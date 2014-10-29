Керри: международное сообщество не признает "выборов" сепаратистов

По его словам, это будет нарушением договоренностей, достигнутых сторонами в Минске, сообщает ВВС-Украина.

"Это будет явным нарушением обязательств, которые Россия и сепаратисты взяли на себя в том, что поддержали минские договоренности", - заявил он во время своего визита в Оттаву.

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По словам Керри, "Соединенные Штаты и международное сообщество не признают выборов сепаратистов до тех пор, пока они не будут проведены в рамках специального закона о статусе (отдельных районов Донецкой и Луганской областей - ред.), принятого украинским парламентом и подписанного президентом Порошенко".