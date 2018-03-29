Граница на замке: как и почему планируют проверять иностранцев при въезде в Украину

Ужесточение правил пересечения украинской границы началось в прошлом году. Еще в июне 2017 года секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что Государственная пограничная служба Украины готовится пропускать в нашу страну граждан Российской Федерации по биометрическим паспортам, а также отбирать у них биометрические данные.

Позже президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране будет введена процедура сбора биометрических данных у всех въезжающих в страну иностранцев, как необходимая мера по противодействию терроризму. И 30 августа прошлого года ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдением ими правил пребывания на территории Украины».

Данное решение СНБО предусматривает введение новых систем контроля на государственной границе для иностранцев и лиц без гражданства из государств миграционного риска или тех, кто въехал в Украину с территории таких государств. Собственно, этим решением Россия и была добавлена в список стран миграционного риска для Украины (таких государств насчитывается семь десятков).

Кроме того, планировалось внедрение еще ряда новаций. Во-первых, иностранцы из «рисковых» стран должны были въезжать в Украину по биометрическим паспортам, с фиксацией биометрических данных на границе. А россияне – еще и регистрироваться по месту пребывания в Украине и подробно информировать о маршруте своего передвижения по нашей территории.

Во-вторых, предусматривалось введение предварительного электронного уведомления. То есть, перед тем, как приехать в Украину, те же россияне должны, минимум, за месяц сообщить об этом украинским властям в электронном уведомлении. А вот в какой форме и кому его слать – на решение этих вопросов указом президента правительству отводилось два месяца. И они благополучно истекли еще осенью 2017 года…

В Кабмине то ли не смогли назначить ответственных за внедрение нововведений, то ли нашлись какие-то другие причины, но из всех запланированных форм контроля полноценно с 1 января текущего года заработала только проверка биометрических данных.

Зачем это нужно

На сегодня для граждан из «рисковых» стран процедура пересечения украинской границы происходит по биометрическому паспорту, а если его нет, то биометрику погранцы фиксируют прямо на пунктах пропуска. «Что касается наших основных международных и межгосударственных ста пятидесяти семи пунктов пропуска, то на всех пунктах есть необходимое оборудование. Возможно, еще не в полном объеме, но в минимально необходимом, чтобы осуществлять процедуры», – говорит пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, хотя система работает уже несколько месяцев, число иностранцев с биометрическими паспортами все еще ощутимо ниже количества тех, у кого их нет. Да и «большинство иностранцев, которые, на данный момент, уже сдали свои отпечатки пальцев, - это, все же, русские».

Вэкспертной среде любые нововведения, связанные с контролем пересечения украинской границы, поддерживают.

Политолог Олеся Яхно-Белковская считает, что «такие меры позволят на уровне каждой отдельной личности идентифицировать человека и снять возможные диверсионные риски». «Возможно, это поможет выявлять на начальном этапе тех, кто готовил диверсию», – говорит она.

«Если у человека понятная цель поездки - деловой или частный визит - то ему не составит труда, указать, какая это цель, оставить какие-то свои данные. А вот для Украины, когда мы понимаем, какие риски могут быть, такая инициатива оправдана», – добавляет Яхно-Белковская.

Эксперт напоминает, что различные варианты того, как защитить Украину от рисков диверсионно-террористической деятельности, подрывов ситуации изнутри, от инициатив, которые могут исходить из России, очень активно обсуждаются последние несколько лет. Причем, за это время звучали самые разные варианты: от введения визового режима для российских граждан до разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией.

О визах для россиян рассказывает эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Олег Белоколос. По его словам, конечно, вопрос визового режима с Россией в целом нуждается в серьезной проработке. Однако, по мнению эксперта, виза как инструмент контроля пересечения государственной границы, имеет ряд преимуществ. «Виза – это годами проработанный механизм, все понимают, что такое визовый режим, каждая виза имеет свои требования, возлагает ответственность на сотрудника консульской службы, который ее выдает. Хотя, конечно, должна быть и повышенная ответственность у людей, которые проверяют на границе тех, кто въезжает. Другие же различные инструменты могут вызвать дополнительные вопросы и возможные недоразумения», – считает Белоколос.

Вместе с тем, он убежден, что контроль за ситуацией на границе крайне необходим. По его словам, поскольку сегодня у Украины действует безвизовый режим со странами ЕС, мы должны каким-то образом упорядочить ситуацию на других наших границах.

Электронное уведомление. Попытка № 2

И попыток усилить контроль на границе Украины никто не оставил. 1 марта 2018 года СНБО принял решение «О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики», а через три недели, 21 марта, президент подписал указ, которым ввел его в действие.

В этом решении речь снова идет о том, что иностранцы из государств миграционного риска для пересечения границы Украины должны проходить усиленную проверку. И правительству вновь поручается в течение нескольких месяцев разработать механизм предварительной проверки оснований для въезда в Украину, то есть электронного уведомления.

Несмотря на то, что в Украине существует уже два решения СНБО, в которых речь идет об электронных уведомлениях, которые должны подаваться иностранцами перед посещением нашей страны, в Государственной пограничной службе к таким нововведениям еще не начали готовиться. «Ждем, пока в правительстве проработают механизм, а потом будем действовать в соответствии с предоставленными полномочиями», – говорит Слободян.

По сути, Кабинету министров нужно определиться, на чьи «плечи» возложить такую функцию контроля. Только в прошлом году, по данным Госстата, в Украину въехало более 14,2 млн иностранцев, из них россиян – около 1,5 млн. Если всех этих людей обяжут уведомить Украину о своей поездке в нашу страну в электронном виде, кто-то должен будет эти письма прочитать, отфильтровать, и дать добро на въезд тем, кого посчитают благонадежным. Впрочем, насколько это реализуемо – ответа чиновники не дают.

Есть ли смысл в реестре для иностранцев?

Еще один спорный момент, к реализации которого есть вопросы, касается необходимости в двухмесячный срок подготовить и утвердить порядок регистрации иностранцев из недружественных стран в соответствующем реестре.

По словам специалистов, теоретически, создать такой специальный реестр несложно, но довольно затратно. Так, член наблюдательного совета IT-консорциума Intecracy Group Юрий Сивицкий рассказывает, что такая работа может занять два-три месяца. «У нас есть готовая и согласованная с госспецсвязи платформа (то есть, уже внедрены все элементы безопасности, которые требуются для получения соответствующего аттестата), на которой сейчас работают реестры Минюста (стоили около 50 млн гривен, разработка длилась 2,5 года). Такой реестр [иностранцев] можно сделать примерно за 5 млн гривен на базе уже вышеупомянутой платформы», – говорит Сивицкий, подчеркивая, что о точной цене можно говорить после того, как на Prozorro появится соответствующая документация и бюджет, который Кабмин готов выделить на реализацию такой идеи.

В свою очередь, эксперт по миграции и правам человека Аналитического центра CEDOS Андрей Солодько задается вопросом о рациональности создания такого реестра, ведь в Украине уже действует система «Аркан» – база данных пограничной службы. «Пока не ясно, чем они будут отличаться, не будет ли проще и дешевле «доапгрейдить» существующую базу, без создания новой. К «Аркану» уже сегодня имеют доступ пограничники, СБУ, служба внешней разведки, МВД, фискальная служба МИД, Минсоцполитики. То есть даже не нужно вносить изменения в приказ «Об утверждении Положения о базе данных «Сведения о лицах, которые пересекли государственную границу Украины»», – говорит он.

По словам Солодько, само по себе создание реестра не нарушает прав человека, ведь вряд ли будут собирать данные, отличающиеся от тех, что уже собираются погранцами. Гораздо больше аналитика беспокоит вопрос сотрудничества отдельных органов, в частности, СБУ и ГПСУ, со спецслужбами бывших советских республик в контексте выдачи политических беженцев. Такие случаи имели место быть с Россией, Азербайджаном, Узбекистаном, Казахстаном. «Не станет ли эта база дополнительным источником информации, использование которой будет ставить под угрозу жизнь и свободу искателей убежища? Большинство из них именно из стран миграционного риска, и точно попадут в эту базу», – подчеркивает Андрей Солодько.

Эксперт аналитического центра «Украинский институт будущего» Игорь Тышкевич говорит, что, по идее, такой реестр нужен, но отмечает, что «дома строятся с фундамента». Он напоминает, что сегодня в Украине нет единого реестра даже граждан Украины: отдельно существует база Государственной миграционной службы по месту регистрации, которая была передана в ведение местных органов власти, и отдельно - база по индивидуальному налоговому номеру (и эти базы в полной мере не совпадают).

«Чтобы такой реестр работал эффективно, необходимо, как минимум, синхронизировать одну базу людей, которые находятся на территории Украины, вне зависимости от гражданства. И потом уже вести учет всех, кто временно приехал на территорию Украины без привязки к отдельно взятым государствам», – считает Тышкевич.

В Государственной погранслужбе планируют разработать и предоставить свои предложения по данным механизмам, в частности, по реестру. Однако, пока работа над этим вопросом в ведомстве тоже еще не началась. «Пока что не было никаких рабочих групп», - отмечает Олег Слободян.

В воюющей стране, когда агрессор находится по соседству, любые инструменты, призванные предупредить и нейтрализовать угрозы национальной безопасности, лишними не будут. Но важно не только говорить об этом, а и фактически запустить механизмы проверки. А в это, к сожалению, верится с трудом. Особенно, если учесть, что, помимо работы по внедрению механизма предварительного электронного сообщения и утверждения порядка регистрации иностранцев в некоем реестре, Кабинет министров в ближайшие месяцы должен разработать и внести на рассмотрение парламента ряд законопроектов. В частности, подготовить изменения в законы Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и «О пограничном контроле». Также правительство должно внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и ужесточить ответственность за нарушение порядка трудоустройства, приема на учебу, предоставления жилья и предоставлении других услуг для россиян и лиц без гражданства. Ведь никаких гарантий того, что все это будет сделано в срок, не существует.

Ирина Шевченко