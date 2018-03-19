Вехи недели. Превращение Савченко, кадровый прорыв и амбиции «Самопомощи»

Ситуация вокруг Надежды Савченко обостряется все больше. К интересу к ней со стороны следователей СБУ на минувшей неделе добавилось представление Генеральной прокуратуры на лишение ее депутатской неприкосновенности, задержание и арест. Капитан ВСУ и Герой Украины после загадочного посещения ЕС решила, что лучшей защитой является нападение, и осуществила его в медийном пространстве. Получилось достаточно громко, но не всегда убедительно, если не считать инцидента с принесенными под купол Верховной Рады пистолетом и гранатами. Бывший первый номер списка партии «Батькивщина» вряд ли собирается покидать пределы Украины даже в случае разрешения депутатского корпуса ее арестовать.

Как представляется, амбициозная Надежда Савченко не является самостоятельным игроком, несмотря на многочисленные заявления, призванные показать в ней задатки военного диктатора. Куда вероятнее, что она является объектом грамотных манипуляций, позволивших нивелировать ее статус символа борьбы с российской агрессией, но и как агента влияния на украинское общество с мощным потенциалом. Совокупность факторов позволяет парламентарию быть максимально эффективной в системе координат «зрада – перемога», пронизавшей украинское общество четыре года назад. Савченко в своем «героическом статусе» может делать практически любые заявления и развитие ситуации вокруг нее при этом остается плохо предсказуемой.

Не уверен, что на депутатский корпус повлиял «фактор Савченко» или принесенное нею с собой на рабочее место оружие, но парламентарии совершили настоящий кадровый прорыв, которого от них давно ждали. Валерия Гонтарева с высоко поднятой головой покинула пост председателя правления Национального банка, ее сменил Яков Смолий. Представитель БПП Валерий Пацкан, близкий к Виталию Кличко, возглавил Счетную палату, а Людмила Денисова вопреки протестам правоохранителей стала омбудсменом, тем самым сосредоточив в руках «Народного фронта» все формы защиты прав человека. Фактически члены коалиции таким образом дали ответ на предположения о возможности создания единой партии «под президента» и проведения досрочных парламентских выборов.

Свой кадровый ход сделал и Петр Порошенко, на Донбассе объявивший о назначении генерала Сергея Наева командующим Объединенными силами и фактическом завершении АТО. Новый формат действий военных должен добавить им уверенности, но не слишком изменил ситуацию на востоке Украины, разве что накануне президентских выборов в России боевики почти соблюдали перемирие. То ли порадовал, то ли озадачил главу государства премьер-министр: Владимир Гройсман публично подчеркнул, что не намерен баллотироваться на президентских выборах.

«Рух новых сил» изыскивает новые возможности привлечь к себе внимание после принудительного отбытия из Украины Михеила Саакашвили. Дефицит лидеров заставляет РНС делать медийно значимые ходы. На этот раз жертвами политической активности стали металлические конструкции на Майдане.

Недавно побывавший в США в кампании однопартийцев Андрей Садовый порадовал СМИ и соратников готовностью принимать участие во всех предстоящих выборов, чтобы «вернуть украденную страну и уехавших из нее людей».

Евгений Магда