председатель Днепропетровской областной организации политической партии «Национальный корпус», экс-боец полка «Азов» Денис Котенко.

В итоге, представители националистических организаций решили 3 апреля провести акцию протеста с требованием отставки Савченко в Киеве. После этого участники мероприятия разошлись. Конфликтов с правоохранителями больше не возникало.

Что касается самого «виновника торжества», то он самоустранился от конфликта и с его слов, в ближайшие три недели появляться в должности губернатора не планирует. Такое заявление председатель ОГА сделал 28 марта в эфире одного из национальных телеканалов.

«На любой лозунг, чтобы меня отстранить от должности или не отстранять от должности, я могу сказать, что я недели три – точно еще не буду в должности появляться», - сказал Алексей Савченко, уточнив, что с 5 марта находится в плановом отпуске (правда, не уточнив при этом, «в должности» или нет он выступал по телевидению).

Послевкусием произошедшего для активистов стали немногочисленные жалобы в соцсетях на избиение полицией и препятствование в осуществлении их законных прав, а также надежда на реализацию своих идей во время запланированного протеста – уже в столице.

Что касается представителей власти, то, по мнению николаевской элиты, данная акция протеста лишь укрепит позицию губернатора и не заставит Порошенко уволить его, несмотря ни на что. По крайней мере, сейчас, пока, по слухам, его специфические связи и услуги (СМИ уже писали о том, что Савченко якобы контролирует многочисленную армию «титушек», поговаривают, что убийца журналиста Веремия Крысин, которого нынче судят в Киеве – имеет связь с главой Николаевской ОГА) могут еще пригодится действующему президенту.

Артем Панасюк, Николаев