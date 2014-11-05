Керри: если РФ не будет выполнять минские договоренности, давление на нее усилится

Об этом заявил государственный секретарь США Джон Керри. "Выбор за Россией", - добавил он на пресс-конференции в Париже, передает радио "Свобода".

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По его словам псевдовыборы сепаратистов в части востока Украины 2 ноября - это "вопиющее нарушение суверенитета Украины и минских договоренностей". "Единственные законные местные выборы в Донецкой и Луганской областях будут те, что состоятся согласно украинскому законодательству и минским договоренностям, и именно на этом должны сосредоточиться и украинцы, и россияне, и мировое сообщество", - заявил он.

Джон Керритакже добавил, что США призывают Россию и ее марионеток на востоке Украины прекратить боевые действия возле Мариуполя и донецкого аэропорта и выполнить условия прекращения огня и начать искренне работать для восстановления контроля Украины за ее границей.