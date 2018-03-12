Вехи недели. Террористическая угроза, Кобзарь и блогеры и великолепная семерка в рейтинге Forbes

Одна из особенностей гибридной войны – в ней многие персонажи оказываются на поверку иными, чем кажутся на первый взгляд. Немало медиа восхищались в 2014-м главой «Офицерского корпуса» «генерал-полковником» Владимиром Рубаном, занимавшимся непосредственным обменом пленных во время конфликта на Донбассе. Он выглядел носителем офицерской чести в незапятнанном виде. Правда, со временем образ «рыцаря без страха и упрека» несколько поблек, а 8 марта Рубана задержали на КПВВ «Майорск» при попытке ввезти на подконтрольную Украине территорию целый арсенал оружия.

Глава СБУ Василий Грицак, подтверждая слова данными оперативной съемки, заявил, что Рубан намеревался осуществить террористический акт в центре города с использованием 120-миллиметровых минометов. Слова шефа спецслужб подтвердил парламентарий-радикал Игорь Мосийчук, недавно получивший осколочные ранения после взрыва у телеканала «Эспрессо». Сам Рубан утверждает, что исполнял роль водителя микроавтобуса, груженного мебелью, его словам показательно верит и Надежда Савченко, засветившаяся в зале суда, выбиравшего для главы «Офицерского корпуса» меру пресечения.

Конспирологических версий в этой ситуации хватает, многие обратили внимание на Виктора Медведчука, поскольку связь Рубана с «Украинским выбором» и его идейным вдохновителем особо не скрывалась. Тот предпочел публично за Рубана не вступаться. Интересно, что генеральный прокурор Юрий Луценко заверил, что задержание на линии соприкосновения было неслучайным и пообещал резонансное продолжение детективного сюжета.

Петр Порошенко сообщил телезрителям о стремлении Украины добиваться энергетической независимости (кризис в отношениях с «Газпромом» оказался скоротечным, но поучительным) и получить причитающееся по решению Стокгольмского арбитража с российской энергетической монополии. Глава государства на минувшей неделе провел встречу с группой блогеров, резонанс после которой в социальных сетях оказался долгоиграющим. Как оказалось, нарушителей неформальных договоренностей не любят даже люди, претендующие на роль единомышленников. Президент не смог возложить цветы к памятнику Тарасу Шевченко, вокруг которого 9 марта собрались протестующие против его политики, зато пообещал десятилетие утверждения украинского языка, отметив качественный рост кинопроизводства и литературы.

Активность Михеила Саакашвили, продолжающего комментировать украинскую политику из голландского далека, приобрела в последнее время новый вектор. Политик намерен одновременно воздействовать на ситуацию в двух странах: своих грузинских сторонников Михеил Николозович призвал принять активное участие в президентских выборах, хотя у главы государства в Грузии сегодня скорее символические полномочия.

Семеро украинских граждан представлены в списке миллиардеров Forbes, куда пропуском является состояние размером в миллиард долларов. Ринат Ахметов привычно обосновался на первом среди граждан Украины месте, хотя размер его состояния, по сравнению с 2014 годом, серьезно уменьшился. Интересно, что миллиардную планку преодолели два парламентария – внефракционный Константин Жеваго и член «Оппозиционного блока» Вадим Новинский.

Евгений Магда