Керри: международное сообщество не признает "выборов" сепаратистов
02:59, 29 октября 2014Политика
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Госсекретарь США Джон Керри обеспокоен планами сепаратистов провести так называемые "выборы" на Донбассе 2 ноября и намерениями России признать их.
REUTERS
По его словам, это будет нарушением договоренностей, достигнутых сторонами в Минске, сообщает ВВС-Украина.
"Это будет явным нарушением обязательств, которые Россия и сепаратисты взяли на себя в том, что поддержали минские договоренности", - заявил он во время своего визита в Оттаву.
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По словам Керри, "Соединенные Штаты и международное сообщество не признают выборов сепаратистов до тех пор, пока они не будут проведены в рамках специального закона о статусе (отдельных районов Донецкой и Луганской областей - ред.), принятого украинским парламентом и подписанного президентом Порошенко".
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