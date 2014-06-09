Пресс-секретарь Путина рассказал, о чем тот говорил с Порошенко в Нормандии

Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, «беседа носила краткий, но закрытый характер. В первую очередь речь шла о событиях на востоке Украины, о том кровопролитии», передают РИА Новости.

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8 июня Петр Порошенко на заседании трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана по наведению мира и спокойствия на востоке Украины заявил, что огонь на востоке необходимо прекратить «на этой неделе». Во встрече принимали участие посол Украины в Германии Павел Климкин, специальный представитель генерального секретаря ОБСЕ Хаиди Тальявини и посол России в Украине Михаил Зурабов.